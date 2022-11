Aargau bereitet unterirdische Asylunterkunft vor - nur für Männer

Asyl Geflüchtete Männer müssen ins unterirdische Notspital: Kanton aktiviert den Krisenplan In Muri wird die Geschützte Operationsstelle (Gops) beim Spital als Asylunterkunft vorbereitet. Der Kanton rechnet damit, dass die bestehenden Plätze nicht mehr lange reichen werden. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Maximal 150 Männer sollen im unterirdischen Notspital in Muri untergebracht werden. Alex Spichale

Zum ersten Mal seit Sommer 2017 müssen im Aargau geflüchtete Menschen wieder unterirdisch untergebracht werden. Das Departement von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati hat am Mittwoch mitgeteilt, dass die geschützte Operationsstelle (Gops) beim Spital Muri als Asylunterkunft vorbereitet wird. Laut Mitteilung ist eine Inbetriebnahme «frühestens in der ersten Dezemberhälfte» vorgesehen. Im unterirdischen Notspital können maximal 150 Geflüchtete untergebracht werden.

Der Kanton aktiviert seinen Notfallplan, weil sich abzeichnet, dass die bestehenden Plätze auf Dauer nicht ausreichen werden. Die Bundesasylzentren, die das Staatssekretariat für Migration (SEM) betreibt, stossen an ihre Kapazitätsgrenzen. Deshalb weist der Bund den Kantonen im Moment mehr Geflüchtete zu – auch Menschen, bei denen der Asylentscheid noch aussteht.

Kaum noch Geflüchtete aus der Ukraine

Im Moment seien es vor allem Menschen aus der Türkei oder Afghanistan, sagt Pia Maria Brugger Kalfidis, Co-Leiterin des Kantonalen Sozialdienstes. Letzte Woche sind dem Aargau 120 Personen zugewiesen worden. Die täglichen Zuweisungen schwankten zwischen vier und 37 Personen pro Tag.

Am Mittwoch seien 19 Geflüchtete im Aargau angekommen, sagt Brugger. Darunter auch unbegleitete Minderjährige, aber vor allem allein reisende Männer. Zuweisungen von Schutzsuchenden aus der Ukraine gebe es im Moment nur noch wenige.

Geflüchtete aus der Ukraine – vorwiegend Frauen und Kinder – sollen auch nicht im unterirdischen Notspital untergebracht werden. Die Unterkunft in Muri will der Kanton für «allein reisende Männer aus diversen Ländern» nutzen. Es sei nicht optimal, Menschen unterirdisch unterzubringen, sagt Brugger. Deshalb soll die Gops erst dann belegt werden, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind – und nur so lange wie nötig in Betrieb bleiben.

Keine Umverteilung aus bestehenden Unterkünften

Rolf Schmid, Präsident des Vereins Netzwerk Asyl Aargau, sieht die unterirdische Unterbringung kritisch. Er sagt:

«Es ist einfach nicht menschenwürdig, wenn Menschen so leben müssen.»

Der Kanton müsse auch aufpassen, dass nicht plötzlich der Eindruck entstehe, dass allein reisende Männer anders behandelt würden als andere Geflüchtete.

Rolf Schmid, Präsident des Vereins Netzwerk Asyl Aargau, sieht die unterirdische Unterbringung kritisch. Roman Gaigg

Er fordere nicht, dass stattdessen Frauen oder gar Kinder unterirdisch untergebracht werden. «Aber die rote Linie ist für mich überschritten, wenn Männer aus bestehenden Unterkünften in die Gops umziehen müssten.» Für Schmid ist klar: «Die unterirdische Unterbringung muss eine Notlösung bleiben für jene Menschen, die neu ankommen, und dies erst, wenn wirklich alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.»

Laut Pia Maria Brugger soll es keine Umverteilung von allein reisenden Männern in die Gops geben. «Nur schon deshalb nicht, weil solche Transfers immer mit Aufwand verbunden sind.»

Geflüchtete brauchen eine Beschäftigung

Der Eritreer Michael Tomebosa hat im Aargau schon in vielen Asylzentren gelebt, unter anderem in der kantonalen Grossunterkunft in Frick. Er sagt, es sei auch in überirdischen Unterkünften nicht einfach, wenn Menschen aus unterschiedlichen Ländern so eng aufeinander leben. «Eine gute Betreuung ist deshalb wichtig», sagt er. «Und eine Beschäftigung, damit der Tag schnell vorbeigeht.»

Diese Erwartung an den Kanton hat auch Rolf Schmid. Gerade bei unterirdischen Unterkünften sei eine qualitativ gute Betreuung zentral. «Angefangen bei ausgebildetem Personal bis hin zu Beschäftigungsangeboten, die den Geflüchteten eine Tagesstruktur geben, damit sie nicht den ganzen Tag in der Unterkunft verbringen müssen.»

Freiwillige früh einbinden

Weiter erwartet der Präsident von Netzwerk Asyl, dass lokale Freiwillige aus dem Asylbereich frühzeitig eingebunden werden. «Meine Erfahrung zeigt, dass Freiwillige nicht nur extrem viel abfedern können, sondern auch sehr viel Know-how einbringen.» Die Freiwilligen erwähnt auch Michael Tomebosa positiv. Sie hätten ihm damals geholfen, eine Beschäftigung zu finden, die Sprache zu lernen und sich hier zurechtzufinden.

Die Betreuung der Geflüchteten in der Gops in Muri wird rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche durch die ORS Service AG gewährleistet. Pia Maria Brugger ist überzeugt, dass die Firma die Betreuung sicherstellen kann, obwohl es auch in diesem Bereich schwierig ist, Personal zu finden. Ergänzend dazu werde eine Begleitgruppe ins Leben gerufen. «Natürlich gehen wir da auf bereits bestehende lokale Organisationen aus dem Asylbereich zu», verspricht sie.

Gastfamilien nur für Ukrainerinnen und Ukrainer

Wann das unterirdische Notspital in Muri tatsächlich in Betrieb geht, hängt davon ab, wie lange die Reserven noch reichen. Anfang Woche verfügte der Kanton über 620 Reserveplätze in seinen Unterkünften. Dazu kamen 190 Plätze in Gemeindeunterkünften und 610 in Privathaushalten.

Für die Unterbringung von Personen im laufenden Asylverfahren mit Status N ist der Kanton zuständig. Entsprechend sollen sie in kantonalen Unterkünften untergebracht werden. In Gastfamilien werden laut Brugger zumindest bis auf weiteres nur Geflüchtete aus der Ukraine mit Schutzstatus S platziert.

Auch im Dianapark in Rheinfelden, wo der Kanton mehrere Wohnungen nutzen kann, sei keine Unterbringung einzelner Männer geplant. «Wir möchten dort die Ukraine-Betreuung machen», sagt Brugger. Ausserdem könne man die Wohnungen nicht alle füllen, weil bereits im Frühling ein Teil davon saniert wird.

