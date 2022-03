Die Aargauer SP fordert ein Ende des Uran-Bezugs aus Russland

Atomstreit Axpo betreibt ihre Atomkraftwerke im Aargau mit russischem Uran – SP fordert Verzicht auf Lieferungen von Rosatom Das AKW Beznau wird ausschliesslich mit russischem Uran betrieben, in Leibstadt kommt die Hälfte des Brennstoffs aus Russland. Der Aargau ist zu 28 Prozent an der AKW-Betreiberin Axpo beteiligt. Die SP fordert den Regierungsrat auf, beim Axpo-Verwaltungsrat Druck zu machen, um russische Lieferungen zu beenden. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 31.03.2022, 17.07 Uhr

Die beiden Reaktoren des Atomkraftwerks Beznau werden mit Uran betrieben, das zu 100 Prozent vom russischen Lieferanten Rosatom kommt. Philipp Zimmermann

Drei der vier Atomreaktoren, die in der Schweiz noch in Betrieb sind, stehen im Aargau und gehören dem Stromkonzern Axpo. Die beiden Blöcke des AKW Beznau werden ausschliesslich mit Brennelementen betrieben, die von der staatlichen russischen Firma Rosatom geliefert werden. Beim AKW Leibstadt macht Uran aus Russland die Hälfte des Brennstoffs aus, wie die SRF-«Rundschau» am Mittwochabend berichtete.

Der russische Staat verdiene am Schweizer AKW-Strom mit, heisst es im Fernsehbeitrag. Indirekt finanziere die Axpo mit dem Kauf der Brennstäbe bei Rosatom gar Putins Atomwaffenprogramm, an dem der Staatskonzern ebenfalls beteiligt sei. Zudem sei Rosatom in den Ukraine-Krieg verwickelt, elf Spezialisten seien im Atomkraftwerk Saporischschja im Einsatz, das Russland erobert hat.

Atomenergie-Chef der Axpo will bestehende Lieferverträge einhalten

Willibald Kohlpaintner, Leiter Division Kernenergie der Axpo. Alex Spichale

«Wenn Sie einen bewährten Lieferanten haben, der die Qualität liefert, die Sie brauchen – aus sicherheitstechnischen und qualitätstechnischen Gründen –, dann wechselt man nicht so einfach», sagt Willibald Kohlpaintner, Leiter der Division Kernkraft der Axpo und Mitglied der Geschäftsführung, gegenüber der «Rundschau».

Beznau ist laut dem Axpo-Mann bis 2030 an die Lieferverträge mit Rosatom gebunden, bei Leibstadt laufen die Vereinbarungen bis 2025. Die aktuellen Lieferverträge für Brennelemente aus Russland will die Axpo einhalten, neue Verträge mit dem russischen Konzern sollen aber keine abgeschlossen werden. Kohlpaintner sagt gegenüber der «Rundschau», die Axpo prüfe zurzeit intensiv, «wie wir die Abhängigkeit von russischem Brennstoff verringern können».

SP findet Bezug von russischen Brennelementen unhaltbar

Der SP Aargau reicht dies nicht, wie sie am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Mit den Uran-Bezügen aus Russland durch die Axpo finanziere die öffentliche Hand indirekt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit, kritisiert die Partei. Das sei unhaltbar, hält die SP fest und verweist auf den schwedischen Energiekonzern Vattenfall, der am Tag der russischen Invasion die Uran-Lieferungen durch Rosatom sofort und bis auf weiteres gestoppt habe.

Die Axpo gehört mehreren Kantonen und Kantonswerken, der Aargau hält einen Aktienanteil von 14 Prozent, dazu eine indirekte Beteiligung von weiteren 14 Prozent über die kantonseigene AEW Energie AG. Bis zum Jahr 2017 war der Kanton durch Energiedirektor Stephan Attiger direkt im Verwaltungsrat der Axpo vertreten, nach einer Entpolitisierung des Gremiums ist dies heute nicht mehr der Fall. Seit rund drei Jahren vertritt der frühere SVP-Grossrat und Bauspezialist Martin Keller den Aargau im Axpo-Verwaltungsrat.

Axpo soll die Geschäftsbeziehungen mit Russland sistieren

SP-Grossrat Martin Brügger. zvg

Dennoch fordert die SP, dass die Aargauer Regierung bei der Axpo nun Einfluss nehmen soll. Grossrat Martin Brügger sagt:

«Der Regierungsrat muss sich dafür einsetzen, dass der Axpo-Verwaltungsrat den Grundsatzentscheid fällt, jede Form der Zusammenarbeit mit Russland zu verbieten oder die Geschäftsbeziehungen zumindest zu sistieren.»

Die Axpo müsse so schnell wie möglich auf Lieferungen aus anderen Staaten wie etwa Kanada setzen, ergänzt Brügger. Die Partei verweist auf den Energiekonzern Alpiq, der für sein Atomkraftwerk in Gösgen seit einigen Jahren kein Uran mehr aus Russland beziehe. Die SP will in der nächsten Grossratssitzung einen entsprechenden Vorstoss einreichen und hofft auf breite Unterstützung.

SVP-Nationalrat Albert Rösti sieht Kantone in der Verantwortung

SRF fragte laut dem «Rundschau»-Beitrag beim Kanton Aargau nach, ob die Axpo aus den Lieferverträgen mit Rosatom aussteigen müsse – die Antwort: Man wolle sich hier nicht einmischen. Dies entspricht auch der Position des Regierungsrats, die in einer Antwort auf einen Vorstoss zur Axpo im letzten Herbst zum Ausdruck kommt. Darin heisst es: «Die von Kanton und AEW nominierten Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte sind gemäss Obligationenrecht primär dem Unternehmen verpflichtet.»

SVP-Nationalrat Albert Rösti. Peter Schneider / Keystone

SVP-Nationalrat Albert Rösti ist ein Befürworter der Atomenergie, er kritisiert in der «Rundschau» die Haltung des Kantons:

«Ich finde dies grundfalsch, denn die Eigentümer sind verantwortlich für die Strategie. Immerhin sitzen die Kantone im Verwaltungsrat oder delegieren Vertreter in dieses Gremium.»

Rösti hält aber auch fest, dass sich bei einem allfälligen Ausstieg aus den Lieferverträgen für Brennstäbe mit Rosatom die Frage stelle, ob genügend Uran aus anderen Quellen kurzfristig verfügbar sei. Weltweit gebe es grundsätzlich genug andere Abbauländer wie Kanada, Australien oder Kasachstan, es werde insgesamt aber zu wenig Uran gefördert. Die Axpo könne deshalb nur aus den russischen Lieferverträgen aussteigen, wenn man eine sichere Alternative habe, findet der SVP-Nationalrat.

