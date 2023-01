Unterkünfte bald voll: Netzwerk Asyl fordert bessere Betreuung

Asylwesen Kein Platz mehr für Geflüchtete im Februar? Netzwerk Asyl Aargau fordert Massnahmen gegen Unterkunfts-Notstand Regierungsrat Jean-Pierre Gallati geht davon aus, dass die Aargauer Flüchtlingsunterkünfte im Februar oder März voll sind. Um zusätzliche Plätze zu schaffen und den Zivilschutz einzusetzen, will er den Notstand ausrufen. Das Netzwerk Asyl Aargau fordert mehr Geld und zusätzliche Fachleute zur Betreuung der Flüchtlinge. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

150 männliche Asylsuchende lebten vor sieben Jahren im unterirdischen Notspital in Muri – seit rund einem Monat wird die Anlage wieder als Asylunterkunft genutzt. Alex Spichale

«Wenn zehn Personen aus der Ukraine und zehn Personen aus anderen Ländern pro Tag in den Aargau kommen, dann können wir hochrechnen, wann wir ‹Full House› haben», sagte Jean-Pierre Gallati (SVP) im «TalkTäglich» von Tele M1. Es sehe derzeit so aus, als gäbe es bereits im Februar oder März keine freien Plätze für Flüchtlinge mehr im Kanton, ergänzte der Aargauer Landammann und Sozialdirektor.

Die Folgen sind laut Gallati klar: «Dann müssen wir im Regierungsrat darüber nachdenken, nach Corona bereits wieder eine Notsituation nach Zivilschutzgesetz auszurufen.» So würde der Kanton schneller an geeignete Unterkünfte kommen und könnte mehr Angehörige des Zivilschutzes aufbieten, um die vielen geflüchteten Personen im Aargau zu betreuen.

Netzwerk Asyl: Ja zu Notrecht, Nein zu Zivilschutz-Betreuung

Für den Verein Netzwerk Asyl Aargau kommt Gallatis Aussage, im Verlauf der nächsten Wochen den Notstand aufrufen zu müssen, wenig überraschend. Seit Monaten deuteten die Erhebungen zu den verfügbaren Kapazitäten bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen im Aargau auf eine baldige Lücke hin. Die Einschätzung von Migrationsbewegungen durch internationale Organisationen oder der Anstieg der Asylgesuche beim Staatssekretariat für Migration zeigten den Handlungsbedarf schon länger.

Nicht zuletzt deshalb habe der Verein letztes Jahr mit anderen Organisationen und Parteien eine Taskforce mit Fachleuten für Bildung, Gesundheit und Integration gefordert. Diese sollte Herausforderungen früh erkennen und über alle Staatsebenen antizipieren. Die Ankündigung von Gallati, «mit dem Notrecht mehr Handlungsspielraum zu erlangen, ist schlüssig und in der Sache berechtigt», teilt das Netzwerk Asyl mit. Der Idee, vermehrt Geflüchtete durch Zivilschützer betreuen zu lassen, steht der Verein jedoch skeptisch gegenüber.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

«Oftmals sind die Menschen traumatisiert und wurden auf ihrem leidensvollen Weg in die Schweiz Opfer von Gewalt und Missbrauch», gibt Präsident Rolf Schmid zu bedenken. Vor allem bei der unterirdischen Unterbringung in den Geschützten Operationsstellen (Gops) der Spitäler oder Zivilschutzanlagen sowie Grossunterkünften sei unbedingt fachlich ausgebildetes Personal notwendig, schreibt der Verein.

Verdichtung in Unterkünften bringt grosse Herausforderungen

Nebst der Wiedereröffnung der unterirdischen Operationsstelle beim Spital Muri im Dezember 2022 haben die Behörden die Belegung in bestehenden Unterkünften markant erhöht. Damit soll mehr Kapazität geschaffen werden, wie Stefan Müller, Leiter Sektion Betreuung beim Kantonalen Sozialdienst, vor einem Monat sagte. Das Erstaufnahmezentrum in Buchs sei mit 300 statt 200 Personen belegt, in den kantonalen Unterkünften würden die Plätze verdichtet, «wir stellen 240 zusätzliche Betten auf.»

Rolf Schmid präsidiert den Verein Netzwerk Asyl Aargau. Thomas Wehrli

Doch für Netzwerk-Asyl-Präsident Rolf Schmid ist klar, dass dies zu Herausforderungen im alltäglichen Zusammenleben führt. «Vielerorts mögen die Platzverhältnisse in den Unterkünften als Schlafplätze vielleicht genügen, jedoch ist die weitere Infrastruktur wie die Anzahl Toiletten, Duschen oder Kochmöglichkeiten nicht dafür ausgelegt.»

Zusätzlich fehle es an Raum für Rückzug, Lernen und Privatsphäre. Spannungen und Konflikt seien kaum vermeidbar. «Darum bedarf es einer Intensivierung und Verbesserung der Betreuung vor Ort», fordert Schmid. Dafür fehlten dem Kanton und den Gemeinden jedoch das Geld und die Fachkräfte, gibt er zu bedenken. Er betont: «Die Politik ist gefordert, dafür ausreichend Ressourcen zu sprechen.»

Private Unterbringung als Wohnform für Geflüchtete

Auffallend an den Prognosen des Kantons sei, dass die freien Kapazitäten zur privaten Unterbringung bei Gastpersonen oder Familien den Menschen mit Schutzstatus S vorbehalten seien. Das Netzwerk Asyl fordert die Regierung auf, die Ungleichbehandlung zwischen Ukrainern und anderen Geflüchteten spätestens mit dem aktuellen «Notstand» zu beseitigen. In geeigneten Fällen müsse die private Unterbringung von vorläufig Aufgenommenen oder Asylsuchenden im Verfahren vereinfacht werden.

Rolf Schmid ist überzeugt: «Insbesondere für Menschen in Ausbildung oder junge Erwachsene, die bis zur Volljährigkeit in Strukturen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende untergebracht waren, ist das Leben in einer Gastfamilie oder mit Gastpersonen aufbauend und integrationsfördernd.» Doch auch hier brauche es gute Betreuungsstrukturen durch Kanton und Gemeinden. «Die Verantwortung dafür darf nicht blindlings an freiwillige Gastgeberinnen und Gastgeber übertragen werden», stellt Schmid klar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen