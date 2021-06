Ambulanz Sind Aargauer Rettungsdienste schnell genug am Unfallort? Ein FDP-Grossrat stellt dem Kanton kritische Fragen Rettungsdienste im Aargau müssen in 80 Prozent aller Notfälle innerhalb von 15 Minuten am Unfallort sein. Ob das allen Anbietern gelingt, ist nicht klar. FDP-Grossrat Tobias Hottiger will nun Klarheit bei einer Frage, die über Leben und Tod entscheiden kann. Raphael Karpf 15.06.2021, 05.00 Uhr

Ein Rettungswagen des Spitals Leuggern.

Emanuel Freudiger

Wer verunfallt und die Nummer 144 wählt, dem sollte innert weniger Minuten geholfen werden. Damit das gelingt, sind die Rettungsdienste über den ganzen Kanton verteilt. Insgesamt elf Standorte gibt es im Aargau. Betrieben werden diese in der Mehrheit von den verschiedenen Spitälern. Und in zwei Fällen von privaten Organisationen:

Es sind das der Rettungsdienst Neeser in Wohlen und der Rettungsdienst Intermedic in Berikon.

Für alle Rettungsdienste gelten dieselben Auflagen. Sie brauchen eine Bewilligung und müssen in 80 Prozent aller Notfälle innert 15 Minuten nach der Alarmierung am Unfallort sein. Mit Notfällen sind Vorfälle gemeint, bei denen die Vitalfunktion eines Menschen beeinträchtigt ist, oder aber diese Vermutung besteht – jemand also in Lebensgefahr ist.

Im Durchschnitt gelang es den Aargauer Rettungsdiensten 2019, in 89 Prozent aller Notfälle innert 15 Minuten am Unfallort zu sein. Die Quote hat sich damit leicht verbessert: In den Vorjahren betrug sie um die 86 Prozent.

Im kantonalen Gesundheitsversorgungsbericht heisst es dazu:

«Die Mehrheit der Rettungsdienste hielt die kantonale Vorgabe ein, in mindestens 80 Prozent der Einsätze in weniger als 15 Minuten nach Alarmeingang am Einsatzort zu sein.»

«Es gibt offenbar Rettungsdienste, die die Auflage nicht einhalten können»

Diesen Satz ganz genau gelesen hat FDP-Grossrat Tobias Hottiger. «Wenn die Mehrheit diese Auflage einhalten kann, heisst das offenbar auch, dass es solche gibt, die dazu nicht in der Lage sind», sagt er. Und dies, obwohl die Auflagen im Aargau lockerer sind als in anderen Kantonen. Der Interverband für Rettungswesen nennt einen Richtwert von 90 Prozent der Notfälle, in denen der Rettungsdienst innert 15 Minuten am Unfallort sein sollte.

Das hat Hottiger dazu bewogen, eine Interpellation einzureichen. Von der Regierung will er wissen: Wie hoch ist die Erfüllungsquote dieser 15-Minuten-Frist der einzelnen Rettungsdienste? Wie hoch ist diese Quote in den verschiedenen Bezirken? Gibt es Rettungsdienste oder gewisse Gebiete, in denen der Richtwert deutlich über- oder unterschritten wird? Und falls ja: Wieso? Und schliesslich stellt Hottiger auch die Frage, ob im Rettungswesen irgendwelche Verbesserungen nötig seien.

Konkrete Hinweise oder die Befürchtung, dass das Aargauer Rettungswesen nicht ganz so gut funktioniere, habe Hottiger aber keine. Vielleicht sei auch einfach der Gesundheitsversorgungsbericht etwas unglücklich formuliert, sagt er. Um genauere Informationen zu erhalten, habe er nun mittels Interpellation nachgefragt.

Immer mehr Rettungseinsätze im Aargau

17'281 notfallmässige Einsätze verzeichneten die Aargauer Rettungsdienste im Jahr 2019. Damit ist die Zahl in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. 2018 waren es noch rund 16'000 Einsätze, 2016 rund 15'000.

Dazu kommen 2019 noch 279 Rettungen mit Helikoptern. Diese Zahl ist im Vergleich zu 2018 konstant (284), im Vergleich zu 2017 (222) und 2016 (176) aber auch deutlich gewachsen. Und im Vergleich zu noch vor zehn Jahren haben sich die Einsätze vervielfacht. Das hatte im Aargau zu Diskussionen geführt.

Auch die Zahl der nicht notfallmässigen Einsätze (hier werden keine Helikopter eingesetzt) hat in den vergangenen Jahren zugenommen: 2019 waren es 13'729, 2018 rund 11'500 und 2016 rund 10'000.

2013 kam für eine Frau der Rettungsdienst zu spät

Im Winter 2013 kam es in Fislisbach zu einem traurigen Vorfall. Eine ältere Frau erlitt einen Herzstillstand. Es dauerte 23 Minuten, bis die Ambulanz vor Ort war. Die Frau starb.

Dass es so lange gedauert hatte, hatte allerdings nichts mit der Abdeckung des Kantons durch die Rettungsdienste zu tun. Sondern mit einem menschlichen Fehler. Ein Team hatte der Einsatzzentrale gemeldet, im Kantonsspital Baden einsatzbereit zu sein, dabei war es erst auf der Rückfahrt vom Kantonsspital Aarau. Es dauerte Minuten, bis der Fehler bemerkt wurde. Für die Frau kam die Rettung zu spät.