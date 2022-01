So viel redeten die Aargauer Grossräte – die grosse Datenanalyse

Datenanalyse Grossräte unter der Lupe: Die Redseligsten, die Eifrigsten, die Schweigsamsten – und so fleissig waren 2021 die Gewählten aus Ihrem Bezirk Im Schnitt standen die Aargauer Grossrätinnen und Grossräte im letzten Jahr je 20 Minuten am Rednerpult. Einer übertraf diesen Schnitt um über eine Stunde, andere haben an allen Sitzungen geschwiegen. Diese und weitere Auswertungen in unserer grossen Analyse. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Mitarbeiterin der Parlamentsdienste desinfiziert ein Rednerpult – manche Grossräte benutzen dieses aber das ganze Jahr nie. Severin Bigler

Dank der Website des Kantons Aargau ist die Arbeit des Parlaments recht gut dokumentiert. Einerseits sind dort alle Vorstösse verzeichnet, die eingereicht wurden, andererseits gibt es auch eine Audioarchiv, in dem jedes Wort festgehalten ist, das am Rednerpult des Parlaments gesprochen wird. Wir haben die Daten ausgewertet:

Wenig erstaunlich, dass im Jahr 2021 Pascal Furer (SVP) am meisten gesprochen hat, er ist Grossratspräsident und leitet die Sitzungen. 482 Mal hat er das Wort ergriffen (manchmal auch nur, um den nächsten Redner anzukündigen) und dabei 6 Stunden, 33 Minuten und 7 Sekunden gesprochen.

Er hat aber auch dafür gesorgt, dass sich die Sitzungen nicht allzu sehr in die Länge zogen. Es gibt nämlich klare Regeln: So beträgt etwa die Redezeit beim ersten Votum höchstens zehn Minuten, nachher in der gleichen Angelegenheit fünf Minuten. Der Präsident kann für die Vertreter des Regierungsrates beziehungsweise der Justizleitung in Ausnahmefällen, insbesondere bei wichtigen Geschäften, längere Redezeiten gewähren.

Noch kürzer müssen sich die Grossräte halten, wenn die Regierung auf eine Interpellation antwortet und sie sich dazu noch äussern möchten. In den entsprechenden Paragrafen heisst es: «Fraktionserklärungen und persönliche Erklärungen in knapper Form sind zulässig. Sie dürfen höchstens drei Minuten dauern. Persönliche Erklärungen dürfen nur der Abwehr von Angriffen auf die Person und der Klärung von Missverständnissen dienen. Eine Diskussion ist nicht zulässig.»

Im Schnitt standen die Parlamentarier 20 Minuten und 11 Sekunden am Rednerpult. Von den Grossrätinnen und Grossräte haben diese sechs am längsten gesprochen:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dabei zeigt sich auch, dass sich die durchschnittliche Redezeit pro Votum stark unterscheidet - Uriel Seibert hat 29 Mal das Wort ergriffen, Martin Brügger nur 20 Mal, hat aber jeweils länger geredet. Die längste Rededauer pro Wortmeldung hat Emanuel Suter (SVP), da er nur einmal gesprochen hat, dafür 496 Sekunden, also über 8 Minuten. Zum Vergleich: Am kürzesten fassten sich Roland Büchi (SVP) und Elisabeth Burgener (SP), sie sind die Einzigen, die im Schnitt weniger als eine Minute am Rednerpult verbringen (49 resp. 51 Sekunden).

Sechs Grossrätinnen und Grossräte haben 2021 während allen Sitzungen geschwiegen. Allerdings sind zwei von ihnen erst im Verlauf des Jahres gewählt worden, weil eine andere Person aus der Fraktion zurückgetreten ist: Dies sind Adrian Gräub, SVP, seit 14. September im Grossen Rat, und Markus Schneider, Die Mitte, der erst dem seit 9. November teilnehmen kann.

