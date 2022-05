Viola Amherd in Holziken: Ukraine-Krieg hat uns nicht überrascht

Armeedebatte Bundesrätin Viola Amherd in Holziken: «Der Ukraine-Krieg hat uns keineswegs überrascht, auch wenn dies nun behauptet wird» Die Verteidigungsministerin sagte an einem Podium, ihr Departement habe im November 2021 darauf hingewiesen, dass Russland einen bewaffneten Konflikt provozieren könnte. Vor diesem Hintergrund brauche die Schweiz den F-35 – dies sieht FDP-Ständerat Thierry Burkart gleich, SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf widerspricht. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 05.05.2022, 23.15 Uhr

Bundesrätin Viola Amherd warb in Holziken für die Beschaffung des F35 – und warnte vor negativen Folgen bei einer Verzögerung des Geschäfts. Valentin Hehli

«Eine solche Aggression hat es seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht mehr gegeben», sagte Bundesrätin Viola Amherd vor mehr als 400 Besucherinnen und Besuchern in der Mehrzweckhalle Holziken. Die Verteidigungsministerin war in die SVP-Hochburg gekommen, um über die Beschaffung des F-35 und die neue Bedrohungslage durch den Ukraine-Krieg zu diskutieren.

In ihrem Eintrittsreferat hielt die Bundesrätin fest, ihr Departement VBS habe bereits im Sicherheitspolitischen Bericht vom November 2021 darauf hingewiesen, «dass Russland zunehmend konfrontativ auftritt und auch einen bewaffneten Konflikt in Europa provozieren könnte».

VBS-Bericht vom November 2021 wies auf Gefahr durch Russland hin

Amherd hielt fest, im Bericht stehe auch, «dass Russland anstrebt, im Westen Krieg gegen einen konventionellen Gegner führen zu können». Zudem sei ihr Departement davon ausgegangen, dass Russland militärische Fakten schaffen könnte, die zu einer Eskalation führen. Amherd sagte:

«Leider haben sich die Kernaussagen im Sicherheitspolitischen Bericht 2021 nach kurzer Zeit als zutreffend erwiesen. Dieser Krieg hat uns deshalb keineswegs überrascht, auch wenn dies nun teilweise behauptet wird.»

Die Bundesrätin betonte, das Verteidigungsdepartement und die Armee hätten die aktuelle Bedrohungslage bereits in ihren Planungen der letzten Jahre durchgehend berücksichtigt. Dies zeigten die Grundlagenpapiere zur Zukunft der Luftverteidigung, zur Modernisierung der Bodentruppen und zur Verstärkung der Cyberabwehr.

Mit diesen Vorhaben werde die Armee auf ein breites Spektrum von Aufgaben ausgerichtet – gerade im Hinblick auf die hybride Kriegsführung, die den bewaffneten Konflikt einschliesse. Amherd betonte: «Die Armee ist auf Kurs und richtig aufgestellt, auch im Vergleich zu anderen Streitkräften in Europa.» Die Vorhaben für die Erneuerung der Fähigkeiten und Mittel der Armee richteten sich allerdings nach den zur Verfügung stehenden Finanzen, ergänzte die Bundesrätin.

Amherd: «Flugzeuge können nicht an der nächsten Ecke gekauft werden»

Dann kam sie auf die umstrittene Beschaffung des neuen Kampfflugzeugs zu sprechen: Das Volk hat dieser grundsätzlich zugestimmt, der Bundesrat das amerikanische Modell F-35 ausgewählt, dagegen werden derzeit Unterschriften gesammelt. «Es wird Sie kaum überraschen, dass die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge zum Schutz der Bevölkerung vor Bedrohungen aus dem Luftraum eine Priorität hat», sagte Amherd.

Die Kontrolle und Sicherheit im eigenen Luftraum zu gewährleisten, sei eine zentrale staatliche Pflicht. Weil die heutigen Flugzeuge aus Altersgründen nicht über 2030 hinaus genutzt werden können, müsse die Schweiz jetzt neue beschaffen. «Flugzeuge können nicht an der nächsten Ecke gekauft werden», betonte Amherd und sagte, nur wenn man jetzt mit der Beschaffung fortfahren könne, würden die F35 rechtzeitig geliefert.

Bundesrätin sieht Schweiz mit F-35 in Europa «in bester Gesellschaft»

Der planmässige Ersatz der Kampfflugzeug-Flotte sei für den Schutz der Bevölkerung vor Bedrohungen aus der Luft unabdingbar, betonte die Bundesrätin. «Die Umsetzung ist dringend, weil sonst in wenigen Jahren eine gravierende Sicherheitslücke für unser Land droht.» Das sei angesichts des Krieges in der Ukraine noch offensichtlicher geworden, begründete Amherd.

Und sie verteidigte die Wahl des F-35: «Nach einer gründlichen Evaluation hat der Bundesrat das in Bezug auf Gesamtpreis und -nutzen beste Kampfflugzeug ausgewählt.» Zudem hätten sich in den vergangenen Wochen auch andere europäische Staaten für den F-35 entschieden: Finnland will 64 und Deutschland 35 Stück kaufen, derzeit wollten neun neun europäische Länder auf den F-35 setzen. «Wir sind in Europa also in bester Gesellschaft», fasste Amherd zusammen.

Amherd warnt: Abstimmung vor Ende der Jet-Offerte unmöglich

Auf Nachfrage von Moderator und AZ-Chefredaktor Rolf Cavalli sagte Amherd, sie habe die Kampfflugzeug- Gegner aufgefordert, die Unterschriftensammlung einzustellen. Das Problem sei, dass die Offerte über 6 Milliarden Dollar nur bis März 2023 gelte, vorher wäre aber kaum eine Volksabstimmung möglich.

