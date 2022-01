Aargau will Iraner zurückschicken, obwohl er integriert ist

Asylpolitik Aargauer Migrationsamt lobt seine erfolgreiche Integration – und will ihn dennoch in den Iran zurückschicken Rahim Mohammadzadeh hat seit seiner Flucht in die Schweiz Deutsch gelernt, eine Ausbildung abgeschlossen und sich hier ein Leben aufgebaut. Der Kanton hat sein Härtefallgesuch trotzdem abgelehnt. Ihm bleibt noch eine letzte Chance. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Viele Leute setzen sich dafür ein, dass Rahim Mohammadzadeh hier bleiben kann. «Das hat mich ermutigt, nicht aufzugeben», sagt er. Chris Iseli

Rahim Mohammadzadeh versucht, Lösungen zu finden und Dinge, die schlecht laufen, nachhaltig zu verbessern. In den fünfeinhalb Jahren in der Schweiz ist der 39-jährige Iraner immer wieder aufgestanden und hat weitergekämpft. Nicht primär für sich, sondern für alle geflüchteten Menschen.

Er engagiert sich in der Schweizer Asylpolitik, obwohl er als Geflüchteter weder das Wahl- noch das Stimmrecht hat. Es ist ihm ein Anliegen, dass die Politikerinnen und Politiker die Lebensrealität von geflüchteten Menschen in der Schweiz kennen.

Am 10. Dezember 2021 sagt er am Telefon, es gehe ihm nicht so gut. Er klingt dabei so, als wisse er für einmal nicht, was er tun soll. Rahim Mohammadzadeh hat gerade erfahren, dass das Aargauer Migrationsamt sein Härtefallgesuch ablehnt. Das Gesuch ist seine letzte Hoffnung auf einen geregelten Aufenthaltsstatus in der Schweiz. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hatte sein Asylgesuch abgelehnt, das Bundesverwaltungsgericht stützte diesen Entscheid.

Darum lehnte das Bundesverwaltungsgericht sein Asylgesuch ab Kurz zusammengefasst glauben sowohl das Staatssekretariat für Migration (SEM) als auch das Bundesverwaltungsgericht Rahim Mohammadzadehs Geschichte nicht beziehungsweise halten sie für «flüchtlingsrechtlich nicht relevant». Der 39-Jährige sagt, im Iran drohe ihm die Verfolgung wegen seiner politischen Tätigkeiten gegen das Regime. Ausserdem werde er verdächtigt, für ausländische Staaten zum Nachteil des Irans Nachrichtendienst zu betreiben. Weil die Behörden kurz nach seiner Ausreise in die Schweiz seinen Laptop beschlagnahmt hätten, wüssten sie inzwischen über alle seine kritischen Aktivitäten Bescheid. Für das Bundesverwaltungsgericht gibt es in den Darstellungen über seine Bedrohung durch den Geheimdienst «zu viele Widersprüche, Unstimmigkeiten sowie Auffälligkeiten, um diese als insgesamt glaubhaft zu qualifizieren». Urteil: E-1488/2019 vom 15. Juni 2021

Viele Leute stehen hinter ihm

Weil sich Rahim Mohammadzadeh schon mehr als fünf Jahre in der Schweiz aufhält, hat er nach dem Negativentscheid beim kantonalen Migrationsamt ein Härtefallgesuch eingereicht. Das Amt berücksichtigt bei einem Härtefallentscheid, wie gut eine Person in der Schweiz integriert ist. Dabei stellen sich unter anderem folgende Fragen: Beherrscht die Person eine Landessprache? Nimmt sie am Wirtschaftsleben teil? Respektiert sie die Werte der Bundesverfassung?

Weiter spielen die Familienverhältnisse eine Rolle – wenn jemand verheiratet ist und Kinder hat, stehen die Chancen zum Beispiel besser, dass ein Härtefallgesuch gutgeheissen wird. Berücksichtigt werden auch die finanziellen Verhältnisse, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz und der Gesundheitszustand. Die Behörde prüft auch, welche Möglichkeiten der Wiedereingliederung im Herkunftsstaat eine Person hat.

Heisst das Migrationsamt ein Härtefallgesuch gut, erhält die betroffene Person eine Aufenthaltsbewilligung B, auch wenn ihr Asylgesuch abgelehnt wurde.

Viele Freundinnen, Weggefährten und Arbeitgeber haben sich in Empfehlungsschreiben dafür eingesetzt, dass Rahim Mohammadzadeh in der Schweiz bleiben kann. Er sagt:

«Das hat mich ermutigt, nicht aufzugeben.»

Der 39-Jährige hat auch in der Politik Unterstützer. Im Sommer hat er in Bern an der ersten Flüchtlingssession teilgenommen und dadurch verschiedene Politikerinnen und Politiker persönlich kennen gelernt.

