Experte sagt voraus: Atomendlager im Gebiet Nördlich Lägern

Atommüll «Alle meine vertraulichen Informationen deuten darauf hin»: Ex-Nagra-Experte verrät, wo das Atomendlager wohl hinkommt Am Montag wird bekannt, wo das Atomendlager gebaut werden soll. André Lambert aus Baden, der über 20 Jahre bei der Nagra arbeitete, rechnet mit einer Überraschung: Nicht der Bözberg und nicht das Zürcher Weinland wird es sein.

Seit dem Jahr 2008 läuft in der Schweiz die Standortsuche für ein Atommüllendlager. Damals war André Lambert, Geologe aus Baden, noch Mitarbeiter der Nationalen Genossenschaft für die Endlagerung radioaktiver Abfälle (Nagra). Er war unter anderem Leiter des Hauptprojekts «Opalinuston», also massgeblich daran beteiligt, dass sich die Standortsuche auf Gebiete mit dieser Gesteinsschicht fokussiert.

Inzwischen ist Lambert (75) pensioniert, aber immer noch bestens informiert, wenn es um die Frage geht, wo in der Schweiz künftig der strahlende Abfall aus den Atomkraftwerken vergraben werden soll. Am Montag um 9 Uhr will die Nagra an einer Medienkonferenz in Bern bekanntgeben, wo sie das Lager bauen will. In Frage kommen noch drei Regionen: das Zürcher Weinland (offizielle Bezeichnung: Zürich Nordost), der Bözberg (Jura Ost) und das Zürcher Unterland (Nördlich Lägern).

Nördlich Lägern: Das Gebiet im Zürcher Unterland, zu dem auch die drei Aargauer Gemeinden Fisibach, Schneisingen und Siglistorf gehören, dürfte am Montag als Standort für das Atomendlager bekanntgegeben werden. Sandra Ardizzone

Bözberg und Zürcher Weinland schienen bisher am wahrscheinlichsten

Bisher ging man davon aus, dass der Entscheid auf das Weinland oder den Bözberg fallen würde. In Benken im Kanton Zürich wurden in den 1990er-Jahren bereits Probebohrungen durchgeführt, die positive Resultate brachten. Und der Bözberg liegt nahe beim Zwischenlager (Zwilag) in Würenlingen, wo heute der ganze radioaktive Abfall der Schweizer Atomkraftwerke gelagert wird.

Weniger im Fokus stand das Gebiet Nördlich Lägern, zu dem auch die drei Aargauer Gemeinden Fisibach, Schneisingen und Siglistorf gehören. Doch nun bahnt sich offenbar eine Überraschung an, wie André Lambert im Interview mit der AZ sagt:

Geologe André Lambert arbeitete von 1989 bis 2012 bei der Nagra, unter anderem als Projektleiter für den Entsorgungsnachweis von Atommüll. Sandra Ardizzone

Welches ist aus Ihrer Sicht der Standort, den die Nagra am Montag verkünden wird?

André Lambert: Wenn ich die drei möglichen Standorte als Geologe betrachte, ist für mich klar: Es wird Nördlich Lägern sein. Das ergibt sich aus gewissen geologischen Kriterien und vor allem aus deren Gewichtung. Und ich höre auch aus vorinformierten Kreisen, dass Nördlich Lägern vorgeschlagen werden soll. Ganz sicher wissen wir es natürlich erst am Montag, aber aus meiner Sicht und nach meinen vertraulichen Informationen deutet alles darauf hin.

Das erstaunt, denn noch 2015 behauptete die Nagra, Nördlich Lägern sei nicht geeignet – weil es in der gegebenen Tiefe des Gesteins felstechnisch nicht möglich sei, das Lager zu bauen.

Diese voreilige Einschätzung wurde von einem externen Gutachter unmissverständlich widerlegt, den die Kantone beauftragt hatten. Erst danach verpflichtete die Aufsichtsbehörde Ensi die Nagra, auch im Gebiet Nördlich Lägern weitere Untersuchungen vorzunehmen, worauf diese Region wieder in die Liste der möglichen Standorte aufgenommen wurde.

Ist denn Nördlich Lägern aus Ihrer Sicht als Geologe auch der geeignetste Standort?

Man muss aufpassen, wenn man die Bezeichnung geeignet verwendet, ich bevorzuge die aus heutiger Sicht bestmögliche Erfüllung der Sicherheitskriterien. Und wenn man die zwei geologischen Kriterien anschaut, die, von mir aus gesehen, am wichtigsten sind, dann fällt die Wahl auf Nördlich Lägern. Das Lager muss mehrere 10’000 Jahre sicher sein, deshalb müsste es auch die Tiefenerosion durch Gletschervorstösse künftiger Eiszeiten überstehen. Da schneidet Nördlich Lägern besser ab, weil das Lager in 800 bis 900 Meter Tiefe gebaut werden kann – fast doppelt so tief wie im Zürcher Weinland.

Welches ist das zweite wichtige Kriterium?

Das ist die geotektonische Vorbelastung durch Störungen im Gestein, hier liegt Nördlich Lägern weniger günstig als das Zürcher Weinland. Aber das Kriterium Tiefenerosion überwiegt aus meiner Sicht. Und nach meinen Informationen sieht die Nagra das gleich und gewichtet dieses Kriterium ebenfalls höher.

Sie sind auch Vorstandsmitglied des Vereins Pro Bözberg, der sich gegen ein Endlager im Aargau wehrt – was spricht gegen den Bözberg?

Wir sind keineswegs kategorisch gegen ein Endlager im Bözberg, aber wir wollen den Entscheid wissenschaftlich-technisch nachvollziehen können. Ich erwarte von der Nagra klare Angaben zu den Kriterien und deren Gewichtung, damit der Standortvorschlag verständlich wird. Zum Bözberg: Wie der Name sagt, ist das ein Berg und damit ein Standort, der viel stärker der Erosion ausgesetzt ist als die anderen beiden. Zudem liegt auch der Bözberg im Bereich tektonischer Störungen infolge der Jurafaltung. Ins Gewicht fällt auch eine mögliche Beeinträchtigung des Thermalwassers, namentlich von Schinznach.

Neben dem eigentlichen Tiefenlager braucht es auch eine Anlage, um den Atommüll zu verpacken – wo kommt diese Ihrer Einschätzung nach hin?

Ich gehe davon aus, dass diese Anlage beim bestehenden Zwischenlager in Würenlingen gebaut wird. Das wäre durchaus sinnvoll, weil alle Abfälle aus den Schweizer Atomkraftwerken derzeit dort zwischengelagert werden. Man muss sich aber bewusst sein, dass die potenzielle Gefährdung von Mensch und Umwelt bei einer solchen Anlage viel höher ist als beim eigentlichen Endlager.

Warum ist das so?

In der Verpackungsanlage wird an der Erdoberfläche mit verbrauchtem Kernbrennstoff, also hochradioaktivem Material, hantiert. Da ist das Risiko von Zwischenfällen ungleich grösser, als wenn die in gepanzerten Stahlbehältern eingekapselten, fertig verpackten Abfälle mehrere hundert Meter unter der Erdoberfläche im dichten Opalinuston eingelagert sind.