Bundesrätin Viola Amherd, befragt von Moderator und AZ-Chefredaktor Rolf Cavalli. Valentin Hehli

Sie betonte zudem nochmals, dass das Volk grundsätzlich Ja gesagt habe zum Kauf eines neuen Kampfflugzeugs. Damals sei schon klar gewesen, dass mit dem F35 ein amerikanisches Modell im Rennen sei.

Meinungen auf dem Podium gehen sehr weit auseinander

Anschliessend diskutierten unter der Leitung von Rolf Cavalli der Militärpublizist Rudolf P. Schaub (SVP), FDP-Ständerat Thierry Burkart, SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf und Grünen-Nationalrat Felix Wettstein über das Kampfjet-Geschäft und die künftige Bedrohung der Schweiz.

Seiler-Graf sagte, die Volksrechte müssen respektiert werden, seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine gebe es Deadlines zum Jetkauf, damit habe sie ein Problem. «Wir haben kein Interesse an einer Verzögerung», sagte die SP-Politikerin, die den 12. März 2023 als mögliches Abstimmungsdatum sieht und sagte, die F-18 würden auch noch länger fliegen als bis ins Jahr 2030.

Priska Seiler-Graf, SP-Nationalrätin aus dem Kanton Zürich und F35-Gegnerin: «Wir haben kein Interesse an einer Verzögerung». Valentin Hehli

Burkart entgegnete, gerade die Linken würden den demokratischem Entscheid für einen neuen Jet nicht respektieren. Sogar das Sujet der Gegner sei bei der letzten Abstimmung ein F35 gewesen, jetzt nochmals das Volk zu befragen, sei eine Wiederholung. «Wir wollen den Prozess nicht beschleunigen, sondern im vorgesehenen Zeitrahmen die Beschaffung durchführen», sagte Burkart. Wenn dies nicht gelinge, dürften einerseits die Kosten steigen, andererseits wären die Produktionsfenster für den Schweizer F35 bereits vergeben, gab er zu bedenken.

Thierry Burkart, FDP-Ständerat aus dem Kanton Aargau und F35-Befürworter: «Wir wollen den Prozess nicht beschleunigen, sondern im vorgesehenen Zeitrahmen die Beschaffung durchführen.» Valentin Hehli

Militärpublizist sieht keinen Grund zu F35-Kritik, Grüner gleich deren vier

Schaub sagte, seit dem 2. Weltkrieg sei klar, dass ein Land ohne Luftwaffe am Boden nicht agieren könne. Den Schweizer Luftraum nur mit verhältnismässig günstigen Boden-Luft-Raketen zu verteidigen, wäre falsch. «Man kann nicht einfach alles abschiessen, man muss manchmal schauen, was eigentlich über uns fliegt», sagte er. Angesichts der Schweizer Geografie wären zudem sehr viele Raketensysteme notwendig, was sehr teuer wäre, sagte Schaub. «Ich bin nicht Pilot und nicht Ingenieur, aber wenn der F35 von Ländern wie Israel, Finnland und Grossbritannien gekauft wird, gibt es für mich keinen Grund für Kritik», sagte er.

Rudolf Schaub (SVP), Militärpublizist und F35-Befürworter: «wenn der Jet von Ländern wie Israel, Finnland und Grossbritannien gekauft wird, gibt es für mich keinen Grund für Kritik.» Valentin Hehli

Wettstein sagte, er akzeptiere den Volksentscheid für ein Kampfflugzeug, ein Ja sei ein Ja, auch wenn es knapp sei. «Die Initiative ist keine Missachtung davon, aber der F35 ist der falsche Flieger», sagte der Grünen-Nationalrat. Der US-Geheimdienst fliege mit, der Kostenrahmen werde nicht eingehalten, für die Bedürfnisse der Schweiz sei der Jet ein ungünstiges Modell – und er sei unglaublich laut, rief Wettstein in den Saal und erntete Gelächter.

Felix Wettstein, Grünen-Nationalrat aus dem Kanton Solothurn und F35-Gegner: «Die Initiative ist keine Missachtung des Volkswillens, aber der F35 ist der falsche Flieger.» Valentin Hehli

Applaus für Burkart und zwei Modellflieger für Seiler-Graf

Applaus gab es hingegen für Ständerat Burkart,der es bedenklich fand, dass ein Krieg in Europa ausbrechen müsse, damit gewisse Leute merkten, dass es eine starke Armee braucht. Er sprach sich eindeutig für eine Erhöhung der Militärausgaben in der Schweiz aus. Wettstein sagte, auch er wolle mehr in die Sicherheit investieren, die grösste Bedrohung sei aber die Klimakrise, die schnell gelöst werden müsse. Schaub sagte, er habe Verständnis für SP und Grüne, diese wollten die Armee abschaffen, also sei es aus logisch, dass sie auch kein neues Kampfflugzeug wollten.

Roland Schmid aus Kölliken überreicht SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf ein Modell mit zwei ziemlich veralteten Flugzeugmodellen. Ran

Seiler-Graf entgegnete, wenn man das Militärbudget erhöhe, würden 2 Milliarden Franken für Bildung oder Landwirtschaft fehlen. Und sie betonte, wenn der Bundesrat einen europäischen Jet ausgewählt hätte, würde es keine Initiative geben. Von Roland Schmid, einem Besucher des Anlasses, erhielt sie am Ende ein Modell, das zwei ziemlich veraltete Kampfflugzeuge darstellt – sie nahm es mit einem Lächeln entgegen.

