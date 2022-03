Wegen eines Fahrzeugbrandes auf der A1 beim Flugplatz Birrfeld am Dienstagnachmittag staut es in beide Richtungen. In Richtung Zürich ist der rechte Fahrstreifen blockiert. Die Verkehrsteilnehmer werden dazu aufgefordert, eine Rettungsgasse zu bilden.

Anes Filan 08.03.2022, 16.43 Uhr