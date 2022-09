Kaufkraft der Menschen erhalten: Aargauer Nationalräte uneinig

Ausserordentliche Session Kaufkraft: Nimmt das Parlament die Nöte der Menschen ernst, oder geht es nur um Selbstprofilierung? Das wollen die Aargauer Nationalräte Am Mittwoch behandelt der Nationalrat diverse Vorstösse zur Kaufkraft – gefordert wird zum Beispiel ein sofortiger AHV-Teuerungsausgleich, der Verzicht auf die Mineralölsteuer oder die Entlastung von Pensionierten beim Eigenmietwert. Das sagen fünf Aargauer Nationalratsmitglieder zu den Vorschlägen. Mathias Küng Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Die steigenden Lebenshaltungskosten belasten die Bevölkerung – am Mittwoch diskutiert der Nationalrat mögliche Gegenmassnahmen. Urs Jaudas

Sozialpolitikerin Yvonne Feri (SP) erhofft sich von der Kaufkraftdebatte eine breite Auslegeordnung und dass man sich gegenseitig zuhört. Der Fokus solle dabei auf Menschen mit tiefen Einkommen gerichtet sein, die entsprechend Mühe haben, mit den zum Teil enormen Kostenschüben zu Rande zu kommen. Dasselbe gelte auch für KMU, so Feri.

Und wie will sie die Leute entlasten? In einem der traktandierten Vorstösse verlangt die SP einen markant höheren Beitrag des Bundes für individuelle Prämienverbilligungen. 30 Prozent mehr sei zugegebenermassen viel, sagt Feri: «Ich hoffe auf einen guten Kompromiss mit den Bürgerlichen. Denn die Menschen brauchen jetzt rasch Entlastung.»

SP-Nationalrätin Yvonne Feri. Bild: Valentin Hehli

Die Forderung für einen sofortigen AHV-Teuerungsausgleich unterstützt sie: «Das fordern wir schon lange!» Feri erhofft sich zudem viel von der Volksinitiative für eine 13. Monatsrente. Die Forderung, Pensionierten den Eigenmietwert bei Härtefällen gemäss einem Einzelantrag von SP-Co-Präsident Cédric Wermuth zu erlassen, wird sie unterstützen:

«Die Eigentümerinnen und Eigentümer stehen im Normalfall gegenüber den Mieterinnen und Mietern zwar besser da, doch gibt es tatsächlich Härtefälle, bei welchen wir eingreifen müssen.»

Einen vorübergehenden Verzicht des Bundes auf die Mineralölsteuer, den Benjamin Giezendanner (SVP) fordert, unterstützt Feri nicht: «Wichtiger ist, dass die Menschen im Winter warm haben. Der öffentliche Verkehr muss vollumfänglich bestehen bleiben, im Notfall müssen Elektroautos diesen Winter in der Garage bleiben respektive nur zu bestimmten Zeiten geladen werden. Arbeitnehmende, die für den Beruf aufs Auto angewiesen sind, sollen von den Arbeitgebenden unterstützt werden.»

Maja Riniker: «Links- und Rechtsaussen nutzen dies für Selbstprofilierung»

Der ausserordentlichen Session zur Kaufkraft kann Maja Riniker (FDP) nicht viel abgewinnen:

«Inhaltlich haben wir diese Debatte schon in der Sommersession geführt. Die Parteien links und rechts aussen nutzen das Instrument der ausserordentlichen Session als Selbstprofilierungsplattform, ohne die Probleme zu lösen.»

FDP-Nationalrätin Maja Riniker. Bild: Alex Spichale

Aber die Kaufkraft vieler ist doch wirklich geschwächt? «Die Instrumente, um Menschen zu entlasten, die stark leiden, sind alle schon da. Die kann man sofort einsetzen. Ich rede von der individuellen Prämienverbilligung genauso wie von der Sozialhilfe. Aber Giesskannenzahlungen und Eingriffe in den Markt lehne ich ab.» Gilt das auch für einen sofortigen AHV-Teuerungsausgleich? Auch hier gehe es um eine Giesskanne, so Riniker: «Selbst wenn Gutverdienende in ihrer Erwerbszeit mehr einzahlen, ist es nicht nötig, dass auch sie jetzt mehr AHV bekommen.»

Sie werde am Mittwoch voraussichtlich alle Vorstösse ablehnen, sagt Riniker.

Ins selbe Kapitel gehört für sie die Forderung von Thomas Matter (SVP), für Rentner den Eigenmietwert abzuschaffen: «Mit diesem Vorstoss will sich Herr Matter wohl seine Wählerschaft sichern, da bekomme ich Vögel. So geht es doch nicht!» Um einen mehrheitsfähigen Weg zur Eigenmietwertabschaffung ringe das Parlament seit Jahren. Riniker: «Das ist der richtige Weg, mit so einem Vorstoss würden wir hingegen nur alle Lösungswege zuschütten.»

Benjamin Giezendanner: Begründung für mehr Prämienverbilligung ist falsch

Für Benjamin Giezendanner (SVP) ist die Datenbasis für das Ausmass der sofortigen AHV-Erhöhung noch unklar: «Mein Herz ist in dieser Frage geteilt. Angesichts der ungewohnt hohen Teuerung und mit Blick auf die tiefe Minimalrente bin ich für eine grosszügigere Erhöhung. Jedoch kostet der vorliegende Vorschlag bereits über 800 Millionen Franken.» Auch höhere individuelle Prämienverbilligungen sind für ihn ein Thema. Er lehnt den Vorstoss von SP und Mitte trotzdem ab, «weil die Begründung falsch ist. Würde er temporär begrenzt und mit den explodierten Energiepreisen begründet, wäre ich dabei.»

SVP-Nationalrat Benjamin Giezendanner. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Er setzt weiter voll auf seine eigene Forderung, die Mineralölsteuer partiell für Benzin und Diesel für zwei Jahre auszusetzen. Gewiss profitieren davon alle, räumt er ein, sagt jedoch:

«Wir können doch nicht den Strom für alle verbilligen wollen, Benzin und Diesel aber nicht! Eine aktuelle Studie zeigt, dass auch Median-Einkommen von 120'000 Franken stark von den massiv höheren Preisen betroffen sind.»

Keine Unterstützung gibt es von Giezendanner für die Forderung, den Eigenmietwert für Rentner abzuschaffen. Er unterstütze dies zwar, doch diese Frage gehöre nicht in die Kaufkraftdebatte.

Lilian Studer: Die Teuerung ist allen auszugleichen

Die Mitte und die EVP bilden im Nationalrat zusammen eine Fraktion: «Wir unterstützen den gemeinsamen Antrag für eine sofortige AHV-Erhöhung natürlich voll», sagt denn auch Lilian Studer (EVP).

«Die Menschen müssen sehr rasch entlastet werden, denn Energiemehrkosten, steigende Krankenkassenprämien und teurere Lebensmittel belasten ihre Portemonnaies stark.»

Gewiss komme das auch Gutsituierten zugute, sagt Studer, «doch die Teuerung gehört allen ausgeglichen, das ist eine faire Giesskanne. Da sind auch die Arbeitgeber in der Pflicht.» Volle Unterstützung gibt es von ihr auch für höhere Prämienverbilligungen. «Das kommt gezielt und rasch denjenigen zugute, die am meisten in Not sind.» So könne man den Menschen zeigen, «dass wir in Bern ihre Nöte ernst nehmen und rasch handeln».

EVP-Nationalrätin Lilian Studer. Bild: Anthony Anex / Keystone

Für eine staatliche Verbilligung von Benzin und Diesel ist sie aus umweltpolitischen Gründen nicht zu haben. «Aber auch, weil wir sehen, dass die Preise an den Tanksäulen zum Teil zu hoch sind. Es wäre eine Frechheit, wenn Konzerne zu viel abschöpfen und der Staat das dann ausgleichen soll.»

Marianne Binder: Hohe Energiepreise treffen auch den Mittelstand hart

«Es braucht zielgerichtete, schnell wirkende Massnahmen, welche die Menschen entlasten», sagt Marianne Binder (Die Mitte). Für sie sind die mit der SP eingereichten Vorstösse ihrer Partei für einen sofortigen AHV-Teuerungsausgleich und für mehr Prämienverbilligung die richtigen Instrumente, um denen zu helfen, die es wirklich benötigen.

Mitte-Nationalrätin Marianne Binder. Bild: Alex Spichale

Aber in der AHV profitieren auch finanziell sehr gut Dastehende. Das sei okay, sagt Binder, «schliesslich gibt es in der AHV einen grossen Umverteilungseffekt, indem Gutverdienende in der Erwerbszeit deutlich mehr einzahlen als sie später bekommen:

«Wichtig ist, dass hier die breite Masse profitiert, denn die hohen Energiepreise treffen auch den Mittelstand hart.»

Bei der Erhöhung der Prämienverbilligung müssten die Kantone aber auch mitmachen, so Binder.

Wenig abgewinnen kann sie der Forderung, den Eigenmietwert nur für Rentner abzuschaffen: «Das mag populär sein, aber widerspricht dem Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Ihn bloss für eine Gruppe abzuschaffen, also die Erwerbstätigen auszuschliessen, wäre gar verfassungswidrig.» Nein sagt sie angesichts der CO 2 -Problematik auch zur «Giesskanne, indem die Mineralölsteuern zeitweise ausgesetzt werden. Die Kantone können jedoch individuell und bedarfsgerecht helfen, wenn jemand besonders betroffen ist.»

