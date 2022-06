Argovia Fäscht: Festivalleiter Marco Kugel zieht positives Fazit

Argovia Fäscht «Es waren drei wunderbare Tage»: Festivalleiter Marco Kugel zieht positives Fazit Drei Tage lang wurde am Birrfeld gefeiert, gesungen und getanzt, was das Zeug hält. Rund 30’000 Besucherinnen und Besucher sorgten bei der #partyvomjahr für ausgelassene Stimmung. Auch Festivalleiter Marco Kugel zeigt sich überaus zufrieden. argoviatoday.ch 06.06.2022, 11.36 Uhr

Nach drei Tagen ausgelassener Stimmung am Argovia Fäscht zieht Festivalleiter Marco Kugel nun Bilanz. Alex Spichale

Die Party des Jahres begann mit dem Aufbau und endet – kaum überraschend – mit dem Abbau. So schnell es anfängt, so schnell endet es auch wieder. Nach zweijähriger Pandemie-Pause waren die Besucherinnen und Besucher besonders gespannt auf das diesjährige Argovia Fäscht. Auch Festivalleiter Marco Kugel freute sich darauf. Neben tollen Bands, bestem Wetter – zumindest bis Samstag – und leckerem Essen für jeglichen Gusto machten allen voran die Festivalbesucherinnen und -besucher die drei Tage zu etwas Besonderem.

Wunderbar friedliche Partytage

«Wir hatten drei wunderbare Tage bei wirklichem Traumwetter, sehr gute Stimmung und sensationelle Bands auf der Bühne. Wir sind durchaus sehr zufrieden», so Kugel in einem Fazit. «Rund 30’000 Besucherinnen und Besucher konnten wir insgesamt auf dem Birrfeld begrüssen. Zudem war die Stimmung durchweg positiv und sehr friedlich.»

Die besten Bilder vom Argovia Fäscht:

Silbermond am Argovia Fäscht 2022 Daniel Künzli
Stress brachte das Birrfeld zum Beben. Radio Argovia / Daniel Künzli
Der Auftritt von Clueso. Argovia Today / Daniel Künzli
Mimi Webb aus London. Argovia Today / Daniel Künzli
Adrian Stern macht Stimmung. Adrian Stern. Argovia Today / Daniel Künzli
Die Besucherinnen und Besucher lassen sich die Stimmung vom Wetter nicht verderben. Argovia Today
Eindrücke vom Samstag am Argovia Fäscht. Henry Muchenberger
Pedestrians bei ihrem Auftritt. Henry Muchenberger
Der Konzert von Loco Escrito brachte das Publikum zum Tanzen. Henry Muchenberger
Wie immer war auch das Argovia Fäscht 2022 sehr gut besucht. Henry Muchenberger
Als Abwechslung zur Musik darf auch der Spass nicht fehlen. Die Besuchenden geniessen am Agovia Fäscht die «Party vom Jahr». Radio Argovia / Tibor Ledergerber Das Argovia Fäscht in der Nacht. Henry Muchenberger
Die No Angels bei ihrem Auftritt am Pfingstsamstag am Argovia Fäscht. Radio Argovia / Patrick Hoerdt
Nadja, Lucy, Sandy und Jessica sind zurück – nach fast zehn Jahren Pause. Radio Argovia / Patrick Hoerdt
«20» ist das sechste Studioalbum der No Angels. Es erschien am 4. Juni 2021. Henry Muchenberger
Der Brite ist vom Argovia-Fäscht begeistert. Radio Argovia / Patrick Hoerdt
Der Auftritt von James Bay. Loco Escrito im Sommer-Outfit. Radio Argovia / Patrick Hoerdt
Wetter, Musik, Stimmung – alles top! Radio Argovia / Patrick Hoerdt
Der langersehnte Auftritt von Loco Escrito. Radio Argovia / Patrick Hoerdt
Die Pedestrians heizen ein. Radio Argovia / Patrick Hoerdt
Eileen, Patricia und Emilie sind aus Thun angereist, um James Bay und Loco Escrito zu sehen. Argovia Today
Die Frauen vom Loco Escrito-Fanclub warten schon seit Mittag auf den Star. Argovia Today
Anna und Caro sind extra aus Deutschland angereist, um die No Angels und James Bay zu sehen. Argovia Today
Impressionen vom Beizlifäscht zur Eröffnung des Argovia Fäscht, am 3. Juni 2022 auf dem Birrfeld. Severin Bigler / CH Media Flammkuchen am Beizlifäscht zur Eröffnung des Argovia Fäscht, am 3. Juni 2022 auf dem Birrfeld. Severin Bigler / ©
Die beiden Schwestern Salomé und Olivia Gehrig feiern am Beizlifäscht zur Eröffnung des Argovia Fäscht, am 3. Juni 2022 auf dem Birrfeld. Severin Bigler / © Flammkucken am Beizlifäscht zur Eröffnung des Argovia Fäscht, am 3. Juni 2022 auf dem Birrfeld. Severin Bigler / © Eines der 3 Partyzelte am Beizlifäscht zur Eröffnung des Argovia Fäscht, am 3. Juni 2022 auf dem Birrfeld. Severin Bigler / ©
DJs legen am Beizlifäscht zur Eröffnung des Argovia Fäscht auf, am 3. Juni 2022 auf dem Birrfeld. Severin Bigler / © Die beiden Schwestern Salomé und Olivia Gehrig feiern am Beizlifäscht zur Eröffnung des Argovia Fäscht, am 3. Juni 2022 auf dem Birrfeld. Severin Bigler / © Das Riesenrad wird aufgebaut. Fabio Baranzini
Schwerstarbeit beim Aufbau. Fabio Baranzini

Aber auch für einen erfahrenen Festivalleiter hatte die #partyvomjahr noch Highlights parat: «Für mich persönlich war die neue Bühne ein richtiges Highlight, die Soundqualität, das Licht und das integrierte Feuerwerk – einfach toll», fügt Kugel an.

Neues Konzept konnte überzeugen

Aber ein beherrschendes Thema gab es dennoch und das war das Wetter, wie der Festivalleiter anmerkt. Das habe das Team schwer in Beschlag genommen und bot von sehr, sehr heiss bis Sturmwarnung alles an. «Wir durften beinahe die komplette Wetterpalette erleben.»

Dazu gab es in diesem Jahr – neben einer neuen Bühne – auch weitere Neuerungen auf dem Birrfeld. Neben dem bargeldlosen Zahlen, was sich pandemiebedingt nun durchgesetzt hat, sind vor allem die jeweiligen Mottozelte bei den Gästen sehr gut angekommen. «Wir haben gemerkt, dass die Zelte sehr gut besucht waren und werden diese auch sicherlich weiterhin so anbieten wollen», sagt Kugel.

Vor der Party ist nach der Party. Der nächste Akt ist der Abbau. Dieser wird sicherlich auch nochmals mehrere Tage in Anspruch nehmen, damit «das Birrfeld wieder so aussieht wie vor dem Argovia Fäscht».

Nach 14 Jahren gibt Kugel die Leitung nun ab. Kommt da auch etwas Wehmut auf? Die Planung lasse keinen Raum für Gefühle. Man denkt ans Aufräumen und Putzen, da bleibe nicht viel Platz. «Aber ein bisschen Wehmut schwingt schon mit», räumt Kugel abschliessend ein. (red)