Rahim Mohammadzadeh (rechts) und Nahid Haidari (links) mit dem Basler SP-Nationalrat Mustafa Atici im Bundeshaus. zvg

Der Basler SP-Nationalrat Mustafa Atici hat ein Empfehlungsschreiben ans Migrationsamt verfasst. Darin hält er fest, die Schweiz brauche Menschen wie Rahim Mohammadzadeh. «Er treibt den politischen Diskurs voran, engagiert sich für seine Mitmenschen und versteht die Schweiz.» Atici ist überzeugt, dass er «alle Voraussetzungen für ein Härtefallgesuch erfüllt» und ein «Gewinn für die Schweiz» ist.

Die Gemeinde Suhr profitiert von seinem Wissen

Rahim Mohammadzadeh ist seit knapp fünfeinhalb Jahren in der Schweiz. Er hat in dieser Zeit Deutsch gelernt und zusätzlich eine Ausbildung zum Migrationsfachmann erfolgreich abgeschlossen. Organisiert hat er alles selber, finanziell unterstützt wurde er von Freunden und Stiftungen.

In Suhr arbeitet der gelernte IT-Fachmann inzwischen als Projektleiter des Computertreffs in einem kleinen Pensum von drei Stunden pro Woche. Künftig will ihn die Gemeinde auch für weitere Projekte als Schlüsselperson in Farsi und Arabisch einsetzen.

Im Computertreff in Suhr arbeitet Rahim Mohammadzadeh als Projektleiter. zvg

Neben seinem Job auf der Gemeinde Suhr ist Rahim Mohammadzadeh beim Verein NCBI als Migrationsfachmann und Brückenbauer in einem 50-Prozent-Pensum angestellt. Als Brückenbauer begleitet er traumatisierte Familien und Einzelpersonen mit Fluchthintergrund.

Er sei wirtschaftlich selbstständig, sagt der 39-Jährige. Die Krankenkassenrechnung (283 Franken) und die Wohnkosten von 345 Franken pro Monat für sein Bett in der Asylunterkunft bezahlt er selber.

Auf jedes Lob folgt ein Aber

Nun steht für Rahim Mohammadzadeh all das, was er in den letzten Jahren erreicht hat, auf der Kippe, weil das Migrationsamt sein Härtefallgesuch abgelehnt hat. Im Entscheid, welcher der AZ vorliegt, lobt die Behörde zwar seine sprachliche Integration. Diese könne als «fortgeschritten und damit erfolgreich» bezeichnet werden. Aber das genügt dem Migrationsamt nicht. Im Entscheid heisst es:

«Die sprachliche Integration vermag für sich alleine genommen noch keinen schweren persönlichen Härtefall begründen.»

Weiter lobt die Behörde, die eingereichten Referenzschreiben und Arbeitszeugnisse sprächen für eine «besonders hohe fachliche und soziale Kompetenz» und schreibt: «Er konnte sich einen sehr grossen Bekanntenkreis aufbauen respektive sehr viele Bekanntschaften mit Schweizer Bürgern knüpfen.»

Die soziale Integration sei damit «grundsätzlich als erfolgreich zu werten». Doch wieder gibt es ein Aber: Alleine daraus könne noch nicht auf eine derart intensive Verwurzelung in der Schweiz geschlossen werden, die eine Rückkehr ins Heimatland praktisch verunmöglichen würde.

So geht es weiter. Auf jedes Lob, wie zum Beispiel die gegebene berufliche und wirtschaftliche Integration oder das «klaglose Verhalten», folgt die Einschränkung, dies alleine genüge nicht für ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz. Abschliessend hält das Migrationsamt fest, Rahim Mohammadzadeh halte sich noch nicht lange genug in der Schweiz auf. Es sei für ihn deshalb «zumutbar», in den Iran zurückzukehren.

Der Rechtsweg auf Bundesebene steht ihm nicht offen

Rahim Mohammadzadeh akzeptiert den negativen Härtefallentscheid nicht. Er sieht keine Zukunft für sich im Iran. Er fürchtet sich vor einer Verhaftung. «Ausserdem habe ich wegen meiner politischen Aktivitäten dort ein Berufsverbot», sagt er. In der Schweiz hingegen könne er sich nicht nur als ausgebildeter Migrationsfachmann einbringen, sondern auch als IT-Spezialist.

Als Nächstes wird sich der Rechtsdienst des Departements von Regierungsrat Dieter Egli (SP) mit dem Fall befassen. Die Medienstelle des Departements teilt auf Anfrage mit, in den Jahren 2017 bis 2020 seien sämtliche Einsprachen gegen die erstinstanzlichen Entscheide abgelehnt worden. Das kantonale Verwaltungsgericht tritt auf Beschwerden gegen Einspracheentscheide nicht ein, weil die Betroffenen laut Asylgesetz keine Parteistellung haben.

Der Rechtsweg steht Betroffenen nur dann offen, wenn das Staatssekretariat für Migration (SEM) ein Härtefallgesuch ablehnt. Aber weil bereits das kantonale Migrationsamt Rahim Mohammadzadehs Gesuch abgelehnt hat, kam es gar nie bis zum SEM. Wenn der Rechtsdienst des Innendepartements seine Beschwerde abweist, hat er keine Möglichkeit, diesen Entscheid anzufechten und muss in den Iran zurückkehren.

