Dieser geflüchtete Ukrainer arbeitet in einem Aargauer Restaurant

«Wir haben es probiert und es funktioniert» – dieser Ukrainer arbeitet im Gasthof zum Schützen in Aarau Der 43-jährige Unternehmer Oleksii Piliahin ist aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew geflüchtet. Jetzt arbeitet er als Küchenhilfe im Gasthof zum Schützen in Aarau. Hans-Caspar Kellenberger 30.05.2022

Der Ukrainer Oleksii Philiahin hat eine Teilzeitanstellung im Gasthof zum Schützen in Aarau gefunden. Valentin Hehli

Vor fast zwei Monaten traf die AZ den Ukrainer Oleksii Piliahin im reformierten Kirchgemeindehaus in Küttigen. Schon damals sagte er: «Mir ist es wichtig, hier arbeiten zu können.» Dieser Wunsch ging in Erfüllung: Piliahin hat eine 40-Prozent-Stelle als Küchenhilfe im Gasthof zum Schützen in Aarau bekommen – einem der grössten Gastgeber in der Stadt. Bis zu 120 Menschen arbeiten hier, nimmt man Festangestellte und Stundenlöhner zusammen.

«Wir wollten ihm die Chance geben»

Die Inhaber vom Gasthof zum Schützen unterhalten auch das Restaurant Waldhaus Gehren in Erlinsbach. Dort arbeitet Oleksii Piliahin, der eigentlich gelernter Energie- und Wärmetechniker ist, bereits seit Mitte April. Weil er inzwischen auch noch im Schützen aushilft, sind es dann auch mal mehr als zwei Tage die Woche.

«Jede Woche ist es anders», sagt Oleksii Piliahin, «im Minimum arbeite ich zwei Tage pro Woche, manchmal sind es aber auch drei oder gar fünf Tage.» Zu seiner Anstellung kam es, nachdem die reformierte Kirchgemeinde Küttigen, wo Oleksii Piliahin mit seiner Familie seit der Flucht aus der Ukraine unterkommt, beim Gasthof zum Schützen angefragt hatte.

«Wir haben uns zusammen an den Tisch gesetzt und kamen zum Schluss, dass wir ihm die Chance geben wollen», sagt Peter Schneider, Co-Inhaber des Gasthofs. Dann wurde ein Probetag vereinbart. «Für uns hat das dann gepasst, darum haben wir ihn angestellt.» So konnte Oleksii Piliahin damit anfangen, sein eigenes Geld zu verdienen.

Deutsch bringt mehr Möglichkeiten

«Er macht einen guten Job», sagt Peter Schneider. Als Küchenhilfe wäscht Oleksii Piliahin Teller, Besteck und Gläser ab und räumt die Sachen ein, ein Knochenjob also. Parallel dazu nimmt Piliahin in Küttigen jeden Morgen Deutschunterricht, angeboten von freiwilligen Helferinnen und Helfern. Am Nachmittag und an den Abenden arbeitet er dann im Gasthof.

Peter Schneider (links) und Oleksii Piliahin in der Küche des Gasthofs zum Schützen in Aarau. Valentin Hehli

Piliahin sagt: «Wie jeder Mensch möchte ich genug Geld für mich und meine Familie verdienen. Um in der Schweiz mehr Möglichkeiten zu haben, muss ich aber zuerst besser Deutsch lernen.» Als Küchenhilfe sei die Sprache kein Problem, sagt Piliahin. Denn: «Die Menschen, die hier arbeiten, kommen aus verschiedenen Ländern, darum geht es mit Englisch», das der Ukrainer gut beherrscht. Auch arbeitet er in der Küche vom Schützen mit einem Russen zusammen. Das sei kein Problem, sagt er.

Der Ukrainer wuchs in Dnipro auf – der viertgrössten Stadt der Ukraine, wo er auch studierte. Vor rund drei Jahren zog es den 43-Jährigen an den südlichen Stadtrand von Kiew, wo er und sein Geschäftspartner eine Firma für die Herstellung, den Verkauf und die Reparatur von Lackiermaschinen betrieben.

Von einem Tag auf den anderen mussten Oleksii Piliahin, seine Frau und seine drei minderjährigen Söhne alles zurücklassen. Über die polnische Stadt Krakau kamen sie am 7. März in die Schweiz und später nach Küttigen im Aargau. Piliahin konnte die Ukraine nur verlassen, weil er Vater von drei Kindern ist.

