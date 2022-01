Antike Sehenswürdigkeiten Diese römischen Bauten gibt es im Aargau zu entdecken Bei Bauarbeiten in Kaiseraugst wurde kürzlich das zweite römische Amphitheater im Aargau entdeckt – ein Sensationsfund. Im Aargau gibt es einige römische Bauten zu entdecken. Ursina Mühlethaler / ArgoviaToday 22.01.2022, 18.45 Uhr

Der Kanton Aargau beherbergte viele der klassischen römischen Siedlungsformen: Gutshöfe, kleinere und grössere Bauernhöfe, Kleinstädte wie Lenzburg, Baden und Laufenburg – was es aber nicht gab im Argovialand, ist eine römische Grossstadt wie beispielsweise Augusta Raurica (Augst BL) oder Aventicum (Avenches VD). Weshalb, das wissen nur die Römer.

Das Gebiet, welches wir heute als Kanton Aargau kennen, war sehr lange Teil des Römischen Reiches. Laut Matthias Flück, Leiter Archäologische Untersuchungen beim Kanton Aargau, war der Aargau fast 400 Jahre lang römisch: «Der Aargau hat sich mit der Zeit stark verändert. Zu Beginn und zum Schluss war er eine Grenzregion, in der Mitte war man im Zentrum des Reiches.» Für die römische Armee sei es vor allem in der Zeit als Grenzregion interessant gewesen, Truppen zu stationieren, um die Grenze am Rhein zu verteidigen.

Der wohl bedeutendste Ort im Aargau war die Siedlung Vindonissa. Fast 100 Jahre lang war das Römerlager eine Station für Soldaten und ganze Legionen. Durch sie entwickelte sich auch die Infrastruktur im umliegenden Gebiet weiter, es entstanden viele Gutshöfe und Strassen. Neben Vindonissa war auch Baden sehr wichtig für die gallischen Erzfeinde. Als römischer Kurort war die Stadt früher international bekannt und geschätzt.

Wir haben die wichtigsten römischen Sehenswürdigkeiten im Aargau zusammengestellt.

Das Amphitheater in Windisch. Severin Bigler

Wer im Argovialand aufgewachsen ist, der kennt sicherlich eine ganz bestimmte römische Sehenswürdigkeit: Vindonissa, die Römersiedlung in Windisch. Oder für Lehrerinnen und Lehrer übersetzt: Das beliebteste Ausflugsziel für eine Schulreise im Aargau. Auf dem Legionärspfad in Windisch gibt es einiges zu sehen: Ein Amphitheater, Wasserleitungen, das römische Bad, eine Offiziersküche und vieles mehr. Vindonissa ist das einzige Legionslager in der heutigen Schweiz. Seinen Ursprung hat es in einer keltischen Siedlung, welche die strategisch wichtige Stelle am Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat kontrollierte. Heute ist das Römerlager Vindonissa an ein Museum gekoppelt, in dem die wichtigsten Funde und Erkenntnisse gezeigt werden.

Das römische Theater im Lindenfeld. ag.ch

Eine äusserst gut erhaltene Sehenswürdigkeit kann man in Lenzburg besuchen. Im Lindenfeld, nahe der Autobahnzufahrt, findet sich ein nahezu vollständig erhaltenes römisches Theater. Es liegt am Waldrand, umgeben von Äckern und ist zu Fuss jederzeit frei zugänglich. Das Theater wurde von 1963 bis 1965 von der Kantonsarchäologie im Zusammenhang mit dem Nationalstrassenbau entdeckt und ausgegraben.

Schon die Römer wussten guten Wein zu schätzen. Deshalb legten sie auch im Aargau Rebberge an. Diese kann man heute noch in Oberflachs, Schinznach-Dorf, Remigen sowie Villigen besuchen und in die Welt der antiken Winzerarbeit eintauchen. In jedem der Rebberge werden unterschiedliche Anbaumethoden gezeigt. Wer möchte, kann auch eine Führung mit Apéro – natürlich inklusive Wein aus den römischen Rebbergen – buchen.

Der Mosaikboden der Villa Rustica in Zofingen. ag.ch

Die Villa Rustica von Zofingen war zu römischen Zeiten ein Gutshof mit zugehörigem Badehaus. Es bestand von der Mitte des 1. bis zum 4. Jahrhundert und ist der grösste Gutshof, der bis heute im Kanton Aargau entdeckt worden ist. Das Badehaus ist gesäumt von wunderschönen Mosaikböden, die 1826 entdeckt und dank Schutzbauten bis heute erhalten geblieben sind und besichtigt werden können.

Was wir heute als Villa bezeichnen, ist weit entfernt von dem, was die Römer darunter verstanden. Eine römische Villa bezeichnet nämlich einen grossen Gutshof mit einem Hauptgebäude, in dem der Besitzer wohnt, und mehreren Nebengebäuden, die der Landwirtschaft oder als Unterkunft für Arbeiter und Sklaven dienen. In den 1850er Jahren legten Pfarrer die Mauern mehrerer römischer Gebäude frei. In der Zeit danach folgten einige weitere Ausgrabungen. Im Sommer 1927 wurden die Ruinen komplett freigelegt, um einen Plan zu erstellen. Bis auf den heute noch sichtbaren Badetrakt schüttete man die Mauern nach den Grabungen wieder zu. Das gesamte Areal steht unter Denkmalschutz.

Das römische Doppelkastell in Zurzach. ag.ch

In Zurzach direkt am Rhein findet man die Überreste zweier Kastellbauten. Zu entdecken gibt es neben den ehemaligen Festigungsmauern auch die Überreste einer frühchristlichen Kirche mit Taufbecken – eines der ersten Zeugnisse für die Existenz des Christentums zu Zeiten der Römer.

Baden: Burgruine Stein. Die Burg Stein auf dem Schlossberg bei Baden ging vermutlich aus einer frühmittelalterlichen Fluchtburg hervor. Heute bietet sie einen tollen Blick über Baden. Kanton Aargau; Foto: Béla Polyvàs Beinwil am See: Pfahlbauten im Aegelmoos. Unsichtbares Welterbe: In Beinwil am See liegen 6000 bis 3000 Jahre alte Pfahlbauten unter Wasser. Die Uferstelle ist jederzeit frei zugänglich. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Bergdietikon: Burgruine Kindhausen. Die Burg Kindhausen wurde im 11. oder frühen 12. Jahrhundert gegründet und bestand aus einem mehrgeschossigen Steinhaus. Heute sind noch Reste von Turm und Wohnhaus sichtbar. Vorort findet man zudem eine Feuerstelle. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Böbikon: Burgruine Böbikon. Am Rand eines Tobels liegt die Burg Böbikon. Sie ist eine Gründung des späten 11. Jahrhunderts und bestand weitgehend aus Holzbauten. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Brugg: Römisches Kastell Altenburg. Noch heute bewohnt: In Brugg liegen die Reste eines spätantiken Kleinkastells aus dem vierten Jahrhundert, dessen Mauern stellenweise meterhoch erhalten sind. In einem Teil der Anlage befindet sich die Jugendherberge Brugg. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Brunegg: Schloss Brunegg. Erst Burgruine, dann Krankenanstalt, heute Schloss: Die Burg Brunegg wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts als Sitz habsburgischer Dienstleute erbaut. Heute befindet sich das Gebäude in Privatbesitz. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Denbüren: Burgruine Urgiz. Vom Bischofsbesitz an die Effinger zu den Bernern: Die Burg Urgiz (vermutlich aus dem 13. Jahrhundert) besass eine dicke Mauer zum Schutz vor Wurfmaschinen und Kanonen. Neben der Ruine befindet sich ein Grillplatz. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Effingen: Römische Strasse am Bözberg. Über den Bözberg bei Effingen führte in der Römerzeit eine Strasse. Sie wurde bis ins Mittelalter genutzt. Die heute noch sichtbaren in den Fels eingegrabenen Karrgeleise sind vermutlich durch die jahrhundertelange Nutzung entstanden. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Gipf-Oberfrick: Burgruine Alt-Tierstein. Die Burgruine Alt-Tierstein liegt oberhalb von Gipf-Oberfrick und bietet eine weite Aussicht über das Fricktal. Die Burg gilt als die Stammburg der Grafen von Tierstein. Bis zu ihrer Aufgabe im 15. Jahrhundert blieb sie in deren Besitz. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Koblenz: Römischer Wachturm. Kleiner Laufen Kaiser Valentinian (364–375 n. Chr.) liess rund 50 Wachtürme und andere militärische Anlagen zwischen Basel und Bodensee errichten. Zu diesen zählt auch der noch heute erhaltene «Kleiner Laufen». Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Küttigen: Burgruine Königstein und Burgruine Horen. Die Burgruine Königstein (im Bild) wurde im zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts erbaut. Die Burgruine Horen stammt aus dem 11. Jahrhundert. Vom früheren Turm ist eine eine Ringmauer erhalten. Die früheren Bewohner stammten wohl vom Hochadel. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Laufenburg: Burgruine Laufenburg. Die Burgruine Laufenburg wurde 1207 erstmals urkundlich erwähnt. Der Schlossberg trug jedoch vermutlich schon in spätrömischer Zeit einen Wachtturm. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Möhlin: Die römischen Wachtürme am Rhein. Kaiser Valentinian (364–375 n. Chr.) liess rund 50 Wachtürme und andere militärische Anlagen zwischen Basel und Bodensee errichten. Vom Römischen Wachturm Untere Wehren und dem Wachturm Fahrgraben (im Bild) sind noch heute Teile erhalten. Kanton Aargau; Foto: Béla Polyvàs Möhlin: Frühmittelalterliche Befestigung am Bürkli. Das Bürkli ist eine der ältesten Adelsburgen der Schweiz. Die weitläufige Anlage nimmt eine dreieckige Schotterterrasse zwischen dem Rhein und dem Möhlinbach ein. Dort stand vermutlich einst ein römischer Wachturm. Kanton Aargau; Foto: Béla Polyvàs Möriken-Wildegg: Höhensiedlung Kestenberg. Auf dem steilen Grat des Kestenbergs zwischen den Burgen Burnegg und Wildegg ist ein kleines Plateau durch zwei 20−30 Meter breite und 5 Meter tiefe Gräben abgetrennt. Dort stand vor ca. 3000 Jahren (Spätbronzezeit) ein Dörfchen, das 1951-53 augegraben wurde. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Oberlunkhofen: Römischer Gutshof mit Badeanlage. In der Antike lag bei Oberlunkhofen ein römischer Gutshof mit Badeanlage. Die Ruinen sind noch heute zu sehen. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Oftringen: Burgruine Alt Wartburg. Die Ruine Alt Wartburg liegt auf dem Gipfel des Säli mit Blick über das Aare- und Wiggertal. Der Zugang zur Burg führte über einen Felsenweg um die Südseite des Burgfelsen. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Riniken: Burgruine Iberg. Gräben, ein Brand und ein unvollendeter Turm: Die Burg Iberg aus dem 11. Jahrhundert hat eine bewegte Geschichte. Bei der Ruine gibt es einen Picknickplatz mit Feuerstelle. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Sarmenstorf: Grabhügel Zigiholz und Römische Villa. Im Zigiholz bei Sarmenstorf liegen 21 Hügelgräber (im Bild) aus der Bronzezeit. In der Antike gab es auch eine römische Villa. Die Mauerzüge des Gutshofes «Murimooshau» sind noch heute sichtbar. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Schlossrued: Burgruine Alt Rued. Der «Ruinenweg» führt zur Burgruine Alt Rued. Die Herren von Rued, Besitzer der Burg, sind im 14. Jahrhundert ausgestorben. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Seengen: Jungsteinzeitliches Haus (Rekonstruktion) im Moos. In Seengen erinnert ein Pfahlbauhaus an die Zeit der Pfahlbauer. Dieses wurde im Jahr 1989 vom Rotary-Club Lenzburg in Zusammenarbeit mit Max Zurbuchen gebaut. Zudem liegt ein römisches Mosaik noch an Ort und Stelle. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Seon: Grabhügel im Niederholz. Im Wald bei Seon sind zwei Grabhügel noch heute zu sehen. Sie stammen aus der älteren Eisenzeit (Hallstattzeit) und mittleren bis späten Bronzezeit (ca. 1500−1200 v. Chr.). Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Sins: Stadtwüstung Meienberg. Gründer der Stadt Meienberg waren die Grafen von Habsburg, die um 1240 die Stadt an der Stelle einer älteren Siedlung errichten liessen. Zu sehen ist heute noch der Stadtgraben und Teile der Stadtmauer sowie weitere Teile im Amthaus von Meienberg. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Tegerfelden: Burgruine Tegerfelden. Die Burg war der Sitz der Herren von Tegerfelden. Die Familie stieg im Laufe der Geschichte hoch auf. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Talheim: Burgruine Schenkenberg. Die imposanteste Burg des Kantons: Die Ruine Schenkenberg thront auf dem gleichnamigen Berg ob Thalheim. Wahrscheinlich wurde sie in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gegründet. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Unterlunkhofen: Grabhügel im Bärhau. Die 63 Grabhügel im Bärhau sind der grösste bekannte Friedhof der älteren Eisenzeit. Sie wurden im 8. Jahrhundert v. Ch. aufgeschüttet. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Untersiggenthal: Burgruine Freudenau. Die Burg Freudenau wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut. Der Turm war ein Lehen der Grafen von Habsburg, die übrigen Burggebäude und das Burggut ein Lehen des Klosters Säckingen. An der Ruine gibt es einen Picknickplatz mit Feuerstelle. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Villigen: Burgruine Besserstein. Auf dem Geissberg in Villigen steht die Ruine Besserstein (12. oder 13. Jahrhundert). Davor liegen die Wälle einer Befestigungsanlage. Vor Ort befindet sich ein Picknickplatz mit Feuerstelle. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Windisch: Das antike Vindonissa. Noch heute sind die Spuren der Römer in Brugg und Windisch sichtbar. Viele Monumente sind frei zugänglich. Zum Beispiel das mächtige West- und Nordtor des Legionslagers, die einzige noch funktionierende römische Wasserleitung nördlich der Alpen und die malerische Ruine des Amphitheaters. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Wittnau: Spätrömische Befestigung auf dem Horn. Über Jahrtausende war der steil aufragende Wittnauer Horn Wohnort und Schutzort für Menschen. Immer noch sichtbar sind Teile einer Mauer der Anlage, die in der Zeit des römischen Bürgerkrieges als Fluchtburg gedient hat. Kanton Aargau; Foto: Béla Polyvàs Wittnau: Burgruine Alt Homberg. Die Burgruine Alt Homberg besteht aus einer Kern- und einer Unterburg. 1869, 1882 und 1884 wurde die Burgruine Alt Homberg durch junge Männer aus Wittnau unter Anleitung von Dorfpfarrer Hermann Müller mit grossem Enthusiasmus ausgegraben. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Zeihen: Histrorischer Bergbau und Pingenfeld Sommerhalde. In Zeihen wurde in historischer Zeit Eisenerz abgebaut. Noch heute zeugen davon tiefe, trichterförmige Gruben, die an der Sommerhalde im Wald sichtbar sind. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Zofingen: Römischer Gutshof mit Badeanlage. Kunstvoll gefertigte Mosaikböden und die Überreste eines der grössten römischen Gutshöfe im Aargau lassen sich in Zofingen bestaunen. Die Mosaikräume wurden bereits 1831 mit zwei klassizistischen Schutzbauten versehen und dadurch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. (Täglich 9.00-17.00 Uhr) Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs Zofingen: Burgruine Bottenstein. Nach der Burg Bottenstein nannte sich eine kyburgische, später habsburgische Dienstadelsfamilie. Sie entstand im 13. Jahrhundert. Kanton Aargau; Foto: Béla Polyvàs Bad Zurzach: Römisches Kastell mit frühchristlichem Taufbecken. In Bad Zurzach sind die Reste eines römischen Kastells (300 n. Chr.) zu sehen. Im 5. Jahrhundert errichteten Christen in dem von den Römern verlassenen Brückenkastell auf dem Kirchlibuck eine Kirche. Das Taufbecken und die Grundmauern sind heute noch sichtbar. Kanton Aargau; Foto Béla Polyvàs