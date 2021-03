Armut Nicht alle Aargauer Sozialhilfebezüger können sich gegen Strafen wehren – lässt der Kanton sie im Stich? Wer zu wenig Sozialhilfe erhält, der muss sich schnell und einfach wehren können. Sonst fehlt das Geld zum Leben. Das funktioniert im Aargau nicht immer. Es brauche deswegen mehr Beratungsstellen für Armutsbetroffene, finden die einen. Stimmt nicht, sagen andere. Raphael Karpf 06.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aufgrund seiner Erfahrungen möchte Urs Berger nie mehr in die Sozialhilfe zurück. Lieber verschuldet er sich andernorts. Severin Bigler

Mitte Monat hatte Sam (Name geändert) jeweils ein Problem. Dann waren seine 300 Franken Sozialhilfe aufgebraucht und seine Mutter fütterte ihn durch. Sie lebt ebenfalls in Armut, zieht Sams Schwester gross und versucht mit zwei Jobs, Sozialhilfeschulden zurückzuzahlen.

Monatelang ging das so. Zuerst, weil Sam gar nicht wusste, dass er von seiner Gemeinde weniger Geld erhielt, als ihm zusteht. Später, weil sich das Verfahren in die Länge zog und Sam auch dann sein Geld nicht bekam, als er nach mehreren Prozessen Recht bekam. Selbst als er in eine andere Gemeinde wegzog, rissen die Probleme nicht ab.

Sam ist ein Extremfall. Aber kein Einzelfall. Dass Sozialhilfebezügern Leistungen gekürzt werden, kommt aus den unterschiedlichsten Gründen immer wieder vor. Doch ist die Kürzung ungerechtfertigt, müssen sich Sozialhilfebezüger schnell und einfach wehren können. Schnell, weil sonst das Geld zum Leben fehlt. Einfach, weil sich kaum ein Laie mit dem komplexen Sozialhilferecht auskennt. Und einen Anwalt können sie sich nicht leisten.

Funktioniert der Rechtsschutz von Sozialhilfebezügern im Aargau? Je nachdem, wen man fragt, fällt die Antwort unterschiedlich aus.

Beginnen wir bei Sam. Was war passiert?

Wir treffen Sam auf der Terrasse eines Restaurants im Aargau. Der junge Mann trinkt eine Cola und zieht zwischendurch an einer E-Zigarette. Die Kapuze seines schwarzen Pullis hat er hochgezogen, immer wieder schnellt sein Blick zu den Autos, die nebenan vorbeifahren. «Ich bin paranoid», sagt Sam fast entschuldigend. «Ich weiss, es ist dumm. Aber ich habe das Gefühl, jemand könnte aus einem Auto kommen und mich erschiessen oder erstechen.»

Sams Jugend war geprägt von Alkohol, Gewalt und Drogen. Weil er nicht zu Hause bleiben konnte, lebte auf der Strasse, in Heimen, in Time-out-Familien. Als er im Frühjahr 2020 18 wird, erhält er von der KESB einen Beistand. Und weil er nicht arbeiten kann, wird IV für ihn beantragt. Dieses Verfahren läuft noch. Bis er IV erhält, ist er auf Sozialhilfe angewiesen.

Die bekommt er. Die Gemeinde bezahlt ihm ein Zimmer, in dem er den grössten Teil des Jahres 2020 verbringt. Das Bad und die Küche sind draussen im Gang. In der Nacht ist das ein Problem. Dann kann Sam wegen seiner Paranoia das Zimmer nicht verlassen.

Sam bekommt 300 Franken im Monat. Das Geld reicht etwa für zwei Wochen. Den Rest des Monats muss seine Mutter aushelfen. Sam ernährt sich hauptsächlich von Tiefkühlpizzen aus dem Aldi. Tagsüber spielt er Online-Spiele, schaut Videos und Serien, mit dem Netflix-Account der Mutter.

«Um mich abzulenken. Nicht nur von meiner Paranoia. Auch davon, dass ich einfach gar kein Geld habe.»

Als Sam wegen seiner Paranoia nicht zur Arbeitsvermittlung geht, kürzt ihm die Gemeinde die Sozialhilfe auf 240 Franken im Monat. Dagegen möchte Sam sich wehren. Im Internet findet er die Telefonnummer der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht. Der gemeinnützige Verein aus Zürich hilft Sozialhilfebezügern zu dem Geld kommen, das ihnen per Gesetz zusteht.

