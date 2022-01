Auffrischimpfung Kanton will Pfizer-Engpässe verhindern: Darum gibt es im Aargau für alle über 30 den Moderna-Booster Unter 30-Jährige sollten mit dem Pfizer-Impfstoff geimpft werden. Weil dieser knapp ist, erhalten Personen über 30 im Aargau einen Moderna-Booster, auch wenn sie mit Pfizer grundimmunisiert wurden. Einige wenige über 30-Jährige verzichten deshalb auf den Booster. Laut Infektiologe Christoph Fux sind Sorgen wegen der Kreuzimpfung aber unbegründet. Noemi Lea Landolt 05.01.2022, 18.55 Uhr

Anders als bei der ersten und zweiten Impfung wird beim Moderna-Booster nur noch die halbe Dosis gespritzt. Michael Buholzer / Keystone

«Kanton Aargau vergrault Boosterwillige mit Sonderregelung», titelte «20 Minuten» am Mittwoch. Sonderregelung meint in diesem Fall, dass im Aargau alle über 30-Jährigen in erster Linie einen Moderna-Booster erhalten, auch wenn sie vorher zweimal mit Pfizer geimpft wurden. Laut «20 Minuten» führen nun Unsicherheiten und Misstrauen gegenüber dem Moderna-Impfstoff dazu, dass Impfwillige über 30 ihren Impftermin absagen.