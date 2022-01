Streit bei FDP Aargau: Jauslin kontert AKW-Rüge von Freiermuth

AKW-Streit Trotz Rüge seiner Parteipräsidentin Freiermuth: Nationalrat Jauslin nimmt Kritik an AKW-Plänen der FDP nicht zurück FDP-Präsidentin Freiermuth bezeichnet die Kritik des eigenen Nationalrats Jauslin am Strompapier der Aargauer Freisinnigen als «inakzeptabel und illoyal». Der Energiepolitiker nimmt die Rüge von ganz oben gelassen und bleibt bei seiner Position: keine neuen Atomkraftwerke, dafür mehr erneuerbare Energien. Fabian Hägler 2 Kommentare 26.01.2022, 05.00 Uhr

FDP-Nationalrat Matthias Jauslin, hier bei einem Auftritt am Parteitag vom 21. Oktober 2021 in Beinwil am See, wird von Kantonalpräsidentin Sabina Freiermuth scharf kritisiert. Alex Spichale / AGR

Bei der FDP Aargau ist in den letzten Tagen der Streit um die Atomenergie eskaliert. Zuerst verabschiedete der Parteitag am vergangenen Dienstag die Forderung, das Verbot für den Bau neuer AKW aufzuheben und die Laufzeiten der bestehenden Reaktoren zu verlängern. Dies kritisierte FDP-Nationalrat Matthias Jauslin schon in der Diskussion, wurde aber parteiintern deutlich überstimmt.

Am letzten Freitag berichtete der «Tages-Anzeiger» über ein Papier der FDP Schweiz, in dem ebenfalls die Aufhebung des Neubauverbots für Atomkraftwerke gefordert wird. Jauslin kommentierte den Onlineartikel so:

«Hat sich die Parteileitung der FDP verirrt? Da wollte man Themen bearbeiten, in denen sich die Partei einig ist, und nun wählt man die Kernspaltung. In einer Blitzübung soll der Atomstrom der Partei untergejubelt werden.»

Später äusserte sich Jauslin ganz ähnlich in einem «Blick»-Artikel, dort prophezeite er: «Diese Kettenreaktion wird tiefe Spuren hinterlassen.» Das trifft nun tatsächlich ein, denn die öffentliche Kritik des eigenen Nationalrats war für Sabina Freiermuth, die Präsidentin der FDP Aargau, offenbar zu viel. Sie bezeichnete das Verhalten von Jauslin als «inakzeptabel und illoyal» und forderte von ihm mehr Respekt vor Entscheidungen von Parteigremien.

Jauslin: «Ich bin dem Volk verpflichtet, mir geht es um die Sache»

Auf Twitter kommentierte Gianni Operto, Präsident der Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz (AEE Suisse), die Rüge der FDP-Aargau-Präsidentin für ihren Nationalrat so: «Ist das freisinnig-demokratisch, oder starrsinnig-diktatorisch?»

Gestern wollte sich Jauslin noch nicht zur Kritik seiner Parteikollegin äussern, heute sagt er: «Wir beide haben unsere Rollen. Sabina Freiermuth ist Parteipräsidentin im Aargau, ich bin Nationalrat, der dem Volk verpflichtet ist, und mir geht es um die Sache.» Als Energiepolitiker wolle er mitwirken bei einer der grössten Herausforderungen des Landes.

Nationalrat erwartet Antrag zur Streichung der AKW-Forderung

«Zur Erinnerung: Im Frühling 2017 sagte das Schweizer Stimmvolk mit über 58 Prozent Ja zur Energiestrategie 2050. An den nun folgenden Etappen müssen wir zügig und überzeugt arbeiten», sagt Jauslin. Dazu komme, dass der Clean-Tech-Bereich auch für die Wirtschaft grosse Chancen biete. «So wurden allein in den letzten Jahren Tausende von neuen Arbeitsplätzen geschaffen», sagt Unternehmer Jauslin.

Das nationale Strompapier wird der Delegiertenversammlung der FDP vom 12. Februar in Montreux vorgelegt. Jauslin kündigt an, entweder physisch vor Ort oder online daran teilzunehmen. Und er sagt:

«Ich gehe davon aus, dass aus den Reihen der Delegierten ein Antrag kommen wird, namentlich die Forderung, die Rahmenbewilligungen von neuen Kernkraftwerken wieder zuzulassen, aus dem Papier zu streichen.»

Jauslin sagt weiter, als Ganzes werde das Papier sicher angenommen, denn es beinhalte auch sehr gute Ansätze. Insbesondere das klare Bekenntnis, die erneuerbaren Energien schneller auszubauen, sei zukunftsgerichtet.

GLP-Nationalrat Flach: «Umgang der freisinnigen Kultur nicht angemessen»

Unterstützung erhält Matthias Jauslin auch vom Aargauer Grünliberalen-Nationalrat Beat Flach: «Ich finde, dieser Umgang mit ihm ist der Kultur einer freisinnigen Partei nicht angemessen.» Flach sitzt mit Jauslin in der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie und schätzt seinen FDP-Kollegen als Experten, wenn es um die Stromversorgung geht. Flach sagt:

GLP-Nationalrat Beat Flach sitzt mit Matthias Jauslin in der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie. Alessandro Della Valle / Keystone

«Ich verstehe nicht, warum die FDP nicht auf einen Energiespezialisten wie Matthias Jauslin hört, wenn es um die künftige Stromversorgung geht. Die Freisinnigen haben die Energiestrategie 2050 unterstützt und tun jetzt alles, um die konkrete Umsetzung zu torpedieren.»

Der offene Konflikt zwischen Kantonalpräsidentin und Nationalrat zeigt für Flach, «wie sehr die Nerven blankliegen beim Freisinn, weil man keine Richtung mehr hat». Der GLP-Politiker glaubt allerdings, dass es innerhalb der FDP durchaus Unterstützung für die Position von Jauslin gibt. Ob die Delegiertenversammlung der Freisinnigen die AKW-Pläne der Parteileitung gutheisst, ist aus Sicht von Beat Flach keineswegs sicher.

FDP-Grossrat Schoop war gegen Covid-Gesetz, schwieg aber nach Ja-Parole

An dieser Versammlung will auch FDP-Grossrat Adrian Schoop teilnehmen. Schoop steht innerhalb der Aargauer Freisinnigen eher rechts, er lehnte zum Beispiel das Covid-Gesetz im vergangenen Herbst entschieden ab. Der Parteitag der FDP Aargau im Oktober 2021 fasste mit 69 zu 5 Stimmen die Ja-Parole zum Gesetz, danach äusserte sich Schoop – anders als Jauslin jetzt zur AKW-Forderung – öffentlich nicht mehr dazu.

FDP-Grossrat Adrian Schoop sagte Nein zum Covid-Gesetz, äusserte sich nach der Ja-Parole der Aargauer Freisinnigen aber nicht mehr kritisch dazu. Alexander Wagner

Zum aktuellen Konflikt bei den Aargauer Freisinnigen sagt Schoop: «Eine offene Debatte muss und soll es geben, harte interne Diskussionen bringen uns weiter.» Gerade in einer liberalen Volkspartei müsse es Platz haben für unterschiedliche Meinungen, sagt der Grossrat. Doch er betont:

«Wichtig ist, dass man sich nach gefällten Beschlüssen, der Verabschiedung von Standpunkten und Positionspapieren, an gemeinsame Entscheide hält. Dies gilt auch für das am letzten Parteitag der FDP Aargau beschlossene Papier zur Stromversorgungssicherheit.»

Sonst wisse die Wählerschaft nicht, woran sie sei, und die Partei habe kein klares Profil, ergänzt Schoop.

Inhaltlich verstehe er den Unmut von Sabina Freiermuth, «weil es mir unverständlich ist, dass eine liberale Partei für Technologieverbote sein kann». «Wir brauchen technologischen Fortschritt, denn inzwischen weiss jeder: Die Energiestrategie 2050 ist gescheitert und wird zu massiven Stromengpässen führen.» Die Stromversorgung sicherzustellen, sei eine Hauptaufgabe der Politik, die FDP habe hier eine Verpflichtung und dürfe keine linke Verbotspolitik betreiben.

Jauslin: Bund investiert 50 Millionen pro Jahr in Kernforschung

Nationalrat Matthias Jauslin entgegnet, ein solches Technologieverbot gebe es schlicht nicht. «Der Bund unterstützt eine technologieoffene Forschung, dazu laufen mehrere Programme.» Er nennt als Beispiel das Programm Sweet, um die Innovation zu fördern, die zur erfolgreichen Umsetzung der Energiestrategie 2050 beitrage. Gesamthaft seien allein im letzten Jahr rund 430 Millionen Franken in die Energieforschung geflossen. Jauslin hält fest: «Im Forschungsgebiet Kernfusion und Kernspaltung investiert der Bund jährlich rund 50 Millionen Franken.»

Er bedauert, dass der Bundesrat das Rahmenabkommen mit der EU beerdigt und sich so indirekt vom «Horizon-Europe-Paket» verabschiedet habe. Jauslin erklärt: «Mit diesem Package wäre das Programm Euratom verbunden, also ebenfalls Forschung in Nuklearbereich.» Den Nachteil, internationale Forschungsprojekte nicht mehr mitzugestalten, habe sich die Schweiz selber eingehandelt.

Strompreis soll im Winter höher sein als im Sommer

Auf die Frage, wie er die drohende Stromlücke im Winter schliessen will, sagt Jauslin: «Nun müssen wir die Kräfte auf den Zubau von erneuerbaren Energien legen.» Dabei sollten Anbieter, die sich auf Produktion von Winterstrom und Speicherung konzentrieren, entsprechend honoriert werden. Dazu brauche es flexible Tarife, der Strom soll einen variablen Preis erhalten, der sich nach dem Angebot richtet. «Also kurz: Je weniger Strom zur Verfügung steht, desto teurer wird er beim Endkunden und desto mehr wird der Energieverbrauch reduziert», sagt Jauslin.

Matthias Jauslin schlägt vor, dass der Strom im Winter, wenn das Angebot niedriger ist, auch teurer sein soll als im Sommer. Sigi Tischler / Keystone

Diese höheren Strompreise im Winter sind einer von 15 Vorschlägen, die Jauslin aufgelistet und der FDP zugestellt hat. Weiter schlägt er vor, dass sich die Bevölkerung finanziell an Produktionsanlagen für erneuerbare Energie beteiligen könnte. Dies würde Nähe schaffen und die Menschen könnten sich besser mit den Infrastrukturen identifizieren. Eine weitere Möglichkeit sieht er in «Prosumer-Gemeinschaften»: Das sind Verbünde, in denen Strom innerhalb eines Quartieres produziert, gespeichert, gesteuert und verbraucht wird.

Mit Blick auf die laufende, sehr kontroverse Debatte über die Energiezukunft sagt Jauslin: «Wir müssen den Umbau der Stromversorgung viel aktiver angehen. Eine ideologische Diskussion zur Frage ‹Atom Ja oder Nein› bindet unnötige Kräfte und lenkt vom eigentlichen Problem ab», findet der Nationalrat.

GLP-Aargau-Präsident wehrt sich gegen Ideologie-Vorwurf

Ein ideologisch begründetes Nein zu AKW hatte FDP-Präsidentin Freiermuth im AZ-Interview vom Dienstag den Aargauer Grünliberalen vorgeworfen. GLP-Aargau-Präsident Philippe Kühni weist dies zurück und sagt:

«AKW sind vor allem nicht wirtschaftlich und zusätzlich nicht versicherbar, ausserdem steht die neue Generation, von der die FDP träumt, noch lange nicht zur Verfügung.»

Die GLP sei nicht gegen Forschung in der Kernenergie, es brauche Fachleute für den Rückbau der AKW und den Umgang mit radioaktiven Abfällen.

GLP-Aargau-Präsident Philippe Kühni sagt, das Nein seiner Partei zu neuen Atomkraftwerken sei nicht ideologisch motiviert. Alex Spichale

Kühni sagt, die Grünliberalen hätten sehr wohl Ansätze, «wie die Winterstrom-Lücke geschlossen werden soll, aber die gefallen der FDP nicht». Wenn man zum Beispiel alle Elektroheizungen und Elektroboiler durch Wärmepumpen ersetzen würde, könnte man so viel Strom einsparen, wie das AKW Beznau produziert, hält er fest. Kühni sagt weiter: «Solarenergie ist die mit Abstand günstigste Stromquelle und wir können damit übers Jahr ohne weiteres die Produktionsmenge aller Atomkraftwerke in der Schweiz ersetzen.»

Zudem sei die Technologie vorhanden, um im Sommer überschüssige Energie in Form von Wasserstoff zu speichern und dann im Winter daraus wieder Strom zu produzieren. Das alles sei in der Roadmap von GLP-Schweiz-Präsident Jürg Grossen beschrieben. «Dieser Plan unserer Partei ist konkret und funktioniert», sagt Kühni abschliessend.

2 Kommentare dschei Thschei vor etwa einer Stunde 3 Empfehlungen Mit Jauslin zeigt wenigstens ein FDP- Mensch so etwas wie Verantwortung und denkt weiter, als nur bis zur eigenen Nasenspitze! Motto: Logik und Verantwortung, statt schnelles Geld mit Gewinnen für die Energieversorger und Entsorgungs-, oder Unfallfolgen für alle!Dass Jauslin von der Parteispitze gerüffelt wird, ist mehr als nur fragwürdig, zeigt aber die neuen Realitäten in der FDP auf: Von viel gepriesenem „ Aufbruch“ der FDP zu - dem Allgemeinwohl dienenden und wirklich liberalen Gesinnungen- ist nicht mal ansatzweise mehr etwas zu spüren. Die FDP ist und bleibt eine Wirtschaftslobbyistenpartei, der das Volk mehrheitlich egal ist.Viel Spaß an der Urne, FDP, wenn da nicht bald mal ein volksnäherer Wechsel kommt! 3 Empfehlungen Markus Geiger vor etwa einer Stunde 1 Empfehlung Nationalrat Jauslin ist sehr, sehr grün. Und ein bisschen rot. Schliesslich will er mehr Staat. Wenn er konsequent wäre, würde er zu den roten, grünen oder grünliberalen wechseln. Diese "Energiewende", gekoppelt mit dem einem Klimahype, wobei man Kernenergie dann widersprüchlich nicht als "grün" aus ideologischen Gründen haben will, ist murks. Und die Aufforderung der Politik vor 10 Jahren, weniger elektrische Energie zu brauchen und mit ein bisschen "Effizienz" ist das möglich, ist völlig illusorisch. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen