Aufsichtsverfahren hat Konsequenzen für Fandino und das KSA

Sowohl das KSA und Javier Fandino haben inzwischen Stellungnahmen zum Abschluss des Aufsichtsverfahrens verschickt.

Das KSA nimmt den Entscheid «mit Genugtuung» zur Kenntnis. Die Vorwürfe gegen das KSA hätten sich als «nicht stichhaltig erwiesen» und hätten mit Fakten widerlegt werden können. Lediglich in zwei Bereichen seien dem KSA Auflagen gemacht worden, «die beide direkt mit der früheren Tätigkeit eines mittlerweile ausgetretenen Chefarztes zusammenhängen». Das KSA habe bereits direkt nach dessen Weggang Massnahmen umgesetzt.

Die Substanz 5-ALA werde nach «State of the Art» angewendet und nicht durchgehend bei gutartigen Tumoren eingesetzt. Zur Verhinderung von Seitenverwechslungen werde im KSA grundsätzlich seit Jahren das zweistufige Sicherheitsverfahren angewendet. Dabei werde am Vortag gemeinsam mit der Patientin oder dem Patienten die Operationsseite markiert und vor der Operation ein Safety-Check durchgeführt.

Javier Fandino teilt mit, die meisten Vorwürfe hätten sich «in Luft aufgelöst» und würden ihn entlasten. «Es gab keine unethische Forschung», hält er fest.

Dem Gesundheitsdepartement wirft er vor, es stelle die Ergebnisse in der Mitteilung «teilweise faktenwidrig» dar. Zur Seitenverwechslung während einer Schädeloperation hält er fest: «Wie das zuständige Department auf ein solches Ergebnis kommt, bleibt angesichts des Berichts und der Fakten völlig schleierhaft.» Es liege keine Seitenverwechslung vor. Aus der Einwilligung gehe klar hervor, dass der Patient an der rechten Seite operiert werden sollte – was nachweislich auch in einem ersten Schritt so erfolgt sei.

In Bezug auf die Verabreichung von 5-ALA hält er fest, dieses Kontrastmittel sei am KSA seit 2007 standardmässig im Einsatz – also lange bevor er 2011 Chefarzt geworden sei. «Ich habe weitergeführt, was bereits seit Jahren etabliert war.»