Junge SVP Aargau will Sozialhilfe nach zwei Jahren kürzen

Arbeit Junge SVP will Sozialhilfe nach zwei Jahren kürzen – was ein Anwalt für Sozialhilferecht dazu sagt «Schluss mit Langzeitbezügern – Arbeit muss sich wieder lohnen!»: Unter diesem Slogan lanciert die Junge SVP Aargau eine Initiative, um die Sozialhilfe nach zwei Jahren um fünf Prozent zu kürzen. Ein auf Sozialhilfe spezialisierter Rechtsanwalt sagt, eine solche Regelung würde vor Gericht kaum standhalten Fabian Hägler Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Die Junge SVP Aargau will mit einer Initiative dafür sorgen, dass Sozialhilfebezügern die Beiträge nach zwei Jahren gekürzt werden. zvg

Mehr als 1000 Personen im Kanton beziehen seit über sieben Jahren Sozialhilfe – das schreibt die Junge SVP Aargau in einer Mitteilung. Mit einer Initiative, deren Lancierung am Parteitag einstimmig beschlossen wurde, will die Jungpartei dieser Entwicklung ein Ende setzen. Das Volksbegehren verlangt, dass die Sozialhilfebeiträge nach zwei Jahren um fünf Prozent gekürzt werden.

Sozialhilfe solle jeweils gezielt und massvoll angewendet werden, Bezüger sollten nur kurz vom Staat abhängig sein, hält die Junge SVP Aargau fest. Immer mehr Menschen würden jedoch immer mehr und deutlich länger Sozialhilfe beziehen. Durch die Initiative würden Kosten reduziert, der Arbeitswille erhöht und die Anzahl der Bezüger gesenkt. Eine Senkung des Grundbedarfes bei Langzeitbezügern sorge für eine Entlastung der Aargauer Gemeinden und fördere die Wirtschaft.

Fachstelle für Sozialhilferecht: Ungleichbehandlung einer Gruppe

Aber wäre eine Kürzung bei Langzeitbezügern überhaupt rechtens und mit den geltenden nationalen Vorgaben für die Sozialhilfe vereinbar? Tobias Hobi, Rechtsanwalt bei der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht, sagt auf Anfrage: «Die Kantone können von den Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos) abweichen und tun das auch.»

Tobias Hobi, Rechtsanwalt bei der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht. Zvg

Eine Kürzung von 5 Prozent des Grundbedarfs nach zwei Jahren Sozialhilfebezug wäre laut Hobi aber aus mehreren Gründen kaum haltbar.

«Es gibt keinen sachlichen Grund dafür, die Frist von zwei Jahren ist willkürlich, es ist eine Ungleichbehandlung einer Gruppe von Sozialhilfebeziehenden und es könnte auch vor dem Hintergrund der Menschenrechte problematisch werden.»

Wenn die Initiative angenommen würde und Betroffene gegen einen solchen Abzug klagen würden, geht Hobi davon aus, dass die Gerichte diesen als unzulässig beurteilen würden.

Sozialhilfe-Anwalt: Arme nicht noch zusätzlich bestrafen

Rechtsanwalt Hobi sagt weiter: «Uns macht das betroffen und traurig, eine solche Forderung kann man nur stellen, wenn man die Situation dieser Menschen nicht kennt.» Die Mitarbeitenden der Fachstelle hätten jeden Tag mit Betroffenen zu tun, dass nun die Armen noch mehr bestraft werden sollen, mache ihn sprachlos.

Die Regeln in der Sozialhilfe seien heute schon sehr scharf, argumentiert der Rechtsanwalt: Die Menschen seien gezwungen, jede Arbeit anzunehmen, die zumutbar ist. Wenn sie das nicht tun, wird ihnen der Grundbedarf gekürzt. Hobi betont: «Es gibt aus unserer Sicht keine Langzeitbezüger, die arbeiten könnten, dies aber nicht wollen – zumindest ist mir kein solcher Fall bekannt.»

Die Junge SVP Aargau dürfte dies wenig beeindrucken, sie hat bereits den Zeitplan für ihr Volksbegehren bekannt gegeben. Zuerst wird bis Ende Jahr das Komitee gebildet und der Initiativtext dem Kanton zur Prüfung zugestellt. Der Start für die Unterschriftensammlung für die Initiative ist dann für April 2023 vorgesehen.

Vorstösse zur Reduktion der Sozialhilfe bisher gescheitert

Die Sozialhilfekosten waren im Aargau in den letzten Jahren immer wieder ein Thema. So gab es mehrere Vorstösse, um die Bedingungen für den Sozialhilfebezug zu verschärfen und die Höhe der Beiträge zu reduzieren, die allerdings scheiterten. In der Antwort auf einen SVP-Vorstoss zeigte der Regierungsrat auf, dass Schweizerinnen und Schweizer im Jahr 2020 im Aargau durchschnittlich elf Monate lang Sozialhilfe bezogen.

Etwas weniger lang bleiben Ausländer aus EU-Staaten mit Status B oder C in der Sozialhilfe. Deutlich länger – zwischen 14 und 31 Monaten – beziehen Personen aus dem übrigen Europa Beiträge. Noch länger ist die Bezugsdauer mit 12 bis 51 Monaten bei Menschen aus Afrika. Zwischen zwölf und 25 Monate sind Personen aus Lateinamerika im Aargau auf Sozialhilfe angewiesen, bei den Asiatinnen und Asiaten waren es im Jahr 2020 zwischen 21 und 34 Monate.