Er sieht für sich in der Ukraine oder in der Schweiz eine Zukunft

Auf die Frage, ob er vorhabe, hier in der Schweiz zu bleiben, sagt Piliahin: «Natürlich mache ich einen gewissen Integrationsprozess mit.» Er will Anfang Juni an einem Meeting in Zürich teilnehmen, das für Ukrainer, die ihr eigenes Projekt oder Unternehmen in der Schweiz aufbauen wollen, stattfindet. «Vielleicht ergibt sich da eine Möglichkeit», sagt Piliahin. Denn da ist auch noch seine Firma südlich von Kiew. Und Kiew sei weiterhin kein sicherer Ort, so Piliahin. Auf jeden Fall will er sein Unternehmen nicht aufgeben und es nach Möglichkeit sogar weiterentwickeln, vielleicht sogar in der Schweiz.

Oleksii Piliahin weiss noch nicht, wo er in Zukunft leben und arbeiten wird. Valentin Hehli

Der dreifache Vater sieht an beiden Orten, ob in der Ukraine oder in der Schweiz, eine Zukunft. Aber:

«Vor zwei Monaten sagte ich mir, wenn der Krieg vorbei ist, bin ich innerhalb einer Woche zurück. Nun bin ich nicht mehr ganz so zuversichtlich. Ich kann die Option nicht ausschliessen, dass ich für eine längere Zeit hierbleiben werde.»

Für Arbeitgeber Peter Schneider ist die ungewisse Zukunft indes kein Problem: «Als wir zusammengesessen sind, hatten wir ein sehr offenes Gespräch. Er sagte uns damals, dass wenn der Krieg vorbei ist, er wieder zurückgehen werde», sagt Schneider. «Ich sagte ihm, dass das so in Ordnung geht. Wir brauchen seine Position nicht zwingend, nichtsdestotrotz ist er uns eine grosse Hilfe», sagt Schneider. Und: «Er kann gehen, wenn immer er will. Wir wissen aber nicht, ob das nächste Woche ist, oder erst im kommenden Jahr.» Oleksii Piliahin scheint es im Moment auch nicht zu wissen.

Gravierender Fachkräftemangel kaum lösbar

Piliahin hat sich in seiner neuen Anstellung schnell eingefunden. Faktoren, welche diesen Prozess vorantreiben, gebe es aber keine, sagt Peter Schneider. «Wir haben es probiert und es funktioniert. Beide Seiten hatten Glück», sagt er. Man müsse den Mut haben, es zu versuchen und dabei gleichzeitig nicht den Anspruch haben, etwas gegen jeden Widerstand durchzuboxen.

Peter Schneider ist der Arbeitgeber von Oleksii Piliahin. Valentin Hehli

Erfahrungen mit Gastarbeitern haben die Inhaber des Gasthofs zum Schützen kaum. Was mit der Sprache zu tun habe, meint Peter Schneider. Denn: In touristischen Orten wie dem bernischen Gstaad sei es akzeptabel, wenn jemand im Service oder in der Küche nur Englisch spricht. «In Aarau ist das aber unmöglich», sagt Schneider. Gerade an touristischen Orten sei man auf Gastarbeiter angewiesen, hier jedoch nicht.

Geflüchtete aus der Ukraine sind nicht die Lösung für den Fachkräftemangel

Auch würden die aus der Ukraine geflüchteten Menschen kaum die Lösung für den gravierenden Fachkräftemangel in der Aargauer Gastronomie bedeuten. «Auch wenn jetzt ein ukrainischer Koch kommt, fehlt die Sprache trotzdem. Und diese ist entscheidend», sagt Schneider. Den Vorschlag von Oleksii Piliahin, einmal ein ukrainisches Menu im Gasthof zum Schützen anzubieten, nimmt er aber gerne auf.

Der Verband Gastro Aargau verfügt über keine Zahlen zu den in der Gastronomie angestellten Ukrainerinnen und Ukrainern. Dies liege daran, dass nur eine sehr kleine Anzahl Geflüchteter im Gastrobereich arbeite, ausserdem seien vor allem Mütter mit ihren Kindern geflüchtet. Oleksii Piliahin scheint also eine Ausnahme zu sein. Gastro-Aargau-Präsident Bruno Lustenberger sieht die Geflüchteten aus der Ukraine ebenfalls nicht als die Lösung für den Fachkräftemangel in der Branche.

