Ausflugtipps Hier schlagen nicht nur Kinderherzen höher: Das sind die besten Spielplätze im Aargau Vom Kleintierpark, über ein riesiges Klettergerüst, bis hin zu einer Rollstuhlschaukel: In unserer Übersicht zeigen wir Ihnen 17 Spielplätze im Kanton – und was sie so besonders macht. Melanie Köchli Jetzt kommentieren 18.04.2022, 05.00 Uhr

Diese Aargauer Spielplätze bieten alles vom Kleintierpark, über ein riesiges Klettergerüst, bis hin zu einer Rollstuhlschaukel. Und auch für einen Ausflug mit den Grosseltern gibt es den perfekten Spielplatz. Finden Sie hier den Spielplatz, der nicht nur Kinderherzen höherschlagen lässt, sondern für alle einen Tag voller Spiel und Spass bietet.

Waldspielplatz Pappelweg in Aarau

Der Waldspielplatz Pappelweg liegt im Scheibenschachen in Aarau. Neben dem grossen «Riitiseili» können sich die Kinder auch beim grossen Kletterbereich austoben. Der Sandkasten bietet genügend Platz, um Sandburgen zu bauen. Der Spielplatz verfügt über eine Feuerstelle in Form einer Feuerschale und auch Tische und Bänke stehen zur Verfügung. Für fussballbegeisterte Kinder gibt es zudem einen kleinen Fussballplatz. Besonders an diesem Spielplatz ist der Nuggibaum, an dem Kleinkinder ihren geliebten Nuggi abgeben können.

Der Waldspielplatz bietet Spiel und Spass für Gross und Klein. Melanie Köchli Das Klettergerüst kann ohne Sorge erkundet werden. Ein Netz sorgt für Sicherheit. Melanie Köchli Die grosse Schaukel garantiert Spass für alle. Melanie Köchli Besonders am Waldspielplatz ist der Nuggibaum. Melanie Köchli Der Waldspielplatz Pappelweg in Aarau. Besonders ist der Nuggibaum, an dem Kleinkinder ihre Nuggis abgeben können. Melanie Köchli

Der Spielplatz ist nicht komplett eingezäunt, aber er befindet sich weder direkt an einer Strasse noch neben einem Parkplatz. Durch die vielen Bäume gibt es auch genügend Schatten und die Weitläufigkeit des Waldspielplatzes lädt die Kinder dazu ein, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.

Öffnungszeiten: Täglich, 8 bis 22 Uhr

Anreise: Buslinie 4 ab Bahnhof Aarau bis Haltestelle Aarau, Achenbergstrasse, danach noch ungefähr fünf Minuten zu Fuss entlang des Pappelwegs.

Spielplatz Maienzugplatz in Aarau

Direkt neben der Sporthalle Schachen in Aarau findet man den Spielplatz Maienzugplatz. Hier können Kinder an Geräten wie Kletterturm, Rutsche und Schaukel spielen. Gleich neben dem Spielplatz gibt es Picknicktische, von denen Eltern ihre Kinder gut im Auge behalten können. Ausserdem bieten die Bäume von Frühling bis Herbst genügend Schatten, damit sich die Kinder beim Spielen nicht in der prallen Sonne aufhalten müssen.

Das Klettergerüst beim Maienzugplatz lädt zum Spielen ein. Melanie Köchli Für Karussell-Freunde gibt es dieses Drehkarussell, welches zugleich als Klettergerüst funktioniert. Melanie Köchli Auch das klassische «Gigampfi» und «Riitiseili» gibt es hier. Melanie Köchli

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 8 bis 22 Uhr

Anreise: Buslinie 6 ab Bahnhof Aarau bis Haltestelle Hirslandenklinik. Anschliessend noch fünf Minuten Fussmarsch durch den Parkplatz. Parkplätze befinden sich bei der Sporthalle Schachen.

Rütihof in Gränichen

Der Rütihof in Gränichen bietet mit Karussell, Spielplatz und Tieren die optimalen Voraussetzungen für einen Familienausflug. Auf dem Spielplatz gibt es mit Rutschbahn, Schaukel und Kletterturm reichlich Spielmöglichkeiten für Kinder. Als besonderes Erlebnis wird von April bis Oktober bei schönem Wetter jeden Mittwoch und Sonntagnachmittag von 14 bis 17 Uhr Ponyreiten angeboten. Am Sonntagnachmittag gibt es zudem Ross- und Wagenfahrten für die ganze Familie. Das Wirtshaus befindet sich in der Nähe des Spielplatzes.

Der Rütihof in Gränichen hat einen Kletterturm mit Rutschbahn. Melanie Köchli Es gibt extra eine Kleinkinderschaukel. Melanie Köchli Das ist eines der zwei elektrisch betriebenen Karussells. Melanie Köchli Auch Tiere gibt es zu sehen. Melanie Köchli Der besondere Aufgang zum Klettergerüst lädt zum Erkunden ein. Melanie Köchli Der Spielplatz des Rütihofs in Gränichen verfügt über eine Vielzahl von Spielgeräten. Melanie Köchli

Öffnungszeiten: Die aktuellen Öffnungszeiten sowie die jeweiligen Spezialtage finden Sie auf der Website des Rütihofs.

Adresse: Wirtshaus Rütihof AG, Rütihof 1, 5722 Gränichen

Spielplatz in Seengen

Der Spielplatz auf dem Eichberg in Seengen hat «Riitiseili», Karussell, Klettermöglichkeiten und viele weitere Spielgeräte. Der Spielplatz ist von Strassenverkehr geschützt, wo Sie Ihre Kinder frei spielen lassen können. Das Kaninchengehege befindet sich direkt auf dem Spielplatz und weitere Tiere wie Hühner, Kühe und Katzen findet man auf dem Gutsbetrieb.

Der Spielplatz auf dem Eichberg in Seengen bietet alles, was ein Kinderherz schneller schlagen lässt. Melanie Köchli Der gesamte Spielplatz ist eingezäunt. Melanie Köchli Neben den normalen «Riitiseilis» hat es auch diese Schaukel mit Reifen, auf der mehrere Kinder gleichzeitig spielen können. Melanie Köchli Direkt auf dem Spielplatz hat es ein Kaninchengehege. Melanie Köchli Der Spielplatz auf dem Eichberg in Seengen ist trotz grosser Bauarbeiten beim Hotel-Restaurant Eichberg benutzbar. Melanie Köchli

Der Spielplatz ist kein öffentlicher Picknickplatz, doch der Hunger kann im Restaurant gestillt werden, das trotz der grossen Bauarbeiten geöffnet hat. Für die Kinder gibt es speziell eine Kinderkarte inklusive Ausmalbild.

Die grosse Attraktion des Spielplatzes, das Hüpfkissen für Kinder, ist momentan leider kaputt und daher ausser Betrieb. Melanie Köchli

Öffnungszeiten: Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf der Website des Eichbergs.

Anreise: Das Hotel Restaurant Eichberg weist darauf hin, dass Besucher, welche mit dem Auto anreisen, via Seengen auf den Eichberg fahren sollen. Der direkte Weg von Egliswil führt über schlecht befahrbare Feld- und Waldwege mit Fahrverboten.

Adresse: Eichbergstrasse 38, 5707 Seengen

Piratenspielplatz in Gontenschwil

Beim Piratenspielplatz in Gontenschwil ist der Name Programm. Die Hauptattraktion ist das Piratenschiff aus Holz. Neben dem Schiff gibt es auch einen Drehbaum, eine Seilbahn oder eine Kleinkinderschaukel.

Passend zum Namen hat der Piratenspielplatz in Gontenschwil ein grosses Piratenschiff zum Klettern und Spielen. Melanie Köchli

Der Spielplatz verfügt über Tische mit Hocker und diverse Sitzmöglichkeiten, damit Sie Ihre Kinder immer im Blick haben können. Für Schatten sorgen neben Bäumen auch eine Pergola. Toiletten befinden sich beim nahe gelegenen Friedhof.

Der drehbare Kletterbaum ist etwas für kleine Abenteuerer. Melanie Köchli Auf dem Federgerät kann richtig die Energie abgebaut werden. Melanie Köchli Das Piratenschiff hat neben Klettermöglichkeiten auch eine Rutschbahn. Im Vordergrund ist eine Balkenschaukel. Melanie Köchli Auch Balancieren kann hier gelernt werden. Melanie Köchli Der Sitzplatz befindet sich mitten im Spielplatz. So hat man die Kinder immer im Blick. Melanie Köchli

Anreise: Da sich der Piratenspielplatz direkt neben der Husmatt-Turnhalle befindet, gibt es bei der Schulanlage Parkplätze. Vom Bahnhof Gontenschwil sind es circa 950 m bis zum Spielplatz.

Adresse: Rosengartenstrasse 898, 5728 Gontenschwil

Märliwald Baldegg in Baden

Der Märliwald Baldegg in Baden hat grosse Holzfiguren und viel Schatten. Das traumhafte Bergpanorama lädt zum Verweilen ein und dank seiner Nähe zum Restaurant Baldegg gibt es eine Verpflegungsmöglichkeit direkt beim Spielplatz. Der Spielplatz ist eher etwas kleiner und daher bei schönem Wetter sehr voll. Ausserdem gibt es keinen Zaun um den Spielplatz herum, weshalb man die Kinder nicht frei rumrennen lassen kann. Trotzdem laden das Klettergerüst und die Schaukeln zum Spielen ein.

Anreise: Erreichbar mit Bus Linie 5 Richtung Baldegg ab Baden (Bahnhof Ost). Beim Restaurant Baldegg gibt es genügend Parkmöglichkeiten.

Adresse: Baldegg 1, 5400 Baden

Spielplatz Entenweiher in Ehrendingen

Der grosszügige Spielplatz Entenweiher in Ehrendingen liegt zwischen der Dergetenstrasse und dem Römerweg. Neben dem Weiher gibt es ein Wasserspiel, wo Kinder frei das Element Wasser erkunden können. Ausserdem sorgen die Seilrutsche und die Tunnelrutsche für Spass. Für Kleinkinder gibt es neben dem Sandkasten auch eine Kleinkinderschaukel. Der Spielplatz verfügt über eine überdachte Sitzgelegenheit und die Bäume sorgen für den nötigen Schatten.

Anreise: Parkplätze sind kaum vorhanden. Doch die Buslinien 352, 353 und 354 ab Baden (Postautostation) bringen Familien zur Spielfläche.

Spielplatz Hinterbächli in Oberrohrdorf

Dieser Spielplatz befindet sich beim Schulhaus Hinterbächli in Oberrohrdorf und bietet mit dem Piratenschiff maximalen Spielspass. Das Piratenschiff ist nicht nur eine Klettermöglichkeit, sondern hat auch eine Rutsche. Ausserdem gibt es ein Drehkarussel auf dem Spielplatz, an welchem Kinder ihre Energie abbauen können. Während die Bäume auf dem Spielplatz für Schatten sorgen, gibt es kaum Sitzgelegenheiten im Schatten. Der gesamte Spielplatz ist eingehegt mit Hecken und Holzzaun.

Anreise: Ab Baden (Postautostation) kann der Platz problemlos mit den Buslinien 320 und 321 erreicht werden. Für die Anreise mit dem Auto gibt es beim Schulhaus gute Parkmöglichkeiten.

Adresse: Grundacherweg 2, 5452 Oberrohrdorf

Spielplatz Holzwurm in Schneisingen

Der Spielplatz Holzwurm mit der grossen Spielwiese wurde beim Gemeindehaus Schneisingen angelegt und hat neben einer Nestschaukel ein grosses Klettergerüst zum Erkunden. Auch einen Pingpongtisch und eine Seilrutsche bietet dieser Spielplatz. Besonders sind hier der Kräutergarten sowie das Insektenhotel. Hier können Kinder die Natur aus nächster Nähe kennen lernen. Ausserdem gibt es einen Barfuss-Parcours, der alle zum Mitmachen einlädt. Der Spielplatz verfügt jedoch über sehr wenig Schatten, weshalb auf guten Sonnenschutz geachtet werden sollte.

Anreise: Die Buslinie 354 ab Baden (Postautostation) führt zur sonnigen Spielfläche. Beim Gemeindehaus Schneisingen gibt es zudem Parkplätze.

Adresse: Widenstrasse 1, 5425 Schneisingen

Abenteuerspielplatz in Brugg

Der Verein Abenteuerspielplatz Brugg organisiert das Jahr hindurch diverse Anlässe. Melanie Köchli

Der Abenteuerspielplatz in Brugg ist ganzjährig geöffnet. Neben der Nestschaukel gibt es unter anderem auch ein grosses Holzpiratenschiff und einen grossen Sandkasten, in welchem die Kinder unbekümmert spielen können. Die grosse Feuerstelle ist mit Grillrost und Hockern ausgestattet. Zudem laden Picknicktische direkt beim Spielplatz zum Verweilen ein. Eltern können es sich bequem machen und trotzdem ihre Kinder beim Spielen im Auge behalten. Der Verein Abenteuerspielplatz Brugg organisiert das Jahr hindurch diverse Anlässe.. Das Programm finden Sie auf der Website.

Der grosse Sandkasten ermöglicht den Kindern, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Melanie Köchli Auch eine Schaukel darf nicht fehlen. Melanie Köchli Das Piratenschiff ist leider wegen Unterhaltsarbeiten gesperrt. Melanie Köchli Die Feuerstelle bietet genug Platz, um gemütlich zu Grillieren. Melanie Köchli

Der gesamte Spielplatz ist eingezäunt und die Bäume spenden den spielenden Kindern viel Schatten. Aktuell sind zwei Spielgeräte aufgrund von Unterhaltsarbeiten ausser Betrieb.

Anreise: Der Abenteuerspielplatz befindet sich an der Kanalstrasse in der Nähe des öffentlichen Frei- und Hallenbades. Direkt neben dem Spielplatz befinden sich Parkplätze.

Adresse: Kanalstrasse, 5200 Brugg

Spielplatz Birrfeld

Auf dem Birrfeld befindet sich ein Spielplatz direkt neben dem Flugplatz. Somit können Kinder nicht nur Flugzeuge beim Starten und Landen beobachten, sondern sich auch richtig austoben. Der Spielplatz hat unter anderem eine Seilbahn, eine Kletterwand und ein Spielhaus. Das Restaurant befindet sich direkt nebenan und bietet hervorragende Sicht auf die Flugzeuge. Für spazierbegeisterte Familien gibt es den Naturpark, welcher sich auch gleich beim Flugplatz befindet.

Der Spielplatz beim Flugplatz Birrfeld hat neben dieser grossen Drehschaukel... Melanie Köchli ... auch ein Klettergerüst mit Rutschbahn. Melanie Köchli Der Sandkasten liegt schön im Schatten. Melanie Köchli Schaukel und «Gigampfi» dürfen auch nicht fehlen. Melanie Köchli Der Spielplatz beim Flugplatz Birrfeld bietet dank der verschiedenen Spielgeräte und der unmittelbaren Nähe zur Start- und Landebahn Unterhaltung für die gesamte Familie. Melanie Köchli

Öffnungszeiten: Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf der Website des Flugplatzes.

Anreise: Der Flugplatz verfügt über Parkplätze. ÖV-Verbindungen gibt es ab Bahnhof Lupfig keine.

Adresse: Flugplatz Birrfeld, 5242 Lupfig

Spielplatz Jojo in Bremgarten

Der Spielplatz Jojo der St.-Josef-Stiftung in Bremgarten bietet Spielmöglichkeiten für Kinder jeden Alters. Es gibt unter anderem einen Fussballplatz, ein Kletterturm und ein Spielschiff.

Der grössere der beiden Spielplätze hat einen Sandkasten und einen Kletterturm mit Rutschbahn. Melanie Köchli Für Fussballbegeisterte gibt es einen Fussballplatz. Melanie Köchli Der kleinere Spielplatz direkt beim Restaurant Jojo ist besonders für Kleinkinder geeignet. Melanie Köchli Über dem Sandkasten hat es einen Sonnenschutz. Melanie Köchli Die St.-Josef-Stiftung verfügt über zwei Spielplätze. Einen kleinen direkt beim Restaurant Jojo und einen grösseren mit Fussballplatz etwas weiter entfernt. Melanie Köchli

Für die Kleinkinder gibt es einen Spielplatz direkt neben dem Restaurant Jojo. So können die Eltern ihre Kinder direkt vom Restaurant beim Spielen beobachten. Auch der Spielplatz für die grösseren Kinder ist in der Nähe des Restaurants, jedoch sieht man ihn nicht von der Terrasse aus.

Ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Restaurants Jojo befindet sich der Tierpark «Tipajo». Hier gibt es verschiedene Tiere zu beobachten. Melanie Köchli

Öffnungszeiten: Für den Spielplatz gibt es keine expliziten Öffnungszeiten. Das Restaurant Jojo ist das ganze Jahr durch, Montag bis Freitag, von 6.30 bis 19 Uhr, und Samstag und Sonntag, 8 bis 19 Uhr, geöffnet.

Anreise: Für Besucher des Restaurants Jojo gibt es Gratisparkplätze. Mit dem ÖV die S17 bis zur Haltestelle Bremgarten Isenlauf, dann noch rund zwei Minuten zu Fuss.

Adresse: St.-Josef-Stiftung, Badstrasse 4, 5620 Bremgarten AG

Spielplätze Murimoos in Muri

Das Murimoos in Muri verfügt über gleich drei Spielplätze für Kinder, von denen jedoch nur zwei öffentlich zugänglich sind. Der Spielplatz verfügt unter anderem über einen Spielturm und eine Schaukel. Besonders: Alle Spielgeräte wurden in der Holzabteilung des Murimoos hergestellt.

Der zweite öffentliche Spielplatz beim Murimoos ist der Wasserspielplatz, der aktuell saniert wird. Dieser verfügt über eine Hängebrücke, Holzfiguren und ein Baumhaus. Der Wasserspielplatz wird bei kritischen Wetterverhältnissen gesperrt. Zur Erholung oder für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es das Restaurant Moospintli, welches über eine Spielecke für Kinder verfügt.

Das Piratenschiff auf dem Spielplatz lädt zum Entern und Kentern ein. Melanie Köchli Auch Klettern kann man hier. Melanie Köchli Der Spielplatz ist weitläufig und rundum eingezäunt. So kann man den Kindern freien Lauf lassen. Melanie Köchli Der Wasserspielplatz ist momentan ausser Betrieb, da er saniert wird. Melanie Köchli Das Murimoos verfügt über zwei öffentlich zugängliche Spielplätze, einen Wasserspielplatz und einen normalen Spielplatz. Melanie Köchli

Neben den Spielplätzen hat das Murimoos auch einen Kleintierstall mit Angus-Rindern, Mutterschafen, Esel und weiteren Tieren. Ausserdem gibt es eine Storchenkolonie, welche aus ungefähr 40 Brutpaaren besteht. Die Störche kommen im Laufe des Februars ins Murimoos und verlassen es im August oder September wieder.

Im kleinen Tierpark des Murimoos kann man neben Kaninchen... Melanie Köchli ... auch Schwäne bestaunen. Ausserdem gibt es noch weitere Tiere zu sehen. Melanie Köchli Dieses Hühnergehege ist gleich neben dem Spielplatz. Melanie Köchli In den Frühlings- und Sommermonaten gibt es die grosse Storchenkolonie zu bestaunen. Severin Bigler

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 8 bis 19 Uhr

Anreise: Die Parkplätze beim Murimoos sind gratis.

Adresse: Murimoos werken und wohnen, Murimoos, 5630 Muri

Spielplatz in Widen

Die Stiftung Haus Morgenstern in Widen bietet einen Spielplatz inklusive Grillstelle. Besonders an diesem Spielplatz ist die Rollstuhlschaukel, welche 2020 erneuert wurde. Das Hüpfkissen wird voraussichtlich Ende April 2022 durch ein neues ersetzt. Eine Hängematte, ein «Gigampfi» und ein Spielturm tragen ebenfalls zum Spielspass bei.

Die Rollstuhlschaukel ist eine Besonderheit des Spielplatzes. Melanie Köchli Das Hüpfkissen erfreut sich grosser Beliebtheit. Im April 2022 soll es durch ein neues ersetzt werden. Melanie Köchli Der Spass kommt hier garantiert nicht zu kurz. Melanie Köchli Eine Grillstelle mit Grillrost und überdachten Tischen gibt es ebenfalls. Melanie Köchli Auch einen Fussballplatz hat es direkt beim Spielplatz. Melanie Köchli Der Spielplatz beim Haus Morgenstern in Widen hat eine Rollstuhlschaukel und ein Hüpfkissen. Melanie Köchli

Für Fussballbegeisterte gibt es auch einen kleinen Fussballplatz direkt beim Spielplatz. Ausserdem verfügt das Haus Morgenstern über eine Cafeteria, welche eine Spielbar für Kinder hat.

Dieses Huhn ist eine der Bewohnerinnen und Bewohner der Tierwiese. Melanie Köchli

Auch beim Haus Morgenstern können Sie mit Ihren Kindern Tiere aus der Nähe erleben. Denn die Tierwiese beherbergt Enten, Hühner, Ziegen und mehr. Die Wege um Tierwiese kann sowohl mit dem Rollstuhl als auch mit dem Kinderwagen befahren werden.

Öffnungszeiten: Täglich, von 9 bis 19 Uhr

Adresse: Stiftung Haus Morgenstern, Hasenberg 77, 8967 Widen

Spielplatz mit Tieren in Villmergen

Das Alterszentrum Obere Mühle in Villmergen bietet Unterhaltung für Jung und Alt. So gibt es den neu eröffneten Kinderspielplatz inklusive Tiere wie Alpakas, Zwerggeissen, Kaninchen und Hühner. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es die Cafeteria inklusive Terrasse, auf welcher sich Schildkröten befinden. Ausserdem gibt es eine Kneippanlage, welche auch über einen rollstuhlgängigen Brunnen verfügt.

Das Alterszentrum Obere Mühle in Villmergen baut einen grossen neuen Park für Alt und Jung. Der Kinderspielplatz und die Kneippanlage sind bereits fertig. Melanie Köchli

Die gesamte Gartenanlage ist hindernisfrei. Kurz vor der Einweihung befindet sich der Sinnespark, das letzte Stück des Naherholungsgebiets für alle Generationen. Die Einweihung findet vom 17. bis zum 19. Juni statt.

Der neue Spielplatz hat neben der normalen Schaukel... Melanie Köchli ... auch eine Kleinkinderschaukel. Melanie Köchli Im gesamten Park gibt es immer wieder Sitzgelegenheiten. Melanie Köchli Der Generationenspielpark befindet sich noch im Bau. Melanie Köchli Die Kneippanlage mit Rollstuhlgängigem Brunnen ist hingegen schon beendet und geöffnet. Melanie Köchli

Öffnungszeiten: Der Spielplatz hat keine definierten Öffnungszeiten, jedoch hat das Restaurant Rose täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet und die Cafeteria Wohnen an der Bünz ist täglich von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Anreise: Mit der Buslinie 340 bis Villmergen Oberdorf. Anschliessend noch ungefähr zwei Minuten Fussmarsch. Das Alterszentrum verfügt über Gratisparkplätze.

Adresse: Obere Mühle Villmergen, Oberdorfstrasse 18, 5612 Villmergen

Spielplatz Biber in Niderwil

Der Spielplatz Biber im Reusspark in Niederwil hat Spielgeräte für Gross und Klein. Neben einer grossen Rutschbahn gibt es auch einen Pingpongtisch, eine Babyschaukel und einen Sandkasten. Ebenfalls bietet der Reusspark eine grosse Wasserspielstelle, an der Kinder frei «chosle» können. Die Tische und Bänke direkt bei den Spielgeräten sorgen für genügend Sitzmöglichkeiten für Eltern. Der Reusspark hat einen Kleintierpark voller zutraulicher Tiere wie Hühner, Papageien und Schildkröten.

Der grössere der beiden Spielplätze hat eine besonders lange Rutsche. Melanie Köchli Auf den Federwippen kann man entweder ein Reiter werden oder das Motorradfahren ausprobieren. Melanie Köchli Der Spielplatz Biber bietet genügend Sitzplätze für die ganze Familie. Melanie Köchli Im Tierpark gibt es viele verschiedene Tiere zu bestaunen. Melanie Köchli Der Reusspark in Niederwil verfügt über zwei Spielplätze und einen Kleintierpark. Melanie Köchli

Zur Erholung gibt es gleich zwei Verpflegungsmöglichkeiten: das Café Reuss und das Restaurant Gnadenthal. Letzteres ist als besonders kinderfreundliches Restaurant mit dem Label Food4Family zertifiziert worden und ist das einzige Aargauer Restaurant mit diesem Label. Beim Restaurant Gnadenthal gibt es zudem den kleinen Spielplatz Räupli.

Der Spielplatz Räupli ist direkt beim Restaurant Gnadenthal. Melanie Köchli

Öffnungszeiten: Der Tierpark und die Spielplätze Biber und Räupli sind täglich geöffnet

Anreise: Der Reusspark verfügt über Gratisparkplätze.

Adresse: Reusspark, Zentrum für Pflege und Betreuung, 5524 Niederwil

Stadtpark in Rheinfelden

Der Stadtpark Rheinfelden besteht aus zwei Teilen. Der neuere Ostteil verfügt über grosse Wiesen, welche sowohl als Liegemöglichkeiten wie auch als Spielflächen dienen können. Ebenfalls gibt es einen Badeplatz mit Rheinzugang und einen Natursteingarten. Für Kinder gibt es ein grosses Klettergerüst mit verschiedenen Elementen und Schaukeln, an denen sie sich frei austoben können. Auch Picknicktische stehen zur freien Verfügung.

Das grosse Klettergerüst ist das Highlight des Spielplatzes im Stadtpark Ost. Nadine Böni Die Lage des Spielplatzes im Stadtpark ist ideal für Ausflüge. Auf der Wiese kann man entspannen oder auch spielen. Nadine Böni Neben dem Klettergerüst sorgt eine Schaukel ebenfalls für Unterhaltung. Nadine Böni Auch eine Hängematte zum Entspannen bietet er Stadtpark Ost auf dem Spielplatz. Nadine Böni

Anreise: Vom Bahnhof Rheinfelden mit dem Bus B 86 bis Rheinfelden Parkresort.

Adresse: Stadtpark Ost Rheinfelden, Roberstenstrasse, 4310 Rheinfelden

