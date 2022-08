Hebt die SP Aargau Amtszeitbeschränkung für Cédric Wermuth auf?

Amtszeitbeschränkung Vier Jahre Verlängerung für Wermuth beantragt: Ist danach wirklich schon Schluss? Die SP Aargau muss über die Aufhebung der Amtszeitbeschränkung für Cédric Wermuth entscheiden. Denn nach 12 Jahren im Nationalrat wäre eigentlich Schluss für den heute 36-Jährigen. Auch die SVP und die Mitte haben Regeln, damit ihre Leute nicht ewig im Amt bleiben. Rolf Cavalli 1 Kommentar 04.08.2022, 05.00 Uhr

Im Mittelpunkt wird Gabriela Suter stehen am ausserordentlichen SP-Parteitag am 16. August in Lenzburg. Sie wird aller Voraussicht nach zur Ständeratskandidatin für die Wahlen im Herbst 2023 gekürt.

Es geht am Parteitag aber nicht nur um die Aarauer Nationalrätin, die ins Stöckli wechseln möchte. Die Genossinnen und Genossen entscheiden auch über die politische Zukunft des Co-Präsidenten der SP Schweiz.

«Antrag der Geschäftsleitung: Aufhebung Amtszeitbeschränkung Cédric Wermuth» ist traktandiert. Der 36-jährige Wermuth ist seit 2011 im Nationalrat. Da die SP Aargau aber die Amtszeit ihrer Mandatsträger auf 12 Jahre beschränkt, braucht Wermuth eine Zweidrittelmehrheit der Delegierten, damit diese Regelung ausgesetzt wird, und er 2023 nochmals als Nationalrat auf der SP-Liste antreten darf.

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth: erst 36, aber schon 11 Jahre im Nationalrat. Roland Schmid

Für die Parteileitung steht bei der Antragsbegründung nicht Wermuths SP-Präsidium im Vordergrund. «Für uns hat Priorität, dass wir den dritten Sitz im Nationalrat verteidigen können», sagt Stefan Dietrich, Co-Präsident der SP Aargau. Um das zu erreichen, sei es wichtig, dass Bisherige nochmals antreten könnten. In diesem Sinne, so Dietrich, hätte man wohl auch für Yvonne Feri die Aufhebung der Amtszeitbeschränkung beantragt, wenn sie hätte weitermachen wollen.

Das grüne Licht wird Formsache sein. «Es wäre aus Aargauer Sicht absurd, wenn man dem amtierenden Co-Präsidenten der SP Schweiz den Weg ins Parlament verwehren würde», sagte Yvonne Feri im AZ-Interview im Juni. Damals gab sie bekannt, nach 12 Jahren nicht mehr für den Nationalrat zu kandidieren. Feri sagte auch, die Amtszeitbeschränkung habe den «Ausschlag» gegeben für ihren Entscheid, ihre Politkarriere in Bundesbern zu beenden.

SP-Leitung: Dritter Sitz wichtiger als Wermuths Präsidium

Ein Blankocheck ist die Aufhebung der Amtszeitbeschränkung allerdings nicht. «Der jetzige Antrag ist nur für die nächste Legislatur gültig», betont Dietrich.

Und danach?

Selbst in der SP herrscht teils Unklarheit, ob nach einer Verlängerung definitiv Schluss wäre für Nationalräte. Nach Konsultation der Statuten verweist Dietrich auf Artikel 32: Es gelten 12 Jahre als Normalfall, ab dann «kann mit Zweidrittelmehrheit erneut» nominiert werden. Wermuth könnte also auch für 2027 wieder eine Ausnahme beantragen.

Wermuth ist nicht der einzige prominente SP-Politiker, der die Aufhebung der Amtszeitbeschränkung seiner Kantonalpartei beansprucht. Bereits im Juni hatte die SP des Kantons Waadt entschieden, dass Nationalrat Roger Nordmann für eine fünfte Amtsdauer kandidieren kann. Dieser Entscheid wurde auch intern teils heftig kritisiert, weil offenbar nur eine einmalige Verlängerung vorgesehen ist, Nordmann nun aber bereits in die zweite Verlängerung gehen darf.

Die Mitte: Eigentlich maximal 16 Jahre vorgesehen

Für Diskussionen um den Zeitpunkt des Abtretens sorgte zuletzt die Mitte mit dem Hin und Her, ob Ruth Humbel nun schon in den nächsten Monaten aufhört zu Gunsten von Andreas Meier, der nachrücken könnte oder doch erst Ende Legislatur. So oder so tritt Humbel nach 19 Jahren aber nicht mehr an.

In ihrer letzten Legislaturperiode: Ruth Humbel, seit 2003 Nationalrätin. Sandra Ardizzone

Die vormalige CVP hat zwar keine Amtszeitbeschränkung in den Statuten. Die Parteileitung hat aber nach den Grossratswahlen 2016 eine Amtszeitregelung beschlossen, die vorsieht, dass Gewählte mindestens 8, im Idealfall 12 und maximal 16 Jahre ihr Amt ausüben sollen.

Diese Regelung gelte noch heute, sagt Parteipräsidentin Marianne Binder. Um eine Ausnahme zu beschliessen, braucht es in der Mitte Aargau keine Zweidrittelmehrheit der Delegierten. Das kann die Parteileitung mit allen Mandatsträgern jeweils im direkten Austausch regeln.

So auch im Fall von Ruth Humbel, die 2019 nach 16 Jahren in Absprache mit der Parteileitung nochmals antrat. Angesichts der jüngsten Diskussion um Ruth Humbels vorzeitigen Rücktritt ist eine in den Statuten fix geregelte Amtszeitbeschränkung zwar wieder aufgeflammt. Aber man fahre mit der jetzigen, eleganten Regelung eigentlich gut, sagt Marianne Binder.

SVP will mit Altersgrenze 63 das Personal verjüngen

Heiss diskutiert wurde vor fünf Jahren die Einführung der Amtszeitbeschränkung bei der SVP Aargau. Sie beschloss wie die SP ein Maximum von 12 Dienstjahren und führte dazu noch eine Altersgrenze von 63 ein. Wer über dem Zenit ist, braucht die Zweidrittelhürde am Parteitag, um wieder kandidieren zu können. Die neue Regelung betraf damals gleich vier SVP-Nationalräte: Ulrich Giezendanner, Sylvia Flückiger, Luzi Stamm und Maximilian Reimann.

Aktuell ist Alter und Amtszeit in der SVP nicht brisant. Keiner der sechs Nationalräte kommt annähernd an die auferlegte Grenze. Und der 62-jährige Ständerat Hansjörg Knecht verzichtet auf eine weitere Amtsperiode.

«Noch voller Energie»: Beat Flach will nach 12 Jahren im Nationalrat wieder für die Grünliberalen antreten 2023. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Beat Flach ist – wie Cédric Wermuth – seit 2011 Nationalrat. Auch er will nächstes Jahr noch einmal antreten. Seine GLP kennt keine Amtszeitbeschränkung. «Ich stelle mich gerne und voller Energie den Wahlen 23, wo wir einen zweiten Sitz anstreben», sagt Beat Flach. «Was nachher kommt, werden wir dann in der Partei besprechen.»

