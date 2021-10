Aarburg statt Muttenz: Lehrlinge bekommen Berufsbildungszentrum

Ausbildung Aarburg statt Muttenz für Aargauer Lehrlinge: «Dass wir die Prüfung gleich vor Ort machen können, ist eine grosse Erleichterung» Bisher mussten angehende Anlagen- und Apparatebauer aus dem Aargau die überbetrieblichen Kurse in Muttenz BL absolvieren. Neu gibt es bei der Küchentechnik-Firma Franke in Aarburg ein Berufsbildungszentrum für sie. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Samuel Apputhurai ist Anlagen- und Apparatebauer im zweiten Lehrjahr. Seit August können die Lernenden dieses Berufs ihre überbetrieblichen Kurse und die zugehörigen Prüfungen im Franke-Ausbildungszentrum in Aarburg absolvieren.

Valentin Hehli

Der 18-jährige Samuel Apputhurai, Anlagen- und Apparatebauer-Lehrling im zweiten Lehrjahr, steht an einer computergesteuerten Stanzmaschine und fertigt Blechteile aus Aluminium. Stanzen ist eine der Techniken, die der Lernende bei der Küchentechnik-Firma Franke in Aarburg an der Zwischenprüfung beherrschen muss. Hinzu kommen diverse Schweiss- und Lötverfahren, Umformtechniken, Bohren und Sägen.

Vor einem Jahr noch hätte Apputhurai die Prüfung in Muttenz BL absolvieren müssen – nun kann er dies im neuen Ausbildungszentrum seiner Firma im Aargau tun. «Ich bin froh, die Prüfung auf gewohnten Maschinen absolvieren zu können», sagt Apputhurai. Die überbetrieblichen Kurse (üK) konnte er als Franke-Angestellter schon bisher vor Ort absolvieren. Nun ist dies auch für die restlichen Anlagen- und Apparatebauer-Lehrlinge im Aargau möglich. Bisher mussten diese nicht nur für die Prüfung, sondern auch für die üK nach Muttenz BL reisen.

Prüfungen in Aarburg sind angenehmer für Lernende

Im Nebenraum ist Janic Hügli an der Arbeit. Wer ihm zuschaut, könnte ihn für einen Autolackierer halten, denn Hügli ist gerade mit der Spraydose zugange. «So können wir beispielsweise Stahlteile vor dem Rosten bewahren», sagt Hügli. Auch er ist Anlagen- und Apparatebauer – im vierten Lehrjahr. Die üK-Änderung betrifft ihn nicht mehr, aber auch Hügli sagt: «Es ist sicher viel angenehmer für uns Lernende, auch die Prüfungen hier machen zu können. Ich hätte es mir damals gewünscht.»

Janic Hügli ist im vierten Lehrjahr als Anlagen- und Apparatebauer.

Valentin Hehli

Aktuell gibt es 14 Lernende im Beruf Anlagen- und Apparatebauer/in im ersten und 12 im zweiten Lehrjahr im Aargau – die Hälfte davon lernt in einem üK-pflichtigen Betrieb. Diese angehenden Berufsleute müssen 48 üK-Tage in den ersten zwei Lehrjahren in Aarburg absolvieren. Die andere Hälfte ist von den Kursen befreit und muss lediglich die Prüfung in Aarburg bestreiten. Die Ausbildung dauert insgesamt vier Jahre.

«Durch das neue Ausbildungszentrum wird der Lehrgang attraktiver»

Für Heinz Kattau, der als Leiter Berufsbildung bei Franke Schweiz AG massgeblich zum Entstehen des Berufsbildungszentrums beigetragen hat, ist klar: «Dass die Lernenden im Aargau bleiben können, macht den Lehrgang attraktiver.» Es sei immer schwierig gewesen, alle Lehrstellen als Anlagen- und Apparatebauer zu besetzen, doch dieses Jahr sei es genau umgekehrt: Für 2022 seien alle Lehrstellen für diesen Beruf bei Franke besetzt.

«Bei uns steht den Lernenden die neuste Technologie zur Verfügung», erklärt Kattau. So würden sie optimal auf die Arbeitswelt vorbereitet. Und auch für die Firma Franke sei es vorteilhaft, die Aargauer Lernenden im eigenen Berufsbildungszentrum auszubilden: «Die Infrastruktur ist bei uns vorhanden, nun können wir diese noch besser auslasten», so Kattau.

Aargauer Lernende aus über 120 Berufen müssen für überbetriebliche Kurse in einen anderen Kanton Die Aargauer Anlagen- und Apparatebauer müssen für die überbetrieblichen Kurse (üK) nicht mehr den Kanton wechseln - doch wie sieht es in anderen Berufen aus? «Es sind 120 bis 130 Berufe, die komplett ausserkantonal angeboten werden», sagt Simone Strub, Sprecherin des Bildungsdepartements, auf Anfrage der AZ. Beispiele dafür sind etwa Gleisbauerin, Bühnentänzer, Müllerin oder Pferdefachmann. Die üK fänden in der Regel bei jenen Berufen ausserkantonal statt, wo auch die Berufsfachschule ausserkantonal sei. Dies betreffe eher seltenere Berufe. Träger der üK sind in der Regel die Berufsverbände, so betreibt zum Beispiel Gastro Aargau in Lenzburg seit Februar 2020 ein neues Bildungszentrum. Finanziert werden die Kurse durch Beiträge der Lehrbetriebe, der öffentlichen Hand und der Berufsverbände. (aka)

So sieht es im Franke-Bildungszentrum aus:

Timon Leuenberger, Polymechaniker im dritten Lehrjahr, bedient die Fräsmaschine.

Valentin Hehli Timon Leuenberger, Polymechaniker im dritten Lehrjahr, bedient die Fräsmaschine.

Valentin Hehli Matej Matkovic, Polymechaniker im vierten Lehrjahr. Valentin Hehli Heinz Kattau, Leiter Berufsbildung bei Franke, führt durchs Bildungszentrum.

Valentin Hehli Das sind die Arbeitsplätze der Anlagen- und Apparatebauer.

Valentin Hehli Die Lernenden müssen eine Vielzahl von Werkzeugen und Maschinen bedienen können.

Valentin Hehli Das sind die Arbeitsplätze der Anlagen- und Apparatebauer.

Valentin Hehli Zwei lernende Konstrukteure stecken die Köpfe zusammen.

Valentin Hehli Die Konstrukteure in Ausbildung entwerfen eigene Prototypen - so etwa diesen Handyhalter. Valentin Hehli Auch diesen kreativen Flaschenhalter hat ein lernender Konstrukteur erfunden.

Valentin Hehli