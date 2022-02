Flüchtlingsfamilie verklagt Aargauer Gesundheitsdepartement

In keinem anderen Kanton sind die Sozialhilfeansätze für vorläufig Aufgenommene so tief wie im Aargau. Nun hat eine syrische Familie mit vier Kindern, die mit 1440 Franken pro Monat auskommen muss, eine Beschwerde beim Regierungsrat eingereicht. Was die Flüchtlingsfamilie fordert und wie Jusstudierende sie unterstützen.

Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr