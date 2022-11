Aargauer Arbeitslosenquote sinkt im Oktober 2022 auf 2,2 Prozent

Energiekrise Ehemaliger ABB-Chef Edwin Somm fordert, die Produktion des Winterstroms auszubauen

An einer FDP-Tagung gab es Kritik an der schweizerischen Energiestrategie, an langen Bewilligungsfristen und Technologieverboten. Dabei meldete sich auch der frühere ABB-Schweiz-Chef Edwin Somm zu Wort.