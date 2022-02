«Casa-Loca»-Wirtin wehrt sich gegen Ausschaffung ohne ihren Mann

Ausschaffung Nach Brandstiftung: «Casa Loca»-Wirtin will die Schweiz nicht ohne ihren Mann verlassen und spielt auf Zeit Sie wollten die Versicherung betrügen und haben deshalb ihr Restaurant in Villmergen anzünden lassen. Doch die Polizei hat das Wirtepaar durchschaut. Beide wurden verurteilt und müssen die Schweiz verlassen. Nun beschäftigt die Frau die Justiz erneut. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am späten Abend des 10. Juni 2019 brach im Restaurant «Mi Casa Loca» an der Duriolstrasse in Villmergen ein Brand aus. Kapo AG Kopie von Brand im «Mi Casa Loca» in Villmergen – Lokal vollkommen zerstört (26.02.2019) Kapo AG Kapo AG Zur Verfügung gestellt Zur Verfügung gestellt Zur Verfügung gestellt Zur Verfügung gestellt Die Flammen zerstörten das Gebäude vollständig. Toni Widmer

Im Februar 2019 ist das Restaurant Casa Loca in Villmergen komplett ausgebrannt. Das Wirtepaar wurde im Juni 2020 wegen Brandstiftung beziehungsweise Gehilfenschaft zur Brandstiftung, Betrugs und versuchten Betrugs verurteilt. Beide kassierten eine Freiheitsstrafe und müssen die Schweiz verlassen, das Gericht verhängte eine Landesverweisung.

Die Frau hat ihre Freiheitsstrafe abgesessen. Im Juli 2021 teilte ihr das Migrationsamt mit, dass ihre Aufenthaltsbewilligung erloschen sei. Die Frau beantragte daraufhin einen vorübergehenden Aufschub der Landesverweisung bis Ende März 2022. Sie wollte den Ausreisetermin mit jenem ihres Ehemannes koordinieren, der ebenfalls ausgeschafft wird, im Sommer 2021 aber noch im Gefängnis sass.

Psychiater sind sich nicht einig

Die Frau argumentierte, die Ausreise ohne ihren Ehemann sei «unzumutbar». Sie habe schwere Depressionen und Angstzustände, verursacht durch den Freiheitsentzug. Die ehemalige Wirtin verweist auf ein Schreiben eines Arztes der Psychiatrischen Dienste Aargau. Dieser kommt zum Schluss, dass die Frau aus medizinischer Sicht nicht ausreisefähig ist, soweit sie auf sich alleine gestellt sei.

Zu einem ganz anderen Schluss kommt das psychiatrische Gutachten, welches das Verwaltungsgericht in Auftrag gegeben hat. Dass die Frau ohne den Ehemann nicht ausreisen wolle, sei «primär Ausdruck ihrer Ausreiseunwilligkeit, nicht einer Ausreiseunfähigkeit». So habe die Frau selbst gesagt, sie sei fähig, mit dem Zug nach Italien oder Spanien zu fahren oder in die Dominikanische Republik zu fliegen und sich dort zu organisieren.

Abgeblitzt, aber das Ziel fast erreicht

Das Verwaltungsgericht hält die Ausführungen des Gutachters für insgesamt überzeugend und in sich schlüssig. Die Richterinnen und Richter kommen zum Schluss, dass der Frau «auch im Fall einer Ausreise ohne ihren Ehemann keine grundlegenden medizinischen Nachteile drohen», und weisen die Beschwerde der ehemaligen Wirtin ab.

Obwohl die Frau vor dem Verwaltungsgericht abgeblitzt ist, hat sie schon bald erreicht, was sie wollte: ihre Ausschaffung bis Ende März 2022 aufzuschieben. Zieht sie das Urteil ans Bundesgericht weiter, dürfte diese Frist verstrichen sein, bevor die höchsten Richterinnen und Richter überhaupt entschieden haben.

Urteil WBE.2021.351 des Aargauer Verwaltungsgerichts vom 31. Januar 2022

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen