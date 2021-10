Ausweisentzug Teils über 50 km/h zu schnell: Kapo Aargau erwischt in Muri mehrere Temposünder Mit bis zu 52 km/h zu viel auf dem Tacho hat die Kapo Aargau am Samstag im Ausserortsbereich bei Muri sieben Automobilsten vom Lasermessgerät erfasst. Zwei der erwischten Temposünder mussten ihr Permis sogleich abgeben. 24.10.2021, 12.45 Uhr

Kantonspolizei Aargau. (Symbolbild) Raphael Rohner

Die Polizei griff am Samstag durch: Auf der Seetalstrasse zwischen Muri und Geltwil führte die Kantonspolizei Aargau, am Nachmittag vom 23. Oktober 2021, eine Geschwindigkeitskontrolle mit dem Lasermessgerät durch. Das schöne Herbstwetter dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben, dass sieben Schnellfahrer mit Geschwindigkeiten zwischen 115 km/h und 136 km/h gemessen wurden, schreibt die Kapo in einer Mitteilung.