SP will mehr Geld für alle Flüchtlinge im Aargau

Asylpolitik Glarner will mehr Geld für Ukraine-Flüchtlinge – doch seine Partei sorgte dafür, dass die Ansätze im Aargau so tief sind Die SVP hat 2017 der Kürzung der Asylsozialhilfe zugestimmt und erst letzten Herbst eine Erhöhung der Ansätze abgelehnt. Für Ukraine-Flüchtlinge findet Asylhardliner Andreas Glarner die 9 Franken plötzlich zu knapp. Die SP nimmt den Steilpass auf und plant einen Vorstoss, der mehr Geld für alle Geflüchteten verlangt. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Sind die Sozialhilfeansätze im Aargau zu tief? Der Krieg in der Ukraine rückt die kantonalen Unterschiede in den Fokus. Nicole Nars-Zimmer

Es ist gut vier Monate her, seit der Grosse Rat darüber debattiert hat, ob Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene 11 anstatt 9 Franken pro Tag erhalten sollen. SP-Grossrat Jürg Knuchel sagte damals, es brauche keine grossen Rechenkünste, um sich vorzustellen, dass mit 270 Franken pro Monat «niemand, aber auch wirklich niemand, einen nur halbwegs gesunden Lebenswandel führen und eine bescheidene gesellschaftliche Teilhabe finanzieren kann».

Trotz eindringlicher Appelle von Links blieb der Minderheitsantrag im Rat chancenlos. Er wurde mit 74 zu 52 Stimmen abgelehnt. SVP, FDP und Mitte stimmten geschlossen gegen die Erhöhung. Der Anhebung der Sozialhilfeansätze für Kinder und Jugendliche hingegen hat der Grosse Rat am selben Tag zugestimmt. Ab dem 1. Mai erhalten Kinder zwischen 0 und 6 Jahren 7.50 anstatt 5 Franken pro Tag und Kinder zwischen 6 und 16 Jahren 8.50 anstatt 8 Franken.

Im Zusammenhang mit den Ukraine-Flüchtlingen – auch sie erhalten im Aargau 9 Franken pro Tag – meldete sich am Wochenende SVP-Nationalrat und Kantonalpräsident Andreas Glarner zu Wort. In der «Sonntagszeitung» sagte er, der Betrag sei «tatsächlich knapp, wenn man bedenkt, dass das Geld auch noch für anderes, wie zum Beispiel Windeln oder Kleider reichen muss». Dass die 9 Franken pro Tag unter anderem von seiner Partei so gewollt sind, erwähnte er nicht. Stattdessen sagte er:

«Wenn sich jetzt zeigt, dass der Betrag für den Lebensbedarf für die Ukrainerinnen und Ukrainer zu klein ist, müssen wir ihn anheben. Da bin ich der Erste, der das fordert.»

SVP-Kantonalpräsident Andreas Glarner. Severin Bigler

Auf die Frage, was er denn konkret fordere, hat Glarner am Montag keine Antwort. Er sagt, das müsse zuerst untersucht werden. Ausserdem müsse angeschaut werden, welche Auswirkungen es hätte, wenn man den Betrag für die Ukraine-Flüchtlinge erhöhen würde. Denn zumindest so viel scheint für ihn festzustehen: Von höheren Ansätzen sollen einzig Geflüchtete aus der Ukraine mit Schutzstatus S profitieren.

Dass dies schwierig werden könnte, hat ihm am Montag in der AZ eine Parteikollegin erklärt. SVP-Nationalrätin Martina Bircher hielt fest, dass es sich dabei um eine Bevorzugung einer einzigen Nationalität handeln würde, was vor Gericht sicher angefochten würde. Am Schluss, befürchtet Bircher, könnte es sein, «dass wir allen vorläufig Aufgenommenen auch höhere Ansätze zahlen müssten».

SP Aargau nimmt Glarner beim Wort

Während die beiden Aargauer Asylhardliner ihre Positionen intern noch klären müssen, nimmt die SP Aargau den Steilpass des SVP-Präsidenten auf. SP-Grossrätin Lelia Hunziker forderte Glarner am Sonntag auf Twitter dazu auf, den Worten Taten folgen zu lassen. Sie kündigte an, die SP bereite einen Vorstoss vor, damit Geflüchtete mehr Geld zum Leben haben.

Was genau die SP fordern und wann sie den Vorstoss im Grossen Rat einreichen wird, ist noch unklar. «Wir wollen nichts überstürzen», sagt Hunziker. Grundsätzlich gehe es natürlich darum, «all die Verschärfungen der letzten Jahre rückgängig zu machen».

«Eigentlich sollten die Ansätze in allen Kantonen gleich sein»

Bis 2018 bekamen Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene im Aargau noch einen Franken mehr pro Tag. Doch das Parlament hatte 2017 in der Budget-Debatte den Betrag von 10 auf 9 Franken gekürzt, um 1,3 Millionen Franken einzusparen. Die Linke hatte auch damals versucht, die Sparmassnahme zu verhindern. Doch der Antrag wurde erneut von SVP, FDP und damals noch BDP und CVP (2 Enthaltungen) abgelehnt.

«Essen statt lernen? 1 Franken zählt»: Flüchtlinge demonstrieren am 28. November 2017 vor dem Grossratsgebäude gegen Kürzungen im Asylbereich. Regionaljournal AG/SO

Ob ein weiterer Vorstoss erfolgreicher sein wird, ist offen. Hunziker sagt, man sei auch in Kontakt mit der SP Schweiz. Fragen über die Höhe der Sozialhilfeansätze für Geflüchtete würden sich wohl in allen Kantonen stellen, darum sei ein koordiniertes Vorgehen sinnvoll. Für die SP-Grossrätin ist klar:

«Eigentlich sollten die Ansätze in allen Kantonen gleich sein, damit nicht mehr Glück oder Pech darüber entscheidet, wie viel Geld eine Person bekommt.»

Der Regierungsrat wird sich unabhängig vom Vorstoss der SP mit den Sozialhilfeansätzen im Asylbereich befassen müssen. Eine vorläufig aufgenommene syrische Familie, die seit 2017 im Aargau lebt, hat Klage eingereicht. Die Eltern und ihre vier Kinder müssen mit 1440 Franken pro Monat auskommen. In ihrer Beschwerde verlangen sie deutlich mehr Geld und werfen dem Kanton vor, die Sozialhilfeansätze würden unter anderem gegen das Diskriminierungsverbot und die Menschenwürde verstossen.

Die SP Aargau fordert eine Erhöhung der Sozialhilfe. Tele M1