Tobias Hobi, Anwalt Zvg

«Die Kürzung auf 240 Franken war unzulässig»,

findet Tobias Hobi, Anwalt der Fachstelle. Aber nicht nur das: Monatelang habe Sam von seiner Gemeinde weniger Geld erhalten, als ihm zustand. Er habe Anspruch auf 750 Franken im Monat, nicht 300. So hoch sei sein gesetzlicher Grundbedarf, nach Abzug der Kosten für Strom, Internet und Serafe.

Die Gemeinde widerspricht: Sams Wohnung sei überteuert, das würde den Abzug rechtfertigen. Er müsse sich eine günstigere Wohnung suchen. Die Wohnung hat allerdings gar nicht Sam, sondern sein Beistand organisiert. Weiter schreibt die Gemeinde, dass bei Sam keine Notlage bestünde. Es sei bekannt gewesen, dass Sams Eltern ihn durchgefüttert hätten. Die 300 Franken habe Sam nicht für Lebensmittel, sondern für Alkohol und Ersatzdrogen ausgegeben.

Der Beschluss, Sam nur 300 Franken auszuzahlen, habe «in Tat und Wahrheit einem minderjährigen Obdachlosen mit Suchterkrankung einen Weg zurück in die Gesellschaft geebnet».

«Da stehen mir die Haare zu Berge», sagt Anwalt Hobi.

«Wir haben gesetzlich definierte Wege, wie wir Menschen zurück in die Gesellschaft helfen. Eine Gemeinde kann nicht einfach tun, was sie will.»

Er formuliert am 7. Oktober 2020 eine Beschwerde. Und zwar eine dringliche. Sofort seien Sam 750 Franken pro Monat auszubezahlen. Sonst würde er weiter das ohnehin knappe Budget der Mutter belasten.

Von da an wird es erst richtig kompliziert. Es braucht zwei weitere Beschwerden, bis Sam zumindest einen Teil des Geldes bekommt. Die erste zusätzliche Beschwerde wird nötig, weil die kantonale Beschwerdestelle die Beschwerde nicht dringlich behandeln möchte und vom Verwaltungsgericht dazu verdonnert werden muss. Die zweite braucht es, weil sich die Gemeinde auch nach dem rechtskräftigen Urteil weigert, Sam sein Geld auszuzahlen.

Auch nach drei Beschwerden sind die Probleme ungelöst Es ist Dezember, als Sam sein Geld für die Monate Oktober und November erhält. Bis dahin hat er wieder das Budget seiner Mutter belastet. Und für den Dezember bekommt er bereits wieder viel weniger Geld. Anwalt Hobi:

«Die Gemeinde macht buchstäblich, was sie will. Wir müssen jeden Franken auf dem Prozessweg erstreiten.»

Sam geht es inzwischen etwas besser. Die Alkoholprobleme habe er in den Griff bekommen. Mit der Paranoia sei es schwieriger, sagt er:

«Ich wurde vom Sozialamt von vorne bis hinten veräppelt. Und wenn ich daran denke, dass es anderen genau so geht wie mir, werde ich richtig wütend.»

Sams Fall zeigt: Es kommt vor, dass sich Sozialhilfebezüger weder schnell noch einfach wehren können – und ohne Hilfe erst recht nicht. Sam hatte trotz allem auch Glück. Er wurde von der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht unterstützt. Andere haben weniger Glück. Denn die Fachstelle ist chronisch überlastet.

Andreas Hediger, Geschäftsleiter Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht Zvg

«Man muss Glück haben, um während unserer Beratungszeiten am Telefon durchzukommen»,

sagt denn auch Geschäftsleiter Andreas Hediger. Etwa jeden zweiten Fall kann die Fachstelle nicht behandeln.

«Wir hören zum Teil herzzerreissende Geschichten auf unserem Anrufbeantworter. Die müssen wir löschen, weil wir schlicht nicht die Zeit haben, etwas zu tun.»

Andere Beratungsstellen gibt es zwar, zum Beispiel die Caritas. Aber die sind alle nur darauf spezialisiert, rudimentäre Anfragen zu beantworten. Annick Grand, Mitarbeiterin bei der Caritas, sagt: «Wenn wir Beschwerden verfassen, haben die nie dieselben Chan- cen, wie wenn sie ein Jurist verfasst hätte. Was fehlt, ist eine Stelle, die Sozialhilfebezüger bei den Beschwerden unterstützt.»

Darauf ist nur die Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht spezialisiert. Wenn die Stelle einen Fall annimmt – rund 1200 aus der ganzen Deutschschweiz sind es im Jahr, etwa 15 Prozent davon aus dem Kanton Aargau – dann meistens mit Erfolg. In rund 80 Prozent der Fälle bekommt sie, zumindest teilweise, Recht.

Es sind haarsträubende Fälle, die die Fachstelle behandelt. Einer Familie mit zwei Kindern werden über längere Zeit immer wieder zu wenig oder gar keine Sozialhilfegelder ausbezahlt. Einmal habe der Leiter des Sozialdienstes verlangt, dass der Vater seinen künftigen Lohn abtrete – was gesetzlich verboten ist. Als Druckmittel habe der Leiter Sozialhilfe zurückgehalten. Als die Familie ohne Geld und Lebensmittel am Schalter aufgetaucht sei, habe der Sozialdienstleiter eine Packung Spaghetti und eine Büchse Tomatensauce auf den Tisch gestellt.

Ein anderes Beispiel: Dieser Fall wurde allerdings nicht von der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht, sondern von Actio Bern betreut. Einer Organisation, die sich im Kanton Bern für Sozialhilfebezüger einsetzt – und ausnahmsweise einen Aargauer Fall übernommen hat.

Eine junge Frau lebt von Sozialhilfe und für eine gewisse Zeit in einem betreuten Wohnheim. Als sie später auf eigenen Füssen steht und arbeitet, wird die Sozialhilfe zurückgefordert: 180'000 Franken. Allerdings: Nicht alle Sozialhilfeleistungen müssen zurückerstattet werden. Die Kosten für betreutes Wohnen zum Beispiel nicht. Die Gemeinde verlangte trotzdem alles zurück.

Der Sozialarbeiter, der den Fall betreute, sagt:

«Die Gemeinde legte es einfach darauf an. Erst als sich die Klientin wehrte, forderte sie nicht mehr den gesamten Betrag zurück. Hätte sich die Frau nicht gewehrt: Umso besser für die Finanzen der Gemeinde.»

Aus all diesen Gründen sei es deshalb bitter nötig, dass der Kanton Aargau Geld für weitere Beratungsstellen bereitstelle, fordert Hediger von der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht. Seine Fachstelle finanziert sich mehrheitlich privat, durch Stiftungen und Spenden. Einzig von der Stadt Zürich wird sie finanziell unterstützt. Dieses Geld ist aber nur für Menschen bestimmt, die in Zürich leben.

Gleich wie Hediger sieht es die Aargauer SP. Sie forderte in einem Vorstoss, dass der Kanton Beratungsstellen im Sozialhilferecht mit 200'000 Franken im Jahr mitfinanzieren soll. So ähnlich, wie es der Kanton im Bereich der Opferhilfe oder der IV bereits tut. Die Aargauer Regierung lehnte die Forderung ab. Und der Grosse Rat folgte ihr im Januar 2021. Diese Debatte zeigt, wie sehr die Vorstellungen, ob der Rechtsschutz von Sozialhilfebezügern funktioniere oder nicht, auseinandergehen.

Auf der einen Seite steht die Aargauer Regierung. Ähnliche Argumente erwähnen mehrere Leiter von Sozialdiensten im Kanton. Der Rechtsschutz von Sozialhilfebezügern funktioniere. Zum einen, weil es genügend niederschwellige Beratungsstellen gebe. Und zum anderen: Auch wenn Laien Beschwerden verfassen würden, ohne Expertenhilfe, würden sie zu ihrem Recht kommen. Dies sei durch das aktuelle System sichergestellt.

Armutsbetroffene können beantragen, dass ihnen Anwalts- und Verfahrenskosten erlassen werden. In Verfahren im Bereich der Sozialhilfe gilt zudem der Grundsatz der Untersuchung von Amtes wegen. Die kantonale Beschwerdestelle kann in alle Richtungen ermitteln und ist nicht an die Anträge der Beschwerdeführer gebunden. Dadurch würde auch ein Laie, der keine juristisch korrekte Beschwerde verfasst, zu seinem Recht kommen.

Diesen Argumenten widerspricht Andreas Hediger vehement. Der Grundsatz der Untersuchung von Amtes wegen würde ungenügend umgesetzt. Unentgeltliche Rechtsvertretungen würden nur selten gewährt werden. Und Unbeholfene seien im Verfahren benachteiligt.

Ein Beispiel: Vergisst jemand, die Kostenübernahme fürs Verfahren zu beantragen, muss er es selbst bezahlen. Hediger sagt:

«Es ist ein Unding, dass der Kanton Armutsbetroffenen auch noch Verfahrenskosten aufbürdet.»

Damit wolle man verhindern, dass sie sich wehren.

Wieso müssen Armutsbetroffene Verfahrenskosten bezahlen? Jean-Pierre Gallati, Aargauer Regierungsrat und Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales, sagt:

Regierungsrat Jean-Pierre Gallati Britta Gut

«Eine Behörde kann nicht mehr tun, als die Verfahrensparteien über ihre Rechte aufzuklären. Ob eine Verfahrenspartei ihre Rechte, über welche die Behörde sie aufgeklärt hat, wahrnehmen will, ist ihr überlassen.»

So weit, so widersprüchlich. Ein weiterer Versuch, etwas Klarheit zu schaffen. Wir reisen nach Murgenthal zu einem Mann, der sich, gezwungenermassen, intensiv mit der Sozialhilfe auseinandersetzt.

Urs Berger Severin Bigler

Irgendwann, in einer Zigarettenpause während des dreistündigen Gesprächs, sagt der 53-Jährige Urs Berger:

«Wenn es mit der Sozialhilfe so weitergeht, wird das Ganze explodieren.»

Berger lebte eine Zeit lang selbst von Sozialhilfe. Nach einem Todesfall in der näheren Verwandtschaft bezahlten er und seine Partnerin im Frühling 2019 zwei Monate lang keine Miete. «Wir waren vom Schock und der Trauer wie von der Rolle», sagt er.

Mit dem Sozialhilfegeld, das explizit für die Miete gedacht war, kauften sie Grabschmuck und bezahlten offene Rechnungen. Sobald die beiden ihren Fehler bemerkten, machten sie mit ihrem Vermieter aus, die geschuldete Miete in Raten zurückzuzahlen. Ausserdem informierten sie den Sozialdienst über den Fehler.

Als Antwort flatterte eine Strafanzeige ins Haus, wegen missbräuchlicher Verwendung von Sozialhilfegeldern. Zusätzlich wurde den beiden das Sozialhilfegeld gekürzt. Wie lebt es sich mit so wenig Geld?

Berger wehrte sich, und bekam von der kantonalen Beschwerdestelle Recht. Weil er den Fehler von sich aus meldete und das Geld zurückzahlt, könne von Missbrauch keine Rede sein.

Nach einem temporären Einsatz – Berger hat für eine Firma nachts Asbest-Messungen durchgeführt – ist er 2020 wieder arbeitslos. In die Sozialhilfe möchte Berger nicht zurück. Lieber lebt er von der Hand in den Mund, macht Schulden bei Freunden und seinen Eltern. Nicht nur wegen der Sache mit der Strafanzeige.

«Was ich auf dem Sozialamt erlebt habe … Nie wieder möchte ich da hin. Man wird komplett blossgestellt. Man muss um jeden Rappen betteln. Und von diesem Geld leben, das kann am Ende doch niemand.»

Sein Erlebtes hat Berger in die Politik getrieben. Für die Aargauer SP hat er das Co-Präsidium der Kommission Gesundheit und Soziales übernommen. Das Fachgremium berät die Parlamentarier. Er möchte verhindern, dass anderen dasselbe widerfährt wie ihm. Denn:

«Die Armen haben keine Lobby.»

Darum, so Berger weiter, seien die Regeln für Sozialhilfeempfängerinnen in den vergangenen Jahren, insbesondere im Aargau, immer wieder verschärft worden. Weniger Geld, mehr Kontrollen. Aktuell wird diskutiert, ob Aargauer Gemeinden Detektive einsetzen dürfen, um zu überprüfen, ob jemand wirklich arm ist. «Anstatt dass die Bürgerlichen denen helfen, die es so bitter nötig hätten, nutzen sie sie komplett aus.»

Und Berger möchte sich zum Sozialdiakon ausbilden lassen und auch so anderen Sozialhilfebezügern helfen. Bis er eine Stelle findet, hat er bereits eine eigene Website lanciert. Sozialhilfebezüger, die glaub, nicht gesetzeskonform behandelt zu werden, können sich bei ihm melden. Berger versucht zu helfen, wo er nur kann. Die Akten füllen mittlerweile zwei Regale in seinem Büro.

Wie häufig kommt es überhaupt vor, dass jemand Probleme mit dem Sozialdienst bekommt? Die kantonale Beschwerdestelle behandelt zwischen 150 und 200 Beschwerden im Sozialhilfebereich jährlich. Diese Zahl beantwortet die Frage aber nur ungenügend.

Bei weitem nicht alle Fälle enden in einer Beschwerde. Zuerst muss die Person überhaupt wissen, dass sie weniger bekommt, als ihr zusteht. Dann muss die Person den Mut haben, sich zu wehren. Und sie darf sich vom Verfahren und dem damit verbundenen Kostenrisiko nicht abschrecken lassen.

Was meinen Sozialdienste dazu? Hat der Aargau ein grundsätzliches Problem im Umgang mit seinen Sozialhilfebezügern? Nein, findet eine Sozialdienstleiterin: Das Hauptproblem seien zudem gar nicht diejenigen, die ihren Klienten absichtlich zu wenig Geld ausbezahlen würden. Das Hauptproblem seien Fehler.

Sozialdienste seien oftmals selbst am Limit. Budgetknappheit, ein komplexes Sozialhilfesystem und immer mehr Dossiers, die auf die einzelnen Sozialarbeiter verteilt würden. Die Folge: Die Sozialdienste machen Fehler. Was wäre die Lösung?

«Die Sozialdienste zu vergrössern würde die Professionalität erhöhen»,

findet die Leiterin. Ein Unterfangen, das bisher am politischen Widerstand gescheitert ist.

Ein ähnliches Ausgangsproblem sieht Corinne Strebel, die für die Sozialhilfe-Beratungsstelle des Beobachters arbeitet: «Wir stellen vor allem einen Graben in der Qualität der Arbeit fest.» Auf der einen Seite professionelle Arbeit von grösseren Sozialdiensten. Auf der anderen Seite fehleranfällige Arbeit von kleineren Sozialdiensten, insbesondere in länd- lichen Gemeinden.

Strebel zieht aber eine komplett andere Schlussfolgerung: Gerade weil es zu Fehlern in der Sozialhilfe komme, brauche es genügend Beratungsstellen. «Und das ist aktuell definitiv nicht der Fall.»

Wie kann es sein, dass die einen so massive Missstände anprangern und andere komplett widersprechen? Ein Vorwurf, der im Rahmen dieser Recherche von fast allen Beratungsstellen genannt wurde: Armutsbetroffene haben keine Lobby. So lange nicht genügend Druck aufgebaut werde, werde sich die Politik hüten, Armutsbetroffene besser zu behandeln. Denn das würde teuer werden.

Nachfrage bei Regierungsrat Jean-Pierre Gallati: Ist das der Grund, dass der Aargau Beratungsstellen für Sozialhilfebezüger nicht mitfinanzieren will?

«Dieser Vorwurf ist falsch. Es ist der politische Wille des Grossen Rats und auch des Regierungsrats, das bisherige und gute System der verschiedenen Rechtsauskunftsstellen weiterzuführen.»

Sam ist im Dezember in eine andere Gemeinde gezogen. Seine Probleme haben sich damit aber nicht gelöst. Die ehemalige Gemeinde zahlt ihm immer noch nicht sein Geld aus. Die neue Gemeinde hat ihrerseits Beschwerde gegen die ehemalige eingelegt, weil sie Sam abgeschoben hat. Und auch die neue Gemeinde zahlt Sam keine ordentliche Sozialhilfe aus. Mittlerweile sind in seinem Fall acht Beschwerden behandelt worden oder noch hängig.