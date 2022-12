150 Geflüchtete ziehen ein: Notspital Muri wird ab Montag belegt

Asylwesen «Hoffentlich ist die Unterkunft nicht voll bis zu den Festtagen»: Kanton hat keine Plätze mehr und belegt Notspital Muri mit Geflüchteten Ab dem kommenden Montag nutzt der Kanton die Geschützte Operationsstelle (Gops) im Spital Muri als unterirdisches Asylzentrum. Einziehen werden dort bis zu 150 Männer aus Afghanistan, Syrien und der Türkei. Bei der Information gab es kaum kritische Fragen, dafür Hilfsangebote und Verständnis aus der Bevölkerung. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 07.12.2022, 21.27 Uhr

Daniel Räber, der im Gemeinderat Muri das Ressort Gesellschaft, Gesundheit und Soziales führt, informiert die Bevölkerung über die Asylunterkunft im Notspital. Mathias Förster

Vor gut sieben Jahren, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise von 2015, belegte der Kanton das unterirdische Notspital in Muri mit rund 180 Geflüchteten. Bevor die Einquartierung startete, gab es eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung. Diese fand damals im Festsaal statt, anwesend waren rund 150 Personen. Schon im Vorfeld, als die Pläne des Kantons bekannt wurden, sammelten SVP-Politiker total 367 Unterschriften für eine Petition gegen die Unterkunft in der geschützten Operationsstelle.

Vor rund einem Monat teilte der Kanton mit, dass im Notspital Muri erneut Geflüchtete untergebracht werden sollen. Bis zu 150 allein reisende Männer werden es sein, vornehmlich aus Afghanistan, Syrien und der Türkei. Am Mittwochabend stand eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung an, sie fand im Dachtheater statt, das deutlich kleiner ist als der Festsaal, und wurde von rund 30 Personen besucht.

«Niemand findet es cool, 150 Männer unterzubringen»

Gemeinderat Daniel Räber betonte gleich zu Beginn: «Niemand findet es cool und gut, dass wir 150 Männer in der Gops unterbringen müssen.» Die Gemeinde und das Spital hätten diese Aufgabe nicht gesucht, aber es gehe nicht anders. Mitte-Politiker Räber, der sich 2015 selber als Freiwilliger bei der Betreuung der Flüchtlinge in Muri engagiert hatte, hielt aber fest: «Alle Beteiligten wollen dafür sorgen, dass der Betrieb so sicher, reibungslos und menschlich wie möglich abläuft.»

Sandro Vescovi ist zuständig für kantonale Mandate und Kollektivunterkünfte bei der Betreiberfirma ORS. Mathias Förster

Eine wichtige Aufgabe kommt dabei der Firma ORS zu, die im Auftrag des Kantons die Unterkunft betreibt und die Flüchtlinge dort betreut. Sandro Vescovi, zuständig für kantonale Mandate und Kollektivunterkünfte bei der ORS, kann dabei auf Erfahrungen aus dem Betrieb in den Jahren 2015 und 2016 zurückgreifen.

Auf dem Spitalgelände werden wieder sensible Zonen definiert

12 bis 15 Mitarbeitende der Firma würden eine 24-Stunden-Abdeckung an sieben Tagen pro Woche gewährleisten, sagte er. Geflüchtete sollen möglichst selbstständig leben in der Gops Vescovi sagte, man werde die Geflüchteten beschäftigen: Vorgesehen seien niederschwellige Deutschkurse, Sport, Animation, oder Handwerk. Die Menschen sollten möglichst selbstständig in der Unterkunft leben: «Sie gehen selber einkaufen und kochen selber, sie werden bei der Reinigung der Anlage eingesetzt und können sich mit weiteren Arbeiten ein kleines Taschengeld dazu verdienen», erläuterte er.

Schon vor sieben Jahren wurde die Geschützte Operationsstelle unterhalb des Spitals Muri als Asylunterkunft genutzt. Alex Spichale

Auf entsprechende Fragen aus der Bevölkerung erklärte Vescovi, die künftigen Bewohner der Unterkunft dürften sich frei bewegen, es gebe keine Ausgangszeiten oder definierte Rayons. Auf dem Spitalgelände werde man aber, wie schon 2015/16, sensible Zonen festlegen, wo sich die Geflüchteten nicht aufhalten sollen. «Das hat damals sehr gut funktioniert, wir haben ihnen das beim Eintrittsgespräch erklärt und die meisten hielten sich daran.»

Polizeichef: Nicht mehr Delikte bei der letzten Belegung

Zudem gibt es weitere Regeln für die Gops-Bewohner, die ab Montag einziehen. Alkohol ist in der Unterkunft und auf dem oberirdischen Areal verboten, Rauchen ist nur im Freien erlaubt. Damit sei man bei der letzten Belegung gut gefahren, sagte Vescovi.

Renato Orsi, der Chef der Regionalpolizei Muri. Mathias Förster

Notfalls könnten die ORS-Angestellten, die in Brandschutz, Erster Hilfe und Konfliktmanagement geschult sind, die Regional- oder Kantonspolizei aufbieten. Renato Orsi, Chef der Regionalpolizei Muri, sagte auf eine Frage aus dem Publikum, bei der letzten Belegung habe man keine erhöhte Kriminalität im Umfeld der Unterkunft bemerkt.

Kanton stellt 240 zusätzliche Betten in seine Unterkünfte

Stephan Müller, Leiter Betreuung beim kantonalen Sozialdienst, erläuterte die Situation im Asylwesen. Neben gut 4700 Geflüchteten aus der Ukraine, die im Aargau leben, verzeichnet der Kanton sehr viele Zuweisungen von Menschen aus anderen Ländern. Seit Oktober werden auch Geflüchtete auf die Kantone verteilt, die im Asylverfahren sind und eigentlich in den Bundeszentren untergebracht werden müssten. «Deshalb müssen wir die Gops in Betrieb nehmen, obwohl eine unterirdische Unterkunft nicht optimal ist», sagte Müller.

Stephan Müller Leiter Sektion Betreuung beim Kantonalen Sozialdienst. Mathias Förster

Die Kapazitäten des Kantons seien ausgelastet, das Erstaufnahmezentrum in Buchs mit 300 statt 200 Personen belegt. Derzeit würden in den kantonalen Unterkünften die Plätze verdichtet, «wir stellen 240 zusätzliche Betten auf», sagte Müller. Auf die Frage, wann die Gops ausgelastet sein werde, antwortete Müller mit einem Satz, der zur Weihnachtsgeschichte passt: «Ich hoffe, dass die Unterkunft bis zu den Festtagen nicht voll belegt ist.»

Auch die Reaktionen der Murianerinnen und Murianer, die am Infoanlass teilnahmen, waren fast alle positiv: Vertreter einer Koordinationsstelle für Freiwillige waren vor Ort, es gab Vorschläge für eine Zusammenarbeit mit «Tischlein, deck dich», oder Fragen zur medizinischen Versorgung der Geflüchteten.





