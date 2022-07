Verluste der Nationalbank: Gibt es weniger Geld für den Aargau?

Ausschüttungen Milliardenverluste der Nationalbank: Gibt es weniger oder gar kein Geld für den Aargau? Rund 80 Milliarden Franken dürfte die Nationalbank im ersten Halbjahr verloren haben. Ihr Polster für Gewinnausschüttungen für Bund und Kantone schmilzt. Was heisst das für das Aargauer Budget, das nach den Sommerferien vorgestellt wird? Mathias Küng Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Die UBS schätzt, dass die Nationalbank im ersten Halbjahr rund 80 Milliarden Franken Verlust gemacht hat. Was heisst das für Bund und Kantone? Stefan Wermuth/Bloomberg

Am 29. Juli wird die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre Zahlen für das 2. Quartal 2022 vorlegen. Die Grossbank UBS erwartet, dass die SNB einen Quartalsverlust von rund 50 Milliarden Franken bekanntgeben muss. Zusammen mit dem Verlust aus dem ersten Quartal käme die SNB dann für das erste Halbjahr auf rund minus 80 Milliarden Franken.

Der Gewinnvortrag der SNB beträgt 102,5 Milliarden Franken. Falls sie an ihrer bisherigen Rückstellungspraxis festhält, wird sie laut investrends.ch 9,5 Milliarden Franken als eiserne Reserve behalten wollen. Das heisst, dass es keine Ausschüttung gäbe, sollte der Jahresverlust 93 Milliarden Franken oder mehr erreichen.

Klar, es geht um Buchverluste im ersten halben Jahr. Niemand weiss, wie es weiter geht. Trotzdem: Was heisst das für das Aargauer Budget 2023, das bald nach den Sommerferien vorgestellt wird?

Silvan Hilfiker (FDP): Will nicht den Teufel an die Wand malen

Silvan Hilfiker, Grossrat und Fraktionschef FDP. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Er wolle nicht den Teufel an die Wand malen, sagt Silvan Hilfiker, FDP-Fraktionschef im Grossen Rat: «Es ist erst die Hälfte des Jahres durch. Aber ja, wenn ich jetzt ein Budget für das nächste Jahr erstellen müsste, wäre ich sehr zurückhaltend und würde sicherheitshalber keine Nationalbank-Ausschüttung einplanen.» Das würde es auch vertragen, sagt Hilfiker, schliesslich habe der Kanton in seiner Ausgleichsreserve über 700 Millionen Franken.

Die seien in den letzten Jahren massgeblich mit Gewinnausschüttungen der Nationalbank gefüllt worden. Es bestehe zudem Aussicht, dass die Rechnung 2022 – auch dank einer sechsfachen SNB-Ausschüttung aus deren erfolgreichem Geschäftsjahr 2021 – mit einem anständigen Resultat abschliesst, was dem Kantonshaushalt etwas Luft gäbe.

Sollte die Nationalbank für nächstes Jahr aber nichts ausschütten können, müsste man schauen, wo und wie man sich einschränken könnte, sagt Hilfiker. Denkt er gar an ein Sparpaket? Hilfiker winkt ab: «Die Kantonsfinanzen sind aktuell sehr solide aufgestellt, wir konnten in den letzten Jahren viele Schulden abbauen, und wie gesagt ist die Ausgleichsreserve gut gefüllt, die könnten wir in diesem Fall nutzen. Es ist aber wie bei jedem privaten Unternehmen auch Aufgabe des Staates, regelmässig die Auf- und Ausgaben zu überprüfen, erst recht, wenn weniger Einnahmen hereinkommen.»

Robert Obrist (Grüne): Keine oder maximal einfache Ausschüttung vorsehen

Robert Obrist, Grossrat und Fraktionschef Grüne. Valentin Hehli / ARG

Robert Obrist, Fraktionschef der Grünen, schätzt die Lage so ein: «Die geopolitischen Rahmenbedingungen haben sich geändert. Europa steuert im Winterhalbjahr mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine Rezession.» Es gebe deshalb nichts anderes für das Budget 2023, als eine möglichst realistische Einschätzung der Lage: «Das bedeutet, im Budget keine Gewinnausschüttung der Nationalbank einzuberechnen. Alles andere wäre unverantwortlich.»

Warum so zurückhaltend? In den letzten Jahren budgetierte der Kanton aus Sicht der Grünen ja immer zu defensiv? Das stimme, sagt Obrist: «In den vergangenen Jahren – ausser letztes Jahr – forderten wir jeweils, höhere SNB-Erträge zu budgetieren, weil sie absehbar waren und ja auch eingetroffen sind. Doch jetzt ist die Lage ganz anders, auch wenn natürlich niemand weiss, was im zweiten Halbjahr passiert. Die Zeichen sind aber so, dass wir allen Grund zu grösster Zurückhaltung haben.»

Mit Blick auf die Kosten der jüngst beschlossenen Steuersenkung und womöglich ohne Nationalbankmillionen dürfte ein ausgeglichenes Budget schwierig sein. «Am liebsten würde ich die Steuersenkung rückgängig machen», sinniert Obrist. Doch klar sei: «Das nötige Geld muss dann der Ausgleichskasse entnommen werden, die ja für schwierige Zeiten gedacht ist. Auf keinen Fall darf der Kanton mit Abbaumassnahmen reagieren. Auch weitere Steuersenkungsideen würden wir kategorisch bekämpfen.»

Kanton finalisiert das Budget 2023 nach den Sommerferien

Regierungsrat und Finanzdirektor Markus Dieth (Die Mitte). Alexander Wagner / FOTO Wagner

Zu Robert Obrists Vorwurf sagt Finanzdirektor Markus Dieth, eine umsichtige und vorausschauende Finanzplanung verlasse sich nicht alleine auf die Einnahmen der SNB. Diese seien sehr volatil und eigneten sich daher nicht für die Finanzierung von dauerhaften Staatsaufgaben. Man passe die Planung regelmässig den sich verändernden Gegebenheiten an.

Könnte der Kanton denn damit umgehen, falls die Nationalbank für dieses Geschäftsjahr deutlich weniger Gewinn ausschütten könnte? Ja, das könnte er, antwortet Dieth: «Die kantonalen Finanzen stehen heute dank der sehr tiefen Verschuldung und der gut geäufneten Ausgleichsreserve auf einem stabilen Fundament. Falls die SNB keine oder nur eine tiefe Ausschüttung vornehmen würde, müsste die Ausgleichsreserve aber stärker als bisher geplant beansprucht werden.» Aktuell ist sie mit 721 Millionen Franken sehr gut gefüllt.

Zurzeit ist für 2023 eine vierfache Ausschüttung geplant

Mit wie viel rechnet der Regierungsrat denn im Budget 2023, das er bald nach den Sommerferien vorstellen wird? Der Regierungsrat habe mit dem letzten Aufgaben- und Finanzplan (AFP) für das Jahr 2023 eine vierfache Ausschüttung vorgesehen, sagt Dieth. Der Grosse Rat hat dieser Planung im letzten Herbst zugestimmt.

Er habe bereits beim Jahresergebnis 2021 diesen Frühling betont, dass die erstmalige sechsfache Ausschüttung der SNB für ihn nicht die Grundlage für das Budget 2023 sein werde, aber: «Zurzeit ist für das Geschäftsjahr der SNB 2022 bzw. unser Budgetjahr 2023 immer noch eine vierfache Ausschüttung geplant, mittelfristig planen wir mit einer zweifachen Ausschüttung. Das Budget 2023 wird nach den Sommerferien finalisiert.»

Abgerechnet werde bei der SNB erst am 31.12.2022, sagt Dieth weiter. Das Budget werde vom Grossen Rat erst im November beraten. Bis dahin liege auch das dritte Quartal vor: «Zu diesem Zeitpunkt kann also auch nochmals – wie jedes Jahr – eine Beurteilung vorgenommen werden. Der Regierungsrat kann sich dazu gegenüber dem Grossen Rat dann auch nochmals äussern, bevor das Budget definitiv beschlossen wird.»

Dieth: Bei 80-Milliarden-Verlust wäre Dreifachausschüttung noch möglich

Ist denkbar, dass der Kanton die Erwartungen noch nach unten schraubt? Die UBS-Prognose gehe davon aus, dass ein Halbjahresverlust der SNB von rund 80 Milliarden Franken eintreffen könnte, sagt Dieth. Die SNB-Ausschüttungsreserve per Ende 2021 betrage 102,5 Milliarden Franken. Unter Berücksichtigung der notwendigen Zuweisungen an die Rückstellungen für Währungsreserven von circa 9 Milliarden Franken wäre die Ausschüttungsreserve bei einem SNB-Jahresverlust von 80 Milliarden Franken noch rund 13,5 Milliarden Franken: «Damit wäre für 2023 immer noch eine dreifache Ausschüttung möglich, die Lage ist aber sehr volatil.»

