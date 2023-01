Aargau: Kanton will Container neben Asylunterkunft aufstellen

Asyl Zusätzliche Schlafplätze: Kanton will Container neben Asylunterkunft aufstellen Der Kanton braucht mehr Plätze für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. In Villmergen will das Departement Gallati neben der Unterkunft fünf Schlafcontainer aufstellen. Das Baugesuch liegt auf. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Blick in einen Schlafcontainer für vier Personen in der kantonalen Asylunterkunft im ehemaligen A3-Werkhof in Frick. Severin Bigler (Frick, 8. Mai 2017)

Noch bis am 6. Februar liegt in Villmergen ein Baugesuch für fünf provisorische Schlafcontainer auf. Diese sollen auf der Parzelle der Asylunterkunft aufgestellt werden. Bauherr ist das Departement Gesundheit und Soziales. Auf Anfrage teilt die Medienstelle mit, man wolle in Villmergen so zeitnah zusätzliche Schlafplätze für unbegleitete minderjährige Asylsuchende schaffen.

Die Zahl der Asylgesuche von Minderjährigen, die ohne ihre Eltern geflüchtet sind und in der Schweiz Schutz suchen, hat stark zugenommen. Im November 2020 lebten 72 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Aargau, im November 2022 waren es bereits 157.

Als Reaktion auf die steigenden Zahlen und die Prognosen des Staatssekretariats für Migration (SEM) hat der Kanton letztes Jahr in Villmergen eine dritte Unterkunft mit 70 Plätzen für unbegleitete Minderjährige eröffnet. Die erwachsenen Flüchtlinge, die vorher dort gewohnt haben, wurden umplatziert.

Kanton spricht von «temporärer Notlösung»

Das Baugesuch für die fünf Schlafcontainer zeigt, dass der Platz in der neuen Unterkunft bereits wieder knapp wird. Mit den Containern, die über elektrische Heizungen verfügen, sollen in Villmergen 16 bis 20 zusätzliche Schlafplätze für minderjährige Flüchtlinge geschaffen werden. Der Kanton spricht von «einer temporären Notlösung». Die Geflüchteten werden nur in den Containern schlafen und die Infrastruktur im Hauptgebäude nutzen. Für die maximal 90 Personen stünden je 18 Duschen und Toiletten zur Verfügung, teilt der Kanton mit.

Das Stellen der Container kostet den Kanton rund 3000 Franken. Danach sei mit monatlichen Mietkosten von 240 Franken zu rechnen. Aufgestellt werden die Container, sobald das Baugesuch bewilligt ist. «Anschliessend ist mit einer schnellen Belegung zu rechnen», schreibt der Kanton.

Auch die Personalkosten werden steigen, wenn in Villmergen dereinst maximal 90 anstatt 70 minderjährige Geflüchtete leben. Der Kanton teilt mit, die personellen Ressourcen würden «an die neuen Begebenheiten angepasst».

Container bei unterirdischen Notunterkünften

Der Kanton prüft den Einsatz von Containern auch, um fehlende Allgemeinräumlichkeiten zu ersetzen beziehungsweise zu gewährleisten. «Es werden vermutlich einige Container für die Gestaltung eines guten Aussenaufenthaltes bei den unterirdischen Anlagen aufgestellt werden», schreibt die Medienstelle. Konkrete Angaben zur Anzahl und den Kosten kann das zuständige Department noch keine machen. Container würden im Zuge der Vorbereitungen situativ geprüft.

Im Moment ist im Aargau erst die unterirdische Notunterkunft beim Spital Muri in Betrieb. Sie bietet Platz für bis zu 150 Personen. In absehbarer Zeit werden aber weitere unterirdische Unterkünfte in Betrieb genommen. Die drei Schutzbauten in Birmenstorf, Lenzburg und Aarau mit insgesamt 560 Plätzen werden laut Kanton in den kommenden Wochen betriebsbereit gemacht.

Nebst den unterirdischen Notunterkünften versucht der Kantonale Sozialdienst, weiterhin auch Mehrfamilienhäuser, ehemalige Hotels und leerstehende Pflegeheime anzumieten. Spruchreif ist aber noch nichts. Man werde neue Unterkünfte aktiv kommunizieren.

