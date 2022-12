Kantischülerin aus Zofingen bei WM-Party in Argentinien

Auslandsemester 17-jährige Kantischülerin aus Zofingen erlebte die argentinische WM-Party vor Ort Die 17-jährige Samirah Pipino weilte für ein Auslandsemester in Funes in Argentinien. Sie beschreibt, wie sie den WM-Triumph in Messis Heimatland erlebt hat. Janine Müller, zt Jetzt kommentieren 22.12.2022, 16.20 Uhr

Samirah Pipino aus Zofingen weilte für ein Austauschsemester in Argentinien. Selbstverständlich trug sie während den Spielen auch das Fussballtrikot. Bild: zvg

Samirah Pipino hat die wohl grösste argentinische Party seit 36 Jahren miterlebt. Die 17-jährige Kantischülerin aus Zofingen weilte im letzten halben Jahr für ein Austauschsemester in Argentinien. Die vergangenen Monate hat sie in Funes in der Provinz Santa Fe verbracht, wo sie die Escuela Raul Arino besuchte. Funes ist eine Stadt neben der Metropole Rosario, wo auch Lionel Messi und Angel Di Maria herkommen. Messi besitzt gar ein Haus in Funes.

Das Zofinger Tagblatt hat Samirah Pipino per Whatsapp erreicht. Sie befindet sich gerade auf der Heimreise und schildert darum ihre Erlebnisse schriftlich. Sehr speziell sei gewesen, als Lionel Messi am Dienstag in seinem Haus in Funes angekommen ist, wo er jedes Jahr Weihnachten verbringt. «Er wurde von einer riesigen Menschenmenge erwartet», schreibt Samirah Pipino. Die Menschen hätten unzählige Plakate aufgehängt.

Rituale, die Glück bringen

Sämtliche Spiele – bis auf das Finalspiel – der argentinischen Auswahl schaute Samirah Pipino mit ihren Freundinnen. Bild: zvg

Sämtliche Spiele – bis auf das Finalspiel – der argentinischen Auswahl schaute sie mit ihren Freundinnen. Das Finale dann mit der Gastfamilie. Jedenfalls bis knapp vor Ende der regulären Spielzeit. «Als es 2:2 stand schrieben mir meine Freundinnen, dass ich sofort zu ihnen kommen soll, um den Match fertig zu schauen», schreibt Samirah Pipino. Dies wegen der sogenannten «Cábala», also Rituale, die Glück bringen sollen. «In Zeiten der Weltmeisterschaft heisst das: Bei jedem Spiel wird alles genau gleich gemacht», so die Kantischülerin. «So habe ich den Schluss des Finales mit meinen Freundinnen geschaut. Und siehe da: Wir haben gewonnen!»

Den Final erlebte Samirah Pipino als äusserst nervenaufreibend. «Als es dann zum Penaltyschiessen kam, konnte niemand mehr stillsitzen», so die 17-Jährige. «Nachdem das entscheidende Tor fiel, fingen alle an zu weinen. Nicht nur, weil es ein – nach 36 Jahren – lang ersehnter Sieg war, sondern auch, weil alle auf einen ersten WM-Titel von Messi mit der Selección Argentina hofften.» Die Argentinier seien bereits Wochen vor dem Turnier überzeugt davon gewesen, dass ihre Mannschaft gewinnen wird. Gegenüber Samirah Pipino sagten sie: «Wie gut, bist du zu diesem Zeitpunkt gekommen, so kannst du unseren WM-Sieg miterleben.»

Kein Durchkommen mehr auf den Strassen

Den Weltmeistertitel feierte Samirah Pipino dann mit ihrer Gastfamilie auf der «Plaza» in Funes. «Es hatte richtig viele Menschen. Sie liessen laute Musik laufen, tanzten, sangen die Hymne und schwangen die argentinische Flagge», beschreibt sie das Erlebnis. «Ein Fussballtrikot war natürlich auch obligatorisch.» Noch grösser sei die Feier in Rosario gewesen. Dort hätten sich die Menschen beim «Monumento» versammelt – auch ihre Freunde hätten dort gefeiert. Samirah Pipino und ihre Gastfamilie verzichteten darauf – «es war kaum möglich, nach Rosario durchzukommen».

Samirah Pipino: «Es hatte richtig viele Menschen. Sie liessen laute Musik laufen, tanzten, sangen die Hymne und schwangen die argentinische Flagge.» Bild: zvg

Obwohl sich Samirah Pipino am Dienstag in der Hauptstadt Buenos Aires befand, hat sie von der Landung der Mannschaft nichts mitbekommen. Die Fotos und Videos von den Menschen, die sich rund um den Obelisken versammelt hatten, bekam aber auch sie zu sehen. «So viel ich weiss, waren es fünf Millionen Menschen», sagt die Schülerin. «Meine Gastfamilie ging gar nicht aus dem Haus, weil es unmöglich war, irgendwo hinzukommen.»

Samirah Pipino ist überzeugt, dass der WM-Sieg dem argentinischen Volk Hoffnung und viel Freude gebracht hat. «Nicht nur lieben alle Messi und freuen sich, dass er bei seiner wahrscheinlich letzten WM gewonnen hat, sondern es ist auch einfach schön, in einer wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeit eine gute Nachricht zu erhalten.»