Petra Kuster, SVP, und Ignatius Ounde, GLP, sind beide noch neu, aber bereits seit dem 5. Januar gewählt. Und unter den Schweigenden befinden sich auch zwei langjährige SVP-Vertreter: Werner Scherer ist seit 2017 Grossrat, sein Kollege Martin Wernli seit 2011.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Rechnet man die Redezeit der Politikerinnen und Politiker der einzelnen Fraktionen zusammen, kommt die SP auf einen Höchstwert von 10 Stunden, 2 Minuten und 9 Sekunden. Am anderen Ende steht die EVP mit knapp 3,5 Stunden. Sicher hat auch die Grösse der Fraktion einen Einfluss, wer weniger Vertreter im Parlament hat, kommt auch auf eine geringere Redezeit.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auch wenn die Regierungsräte im Grossen Rat sprechen, um ihre Geschäfte zu vertreten, wird die Zeit registriert. Bei den hier verglichenen Zeiten geht es also lediglich um die Erklärungen im Parlament, die die Regierungsräte abgeben, nicht etwa öffentliche Auftritte oder ähnliches. Trotzdem überraschend: Ausgerechnet der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati hat im vergangenen Jahr, das von der Coronapandemie geprägt war, im Grossen Rat am wenigsten das Wort ergriffen.

Eine mögliche Erklärung: Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli hielt viele Voten, wenn es um die Coronahilfspakete für die Aargauer Wirtschaft ging, bei Finanzdirektor Markus Dieth schlägt sich die Budgetdebatte mit zahlreichen Stellungnahmen nieder – Gesundheitsdirektor Gallati informierte im Coronajahr 2021 regelmässig an Medienkonferenzen über neue Massnahmen und hielt sich vielleicht deshalb im Grossen Rat kurz.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Insgesamt wurden 2021 wenig Vorstösse eingereicht, so wenig wie seit sieben Jahren nicht mehr. Es waren 88 Interpellationen (Vorjahr 105), 19 Postulate (46) und 36 Motionen (46).

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

In den seltensten Fällen reichen Aargauer Grossrätinnen und Grossräte alleine einen Vorstoss ein. In den meisten Fällen gibt es andere Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die ein Postulat, eine Interpellation oder eine Motion unterstützen und ebenfalls unterzeichnen. So hat Colette Basler (SP), die diese Rangliste im 2021 anführt, selber nur eine Motion eingereicht, nämlich jene zur Verschärfung der Homeschooling-Regeln. An zehn anderen Vorstössen war sie aber beteiligt.

Andreas Meier (Die Mitte) hat fünf Interpellationen und ein Postulat eingereicht, insgesamt war er ebenfalls an elf Vorstössen beteiligt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Nicht nur Grossrätinnen und Grossräte, auch Fraktionen als Ganzes können Vorstösse einreichen. In dieser Beziehung waren SP und GLP mit je zwölf Vorstössen im 2021 am aktivsten:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Hier finden Sie alle momentan aktiven Parlamentarierinnen und Parlamentarier, aufgeteilt auf die elf Bezirke:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Bei den Fraktionsvorstössen gab es lediglich vier, die von mehreren Parteien gemeinsam eingereicht wurden. Die Zusammenarbeit wurde deshalb anhand der persönlichen Vorstösse gemessen. Wenn eine Grossrätin oder ein Grossrat einen Vorstoss einreicht, werden häufig Politiker aus anderen Parteien gesucht, die den Vorstoss mit unterschreiben, um sich die Unterstützung möglichst vieler Fraktionen zu sichern. Wir haben deshalb ausgewertet, wie oft mindestens zwei Politiker unterschiedlicher Parteien gemeinsam einen Vorstoss unterschrieben haben.

Ein Beispiel zur Erläuterung: Der Vorstoss mit dem Titel «Postulat Barbara Portmann-Müller, GLP, Lenzburg (Sprecherin), Martin Brügger, SP, Brugg, und Thomas Baumann, Grüne, Suhr, vom 31. August 2021 betreffend finanzielle Unterstützung für Aargauer Tierschutzorganisationen für die Kastrationen von Katzen» gibt 1 Punkt für die Zusammenarbeit zwischen GLP und SP, 1 Punkt für die Konstellation GLP und Grüne, und 1 Punkt für SP und Grüne.

Die Auswertung zeigt, dass sich besonders Die Mitte und die SP als Brückenbauer engagiert haben. Die Mitte war für die SVP, für die FDP und die SP häufigster Partner, die SP nahm diese Rolle für Die Mitte, GLP, Grüne und EVP ein.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen