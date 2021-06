Armut im Aargau: Caritas-Rundgänge sollen aufklären

Armut im Kanton Aargau Für 9 Franken einkaufen gehen: Caritas bietet Stadtrundgänge für Jugendliche an, die zeigen, was es heisst, arm zu sein Für Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bietet Caritas Aargau seit rund einem Jahr die interaktiven Stadtrundgänge «Voll Unterschti!» zum Thema Armut in der Schweiz an. Die Teilnehmenden begegnen dabei zwei Hauptfiguren, die ihnen Einblick in den Alltag von armutsbetroffenen Jugendlichen geben. 21.06.2021, 12.00 Uhr

Rundgänge, die einen Einblick geben, was es heisst, arm zu sein. zvg

«Was denkt ihr, wie viele Leute sind arm in der Schweiz?» Mit dieser Frage startet die Spielleiterin den «Voll Unterschti»-Rundgang. Vor ihr steht eine gemischte Gruppe von Jugendlichen, die sich schon im Voraus mit der Thematik der Armut auseinandergesetzt hat. Eine der Jugendlichen nennt daher die richtige Zahl: Rund 600‘000 Menschen sind in der Schweiz von Armut betroffen. An diesem Nachmittag sollen die Jugendlichen noch mehr zu dem Thema erfahren.

Seit rund einem Jahr bietet Caritas Aargau «Voll Unterschti!»-Rundgänge an. Auf einem Parcours im öffentlichen Raum vermittelt ein Spielleiter den Jugendlichen Hintergrundinformationen und erklärt Zusammenhänge wie zum Beispiel den Unterschied zwischen «relativer» und «absoluter Armut». Zudem begegnen die Jugendlichen während des Rundgangs zwei Hauptfiguren, die ihnen als junge Armutsbetroffene Einblick in ihr Leben geben und mit denen sie in Dialog und Interaktion treten. Unter anderem bekommt die Gruppe die Aufgabe gestellt, einen Einkauf gemäss einer Einkaufsliste zu erledigen, allerdings mit nur 9 Franken als Budget.

Das Motto: Interaktiv Armut verstehen.

Caritas Aargau und ihre Kirchlichen Regionalen Sozialdienste haben die Stadtrundgänge «Voll Unterschti» mit den Theaterpädagoginnen Annouk Gyssler und Eva Welter entwickelt. Gemäss dem Motto «Interaktiv Armut verstehen» ist ein Format entstanden, bei dem die Jugendlichen selbst aktiv mitmachen und spontane Entscheide treffen müssen. Dadurch wird das Thema Armut für die Teilnehmenden direkt erlebbar und besonders real. 2020 mussten aufgrund von Corona viele Rundgänge abgesagt oder verschoben werden. Nun lädt Caritas Aargau zu weiteren Rundgängen ein.