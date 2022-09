Nach Corona zieht die Gastrobranche wieder Lernende an

ausbildung Die Aargauer Gastrobranche hat Grund zur Freude: Sie zieht nach der Coronakrise wieder Lernende an Bild: Sandra Ardizzone Im Februar 2020 eröffnete das neue Ausbildungszentrum von Gastro Aargau seine Türe. Wenige Wochen später musste er sie wegen der Pandemie wieder schliessen. Nun scheint sich die Lehrausbildung im Gastgewerbe erholt zu haben, wie unsere Reportage in der regen Küche zeigt. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Zu viele Köche verderben den Brei. So lautet jedenfalls das Sprichwort. Das ist in der Küche des Ausbildungszentrum von Gastro Aargau in Lenzburg nicht wahr: Es hat hier 24 angehende Köchinnen und Köche, und der Brei riecht fantastisch. Eine Gemüsesuppe schmort in mehreren Töpfen auf den Kochherden und dünstet Düfte von Bouillon und Speck aus. Hier und da schnetzeln junge Menschen in Kochhemden Zwiebeln und Gemüse. In den Backöfen bräunen Quiches.

Ein Lernender im ersten Lehrjahr schneidet ein Quiche. Sandra Ardizzone

Diese Klasse ist im ersten Lehrjahr und zum ersten Mal hier im überbetrieblichen Kurs. Entsprechend ist das Menu noch bescheiden. Doch der Ausbildner Silvan Sprecher sorgt dafür, dass genauso sorgfältig gearbeitet wird, als müssten die Lernenden einen Kalbskopf zubereiten. Er beobachtet die jungen Menschen bei der Arbeit, beantwortet Fragen, gibt Ratschläge, schwirrt in der Küche herum, die erfüllt ist von den Geräuschen von brodelnden Suppen, summenden Ofen und tobendem Geschirr.

Er herrscht rege Aktivität in der Schulküche. Und keinen freut es so sehr wie Bruno Lustenberger, Präsident von Gastro Aargau. 190 junge Erwachsene haben sich dieses Jahr neu für eine Kochausbildung entschieden: 120 kommen aus dem Aargau, 70 vom Nachbarkanton Solothurn. Dazu kommen 60 Restaurantfachleute, aus dem Aargau 40, aus Solothurn 20. «Das ist 20 Prozent mehr als letztes Jahr!», jubelt Bruno Lustenberger.

Gastro-Aargau-Präsident Bruno Lustenberger freut sich über den regen Betrieb im Gastro-Bildungszentrum in Lenzburg. Sandra Ardizzone

20 Prozent mehr Lernende als im Vorjahr

Tatsächlich machte sich die Coronakrise 2021 auch in den Lehrvertragabschlüsse bemerkbar: 2021 haben im Aargau bloss 17 Personen eine Lehre als Restaurantfachperson begonnen, und 95 als Koch. Im Kanton Solothurn war die Lage gar drastischer: Dort ist die Zahl neuer Lehrverträge in der Restauration seit 2019 rückläufig. Wo vor der Pandemie sich noch rund 100 Menschen für einen Beruf im Restaurant entschieden haben, sind es insgesamt gemäss dem Bildungsdepartement nur noch 72.

Die Suppe schmort in der Küche. Sandra Ardizzone

2021 herrschte aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen im Gastgewerbe noch grosse Unsicherheit: Berufsmessen wurden abgesagt, Schnupperlehren im Gastgewerbe unmöglich. Entsprechend haben viele Betriebe darauf verzichtet, Lernende anzunehmen. Damals bezeichnete Lustenberger gegenüber dieser Zeitung die Situation als verheerend:

«Im Moment stellt niemand einen Lehrling ein.»

Lustenberger fürchtete vor allem einen Strukturwandel. Dass sich junge Menschen langjährig vom Gastgewerbe abwenden oder dass ihnen abgeraten wird, eine Karriere zu starten. Diese Ängste sehen sich in den aktuellen Zahlen nicht bestätigt. Noch würde er zwar nicht sagen, dass die Gastrobranche angesichts des bestehenden Fachkräftemangels «genug Lernende» hat. Es hat jedoch mehr.

Die rege Aktivität der Kochlernenden in bewegten Bildern. Video: Jocelyn Daloz, Schnitt: Gülpinar Günes

Eine dreijährige Ausbildung im Gastro-Aargau-Zentrum

Die Lernenden scheinen mit dem selben Herzblut und Tatendrang ihre Arbeit anzugehen, das auch Lustenberger animiert. Seine Freude und seinen Stolz vibrieren mit, als er mit uns durch die Küche läuft. Mittlerweile sind die letzten Zwiebeln geschnitten und es wird eifrig abgewaschen.

Insgesamt werden die Lernenden während ihrer dreijährigen Kochlehre fünf Wochen im Rahmen ihrer überbetrieblichen Kursen in dieser Küche verbringen. Hier schliessen sie auch Prüfungen ab. Während dieser werden sie auf alles geprüft: Arbeitssicherheit, Hygiene, Präsentation und Degustation der Gerichte, sogar die Temperatur wird gemessen.

«Früher war das alles nicht so professionalisiert», erklärt Lustenberger. Er habe viel unternommen, um Prüfvorgänge so fair und objektiv zu gestalten wie möglich, damit Lernende nicht dem subjektiven Wahrnehmen eines Prüfungsexperten ausgesetzt ist – und umgekehrt, damit die Resultate fundiert und unanfechtbar sind.

Momentan werden die Gerichte aber nicht notiert, auch wenn sie beurteilt werden: Die Teller reihen sich alle aneinander an, die Lernenden besprechen gemeinsam mit Silvan Sprecher das Anrichten. Die einen haben sich als Beilage zur Quiche für einen Randensalat entschieden. «Das bringt etwas Farbe im Teller», meint ein Schüler. Der Instruktor nickt.

Ausbildner Silvan Sprecher diskutiert mit einem lernenden Koch im ersten Lehrjahr. Sandra Ardizzone

Das Restaurant mit der schönsten Sicht in Lenzburg

Das Mittagessen wird im Restaurantsaal von den lernenden Restaurantfachmännern und -frauen serviert. Das Restaurant bietet wohl eine der schönsten Sichten von Lenzburg: Das Gebäude befindet sich im neuen Quartier «Im Lenz», auf dem ehemaligen Hero-Areal, und bietet kaum übertreffbare Sicht auf das Schloss und die Staufbergkirche. Das Ausbildungszentrum wurde gemeinsam mit dem Sitz von Gastro Aargau Mitte Februar 2020 eingeweiht.

Nebst den überbetrieblichen Kursen und Qualifikationsverfahren werden hier auch Wirtenpatent- und Berufsbildnerkurse sowie Lehrabschlussprüfungen durchgeführt. Die Räumlichkeiten erstrecken sich über drei Stöcke. Fünf Millionen hat der Verband dafür investiert.

Restaurationsfachfrauen und -männer lernen hier, Tische schön einzurichten. Sandra Ardizzone

Am Tisch warten wir auf die Teller, die wir schon in der Küche begutachten konnten. Die uns bedienende angehende Kellnerin bietet uns eine Flasche Château-Margaux 95 an – in der sich natürlich bloss Sirup befindet, aber die Lernenden müssen lernen, Weinflaschen den Kunden zu präsentieren, sie vor ihnen zu öffnen, jemanden den Wein testen lassen.

Lernende müssen hier auch üben, vor den Kunden den Wein aufzumachen. Sandra Ardizzone

«Sie haben da einen teuren Wein ausgewählt!», lacht Bruno Lustenberger. Eine echte Flasche aus diesem Weingut könnte man zu 2000 Franken kosten, vertraut er uns an, während die etwas nervöse Lernende uns einschenkt. Lustenberger beruhigt sie: «Alles gut, Sie sind schliesslich da, um zu lernen!»

Ausbildnerin Julia Dössegger unterrichtet Lernende Restaurationsfachleute im ersten Lehrjahr. Sandra Ardizzone

Die Schwierigkeit vom Beruf

Während des Essens fragen wir Bruno Lustenberger, wie er sich erklärt, dass nun wieder mehr Lernende kommen. Schliesslich erwartet sie einen stressigen Beruf. Es herrscht Lohndruck überall in der Branche, die Arbeitszeiten sind unregelmässig, als Wirt erwartet einem eine Marge von etwa 2 Prozent.

Er schliesst nicht aus, dass ein gewisser Aufholeffekt stattgefunden hat: Dass Leute, die im 2021 durch Lockdowns und Einschränkungen verunsichert waren, nun wieder einen Lehrgang in der Gastrobranche wagen. Er meint aber auch, dass der Verband viel unternommen hat, um der Job attraktiv zu machen: «Wir haben Berufsmessen durchgeführt. Wir organisieren nächstes Jahr einen Lehrlingswettbewerb. Wir arbeiten an einem Label für Betriebe, die eine Topausbildung anbieten.»

Der Aargau habe spezifisch das Glück, ein breit gefächertes Angebot an Betriebe zu haben, von Spitälern und Pflegeheime bis hin zu gut notierten Gault&Millau-Restaurants.

Die Lernenden werden auch in Sachen Hygiene geschult. Sandra Ardizzone / AGR

Oft ist es eine Leidenschaftssache

Vieles hat aber wohl auch mit der schieren Leidenschaft zu tun, den man für diesen Beruf braucht. Laura Bujas hat ihre Kochlehre im Tertianum in Lenzburg begonnen. Sie hat das Kochen im Blut: Ihre Eltern sind bereits im Beruf tätig. «Sie haben mich schon immer inspiriert, selbst Köchin zu werden», lacht die 18-Jährige.

Lernende arbeiten hier in einem ruhigeren Umfeld, als in ihren jeweiligen Betriebsorten. Sandra Ardizzone

Ähnlich ergeht es Alicia de Luca, die wegen ihrer Zöliakie schon immer gerne kochte. Dass sie glutenintolerant ist, ist aber auch in ihrem Betrieb (der Seerose in Meisterschwanden) eine Herausforderung: «Ich kann manchmal nicht alles selbst versuchen.»

Ludovico Diruba arbeitet als Kellner in der Cantinetta Vindella in Solothurn. Ihm gefällt der Kundenkontakt im Job: Er selber sei Italiener, die Kundschaft der Cantinetta mehrheitlich auch, und er liebt die Stimmung, die auch innerhalb des Teams herrscht.

Die Lernende Restaurationsfachfrau Corina Meier hat vor einem Monat ihre Ausbildung im Hotelrestaurant Krone in Lenzburg begonnen. Sandra Ardizzone

Beim Verlassen des Gebäudes lachen uns die Lernenden an, die während ihrer Pause freie Luft schnappen. «Schönen Tag noch!», rufen sie. Ja, Kundenfreundlichkeit kennen sie schon. Genauso wie Corina Meier, die uns nach dem Mittagsdienst in der «Krone» empfängt.

Die angehende Restaurantfachfrau hat während der Pandemie angefangen, eine Lehrstelle zu suchen. Dabei liess sie sich weder von der Unsicherheit der Branchen noch von den unregelmässigen Arbeitszeiten abschrecken.

Nach einem Monat Arbeitserfahrung lautet ihre erste Bilanz: Das Schwierigste ist, in allen Situationen Ruhe zu bewahren und auch an einem schlechten Tag es den Kunden nicht anmerken zu lassen. Anstrengend? Ja, aber wie die junge Frau so schön sagt: «Wenn du diesen Job machst, musst du ihn lieben.»

Die Lernende Restaurationsfachfrau Corina Meier übt hier, einen Gast zu bedienen. Sandra Ardizzone / AGR

