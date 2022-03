Iraner darf doch bleiben: So erklärt Dieter Egli die Kehrtwende

Asylpolitik Iraner darf doch bleiben: So erklärt Regierungsrat Dieter Egli die Kehrtwende Zuerst hat das Aargauer Migrationsamt das Härtefallgesuch von Rahim Mohammadzadeh abgelehnt. Letzte Woche hat die Behörde ihren eigenen Entscheid gekippt. Regierungsrat Dieter Egli nimmt Stellung. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Rahim Mohammadzadeh hat sich erfolgreich gegen die Ablehnung seines Härtefallgesuchs gewehrt. Severin Bigler

Rahim Mohammadzadeh ist 2016 aus dem Iran in die Schweiz geflüchtet. Sein Asylgesuch wurde abgelehnt. Der 39-Jährige hat deshalb ein Härtefallgesuch eingereicht. Wenn jemand seit mindestens fünf Jahren in der Schweiz ist, kann er beim kantonalen Migrationsamt ein solches Gesuch stellen. Die Behörden prüfen dann unter anderem, wie gut jemand integriert ist, ob er eine Landessprache beherrscht und die Gesetze respektiert.

Bei Rahim Mohammadzadeh kam das Migrationsamt zum Schluss, dass er zwar gut integriert, ihm eine Rückkehr in den Iran aber zumutbar sei. Die Behörde hat sein Härtefallgesuch im Dezember 2021 abgelehnt.

Letzte Woche dann die Kehrtwende: Rahim Mohammadzadeh hat ein Schreiben erhalten, dass das Migrationsamt die ursprüngliche Verfügung aufgehoben und das Gesuch dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Entscheidung unterbreitet habe. Stimmt das SEM zu, bekommt er eine Aufenthaltsbewilligung.

Ein zweiter Entscheid wurde ebenfalls gekippt

Grund für die Kehrtwende war Rahim Mohammadzadehs Einsprache gegen den Entscheid. Geht eine solche beim Rechtsdienst des Migrationsamts ein, lädt der Rechtsdienst die verfügende Stelle – in diesem Fall die Sektion Aufenthalt – zur Stellungnahme ein. Die Sektion Aufenthalt hat die Einsprache geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass die Voraussetzungen für eine Weiterleitung des Gesuchs ans SEM erfüllt sind. Mit einer «internen Mitteilung», die im Schreiben erwähnt wird, wurde der Rechtsdienst darüber in Kenntnis gesetzt und hat daraufhin die Verfügung aufgehoben.

Es ist nicht der einzige Fall. Auf Anfrage teilt die Medienstelle des Departements von Regierungsrat Dieter Egli (SP) mit, dass eine weitere Verfügung ebenfalls aufgehoben wurde. Auch in diesem Fall sei im Rahmen des Einspracheverfahrens festgestellt worden, dass die Voraussetzungen für eine Weiterleitung ans SEM erfüllt sein dürften.

SP-Grossrätin hofft auf eine Praxisänderung

Für Rahim Mohammadzadeh und den anderen betroffenen jungen Mann sind das gute Nachrichten. Gleichzeitig stellt sich die Frage, was das nun für weitere, ähnliche Fälle heisst. SP-Grossrätin und Asylpolitikerin Lea Schmidmeister sagt, sie hoffe, dass diese beiden Fälle zu einer Praxisänderung beim Migrationsamt führen und nicht jede und jeder einzelne Betroffene sich wehren müsse, damit das Gesuch nach Bern weitergeleitet wird.

Für einen Automatismus bei Härtefallgesuchen von Geflüchteten werde sich kaum eine politische Mehrheit finden, sagt Regierungsrat Dieter Egli. Fabio Baranzini

Von einer Praxisänderung will ihr Parteikollege, Regierungsrat Dieter Egli, nicht sprechen. Für ihn zeigen die beiden Fälle vielmehr, dass die Prozesse im Aargau funktionieren:

«Aufgrund der Einsprachen wurde noch einmal genau hingeschaut und die Verfügungen wurden aufgehoben.»

Natürlich strebe das Migrationsamt eine einheitliche Praxis bei der Beurteilung der Härtefallgesuche an. Doch letztlich müssten die Gesuche immer im Einzelfall beurteilt werden. Jeder Fall sei anders. Aber klar, räumt Dieter Egli ein: «Es ist dann die Summe der Einzelfälle, die zu einer Veränderung der Praxis führen kann.»

Kantone haben einen grossen Ermessensspielraum

Das Aargauer Migrationsamt ist laut Dieter Egli im Kantonsvergleich weder besonders streng noch besonders locker bei der Beurteilung von Härtefallgesuchen. «Die Verantwortlichen versuchen, zu antizipieren, ob ein Gesuch beim Staatssekretariat für Migration eine Chance hat.»

Da gebe es immer einen Spielraum. Das liege aber auch daran, dass in der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit zwar Kriterien zur Beurteilung aufgeführt, aber nicht priorisiert werden. Es liegt also im Ermessen der kantonalen Behörde, wie sie die Kriterien gewichtet.

Diese Kriterien werden berücksichtigt bei der Beurteilung eines Härtefallgesuchs 1. Die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers. Dazu gehören die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die Respektierung der Werte der Bundesverfassung, die Sprachkompetenzen sowie die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung. 2. Die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder. 3. Die finanziellen Verhältnisse. 4. Die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz. 5. Der Gesundheitszustand. 6. Die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.

Dieter Egli sagt, er stehe diesbezüglich auch in Kontakt mit anderen Kantonen. Aktuell gebe es viele Personen aus dem Asylbereich, deren Asylgesuche noch nicht im beschleunigten Verfahren abgewickelt wurden. Wegen der langen Verfahrensdauer sind viele von ihnen inzwischen fünf Jahre oder länger in der Schweiz und könnten ein Härtefallgesuch einreichen.

Laut Egli stelle sich darum die Frage, ob es für diese «altrechtlichen Fälle» eine spezielle Lösung brauche, die in allen Kantonen zur Anwendung kommt. Einige wünschten sich beispielsweise einen Automatismus, der nach einer gewissen Aufenthaltsdauer in der Schweiz greifen würde, so Dieter Egli. Er beurteilt dies kritisch: «Dafür wird sich kaum eine politische Mehrheit finden.»

