Auenstein/Rupperswil: Tauffeier in der Badi

TeleM1

Auenstein/Rupperswil Gottesdienst in der Badi: Hier wird der kleine Samuel mit Badiwasser getauft Die reformierten Kirchen Auenstein und Rupperswil haben den sonntäglichen Gottesdienst in der Badi gefeiert. Das inklusive einer Taufe im Kinderbecken. 20.06.2022, 09.08 Uhr

Baden, planschen, taufen: Am sonntäglichen Gottesdienst der reformierten Kirchen Auenstein und Rupperswil in der Badi in Auenstein wurde auch gleich der kleine Samuel im Kinderbecken getauft. «Wir haben die Idee sehr lässig gefunden», sagt die Mutter, Manuela Lüthy, gegenüber TeleM1.