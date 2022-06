James Bay ist begeistert: Reportage vom Argovia Fäscht

Argovia Fäscht Das Publikum feiert und James Bay ist begeistert: «Einer der schönsten Festival-Abende, die ich je erlebt habe» Kinder geniessen auf den Schultern ihrer Eltern die Live-Musik, Fans der ersten Stunde erinnern sich an die Anfänge des Argovia Fäschts und die Bands auf der Bühne können sich nicht sattsehen am Ausblick. Die AZ hat sich am Samstag auf dem Birrfeld unters Publikum gemischt. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 05.06.2022, 12.33 Uhr

Nach zweijähriger Zwangspause ist das Argovia Fäscht wieder zurück. Die Sonne scheint am späten Samstagnachmittag noch derart stark, dass viele ihre Getränke oder Snacks an den mit Sichtschutz bedeckten Gittern konsumieren - dort, wo es wenige Meter Schatten hat. Insgesamt ist das Festgelände von fünf Kilometern Gitter umgeben.

Guter Zeitvertreib bis zum ersten Konzert: Eine Fahrt auf der Putschautobahn. Henry Muchenberger

Vor der Bühne, an den Essensständen und bei den Autoscootern ist die Stimmung vor dem ersten Act - bis auf das zusammenprallen der Mini-Autos - relativ ruhig. «Es ist einfach schön, wieder unter so vielen Leuten zu sein», sagt eine Frau, die darauf wartet, ihren Hot Dog zu bekommen. Bezahlen können die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr erstmals nur bargeldlos mit Kredit- oder Debitkarte, Twint oder einer aufladbaren Karte.

Im Schlagerzelt wird schon am frühen Nachmittag gefeiert

Gefeiert, als wäre es schon lange nach Mitternacht, wird bereits um 17 Uhr lediglich beim Schlagerzelt. Das Festzelt platzt aus allen Nähten. Es wird getanzt, getrunken und gesungen. Der Gesang ist derart laut, dass er auch etliche Meter weiter, beim Riesenrad zu hören ist. Hier stehen vor allem Familien in der Schlange. Die roten Kabinchen des Riesenrads sind mit Schweizer- und Argovia-Fäscht-Fähnchen dekoriert.

Kevin (links) freut sich auf Loco Escrito. Er ist mit seiner Mutter Brigitte und den Geschwistern Linda und Fabian ans Argovia Fäscht gekommen. Henry Muchenberger

Dem 12-jährigen Kevin hat die Fahrt, auf der man einen Blick über das ganze Gelände und darüber hinaus erhält, gefallen: «Es hat richtig Spass gemacht», sagt er. Er besucht das Open Air bereits zum zweiten Mal. «Es gefällt ihnen hier», sagt seine Mutter. Vor allem ein Act habe es ihrem zweitältesten Kind angetan: «Loco Escrito! Auf den freue ich mich riesig», sagt Fabian (11). Sein Lieblingslied ist «Mamacita». Auf die Frage, ob er denn wisse, was denn der Songtitel heisst, zuckt er nur mit den Schultern und schaut mit einem Lachen im Gesicht zu seiner Mutter.

Das Festival hat für viele Tradition

Auch die 34-jährige Venice ist unter anderem wegen des Zürcher Sängers aufs Birrfeld gereist. «Er enttäuscht einfach nie», sagt sie. Freuen würde sie sich aber auf alle Acts. Genau wie ihre Freundin Tamara (32): «Die No Angels sind beispielsweise Nostalgie pur.» Das Fest hat für die beiden Fricktalerinnen Tradition. Wie oft sie es effektiv schon besucht haben, wissen sie nicht mehr.

Für Venice (links) und Tamara aus dem Fricktal hat das Argovia Fäscht Tradition. Henry Muchenberger

Ähnlich geht es einem Trio, welches das Open Air schon in seinen Anfängen besucht hat. «Ich glaube, das war in den 90er Jahren», sagt Marcello (55). Damals sei das Fest noch kostenlos gewesen. «Es war aber auch deutlich kleiner», ergänzt Angelia (54).

Sie hat in der Vergangenheit oft an einer Caipirinha-Bar auf dem Festgelände gearbeitet. Jetzt sei vieles neu. Die Veränderung macht der dritten im Bunde, der 60-jährigen Nausa, nichts aus: «Ich bin einfach froh, dass ich keine Maske mehr tragen muss.» Die Musik, die Leute und die ausgelassene Stimmung - das sei für sie Freiheit.

Neusa, Angelia und Marcello (von links) waren schon am Argovia Fäscht, als es noch deutlich kleiner und gratis war. Henry Muchenberger

Dieses Jahr findet das Argovia Fäscht erstmals an drei Abenden statt. Live-Musik gibt es am Samstag und Sonntag. Insgesamt stehen zehn Bands auf der Bühne. Die Badener Band Pedestrians hat das Festival am Samstag eröffnet. Die 26-Jährige Ulrika hat ihre Schuhe ausgezogen. Sie tanzt mit geschlossenen Augen. «Das Konzert hat mir richtig gut gefallen», sagt sie nach dem Auftritt.

Ulrika war zum ersten Mal am Argovia Fäscht. Ihr Freund Joel aus Mellingen war schon als Teenager auf dem Birrfeld. Henry Muchenberger

Es ist ihr erster Besuch am Argovia Fäscht. «Mein Freund ist in Mellingen aufgewachsen, da kommt man wohl nicht um das Fest herum», sagt sie lachend. Wir fuhren als Teenies immer mit dem Velo ans Fest», ergänzt Joel (27).

Von der Bühne aus, ein blaues Hüte-Meer

Während des Konzerts von Loco Escrito tanzen viele Besucherinnen und Besucher zum Latino-Beat. Einige singen den spanischen Text gar mit. «Loco Escrito ist immer super», findet das Brugger Model Manuela Frey. Während eines Liedes wedelt das Publikum mit den Argovia-Fäscht-Hüten. Die meiste Zeit bleiben die blauen Hüte aber auf den Köpfen der Leute. Die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne blicken auf ein Meer aus blauen Hüten, die sich im Takt auf und ab oder von links nach rechts bewegen

Wegen ihm sind viele Besucherinnen und Besucher aufs Birrfeld gereist: Der Zürcher Künstler Loco Escrito. Henry Muchenberger

Nach dem Konzert bewegen sich zwar viele Leute von der Bühne weg. Eine grosse Menge bleibt aber stehen oder setzt sich auf den Boden. So auch Aline (25), die mit zwei Freunden auf James Bay wartet. Einer der Freunde ist aus Österreich ans Argovia Fäscht gereist. Bis jetzt sei er zufrieden mit der Aargauer Sause des Jahres. Auf den Bildschirmen neben der Bühne läuft gerade ein Werbespot für die nächste Folge von «Die Bachelorette».

Gesungen wird an allen Ecken des Festgeländes

Nach dem zweiten Act des Abends zieht die Sonne langsam in Richtung Horizont. Von dort aus tränkt sie das rund 5000 Quadratmeter grosse Festgelände in tiefrot. Einige Fans halten ihr Bier in die Höhe, als wäre es ein Licht, viele Kinder sitzen auf den Schultern ihrer Eltern. Eine junge Frau geht einen Schritt weiter und steht - ziemlich wackelig - auf den Schultern ihres Partners.

Das Konzert von James Bay am Samstagabend begeistert auch die jüngsten im Publikum. Henry Muchenberger

Der Anblick der Menschenmenge in diesem Licht, umgeben von grünen Hügeln, verleitet den britischen Sänger James Bay dazu, zwischen zwei Liedern kurz Pause zu machen: «Heute ist locker einer der schönsten Festival-Abende, die ich je erlebt habe», sagt er. Die Fans stimmen ihm mit Applaus und Gejubel zu. Dann singen sie seine Lieder lautstark mit, während die Sonne untergeht.

Als die No Angels die Bühne betreten, ist es bereits ganz dunkel. Dem wirkt die deutsche Kult-Girlgroup mit schwarz funkelnden Outfits entgegen. Tausende Fans singen die Hits der Band, die seit dem Jahr 2000 aktiv ist, lautstark mit. Und auch beim Schlagerzelt, ein paar hundert Meter weiter hinten, wird immer noch gesungen.

