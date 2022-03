Asylwesen Asylsuchende in Villmergen wollen in den Hungerstreik treten – der Kanton will die Unterkunft mit alleine geflüchteten Kindern belegen An einer Kundgebung vor den Toren des Asylheims in Villmergen machen dessen Bewohner ihrer Wut über die geplante Umplatzierung Luft. Beim Kanton heisst es, man habe kaum andere Optionen. Auch aus der Ukraine geflüchtete Kinder sollen in Villmergen unterkommen. Erste Verlegungen wurden bereits vorgenommen. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 30.03.2022, 19.25 Uhr

Migrantinnen und Migranten, die im Asylheim in Villmergen wohnen, verlesen die Protestschrift gegen die geplante Verlegung in andere Unterkünfte. Valentin Hehli

Rund 25 Männer und Frauen stehen vor dem Eingang der Asylunterkunft in Villmergen. Sie fordern vom Kanton, dass dieser sie nicht weiter umquartiert. Genau das passiert aber seit Mitte März, wegen einer geplanten Nutzungsänderung. Der implizite Vorwurf: Der Kanton bevorzuge aus der Ukraine geflüchtete Menschen.

Mit der Protestaktion wollen sie auf ihre Situation aufmerksam machen. Unterstützt wurde die Aktion von Rota, der Selbstorganisation der Migrantinnen und Migranten in der Schweiz. Sie setzt sich gegen Ausgrenzung und für humanistische Werte ein und hilft bei spezifischen Problemen von Migrantinnen und Migranten.

Die Bewohner des Asylheims fühlen sich benachteiligt. Sie kritisieren die Schweizer Asylpolitik mit den folgenden Worten: «Unabhängig von Sprache, Religion, Recht oder Asylgrund, muss es ein gleichberechtigtes Asylrecht geben. Es kann keine faire Politik sein, unterschiedliche Asylrechte, unter Berücksichtigung von Augen- und Haarfarbe sowie Herkunftsland, zu vergeben.»

Kritik richtet sich an Asylpolitik

Auch kritisieren sie die Medien. Es sei «zutiefst rassistisch», Menschen in diesen schwierigen Situationen in den Medien nach Haar- und Augenfarbe zu trennen. «Wir verurteilen diese Äusserungen, die das Potenzial haben, Migrantinnen gegeneinander aufzubringen», heisst es in der Protestschrift.

Ausschnitte der Protestkundgebung vor dem Asylheim in Villmergen im Video (Teil 1). zvg

Die Protestierenden betonen weiter, dass die Kritik nicht an die aus der Ukraine geflüchteten Menschen gerichtet sei: «Wir geben unser Beharren auf ein gutes Zusammenleben mit unseren ukrainischen Brüdern und Schwestern nicht auf. Weder dieser Krieg noch diese Diskurse sind das Werk von Migrantinnen.» Im Asylheim geht die Angst um, wegen der aus der Ukraine geflüchteten Menschen vom Schweizer Asylwesen herumgeschoben zu werden.

Ausschnitte der Protestkundgebung vor dem Asylheim in Villmergen im Video (Teil 2). zvg

Zur geplanten Verlegung sagen die Bewohner: «Eine Verlegung an einen unbekannten Ort und für unbekannte Zeit wird ernsthafte Probleme für die Integration, unser Leben und unsere psychische Gesundheit bringen.» Die Migrantinnen und Migranten sagten an der Kundgebung zudem, dass sie in den Hungerstreik treten wollen, sollten sie alle umplatziert werden.

Nur drei Unterkünfte im Aargau

Gemäss dem Kanton Aargau ist die Umplatzierung aller Migrantinnen und Migranten in Villmergen aber nötig. Michel Hassler, Leiter Kommunikation des Departements Gesundheit und Soziales beim Kanton Aargau, sagt: «In Villmergen soll eine dritte Unterkunft für unbegleitete Minderjährige geschaffen werden.» Die zwei anderen Unterkünfte befinden sich in Aarau und in Unterentfelden.

Die Migrantinnen und Migranten werden trotz der Aktion und der Hilfe der Organisation Rota umplatziert werden. Valentin Hehli

Das Asylheim in Villmergen eigne sich gut für die Aufnahme von Minderjährigen, so Hassler weiter. Er sagt: «Es gibt nicht viele Unterkünfte im Aargau, die für die spezielle Betreuung von Minderjährigen geeignet sind.» Deshalb müsse diejenige in Villmergen nun geleert werden, «denn die Unterkunft muss zuerst für die geflüchteten Minderjährigen angepasst werden». Und für die Anpassungsarbeiten müssten diejenigen Menschen, welche die Unterkunft gegenwärtig bewohnen, umplatziert werden.

Erste Umplatzierungen bereits erfolgt

Der Kanton stützt seinen Entscheid, eine weitere Unterkunft für Minderjährige einzurichten, auf die Prognosen des Bundes zu den erwarteten Fluchtbewegungen in die Schweiz und die vermehrte Zuweisung von unbegleiteten, minderjährigen Asylsuchenden (UMA) in den Aargau. Ein Teil der minderjährigen Geflüchteten kommt dabei auch aus der Ukraine. Wie gross dieser Teil ist, sei aber bisher nicht bekannt.

Die Unterbringungsmöglichkeiten durch Private im Kanton sind zwar noch nicht ausgeschöpft, für UMA seien die Angebote aber ungeeignet. «Kinder und Jugendliche, die als Asylsuchende in die Schweiz kommen, brauchen eine andere Art von Betreuung und Begleitung als geflüchtete Erwachsene», sagt Hassler. Deshalb brauche es auch im Aargau spezielle Unterkünfte für sie.

Bereits ab Mitte März seien deshalb Asylsuchende, die in der Unterkunft in Villmergen gewohnt haben, «im Zuge der Nutzungsänderung» umplatziert worden, wie der Kanton bestätigt. Die Umplatzierungen erfolgen möglichst in Gruppen und in verschiedene Unterkünfte. Dabei berücksichtige der Kantonale Sozialdienst, dort wo es möglich sei, auch etwaige Arbeits- oder Schulsituationen.

