Mehr als 5000 Coronafälle in einer Woche

Aktuelle Lage Mehr als 5000 Ansteckungen in einer Woche und 21 Prozent mehr Erstimpfungen im Aargau Letzte Woche haben sich 3504 Personen ein erstes Mal gegen Covid-19 impfen lassen. Das sind 623 mehr als in der Vorwoche. Der Impfstoff für Kinder ist voraussichtlich im Januar im Aargau verfügbar. Noemi Lea Landolt 13.12.2021, 17.30 Uhr

Sind es die steigenden Fallzahlen? Ist es die angespannte Situation in den Spitälern? Oder sind es die neusten Vorschläge des Bundesrats, in der Schweiz flächendeckend 2G einzuführen? Wahrscheinlich ist es ein Zusammenspiel all dieser Punkte.

Feststeht: Für Ungeimpfte wird es immer ungemütlicher. Sie haben angesichts der aktuell hohen Fallzahlen nicht nur ein sehr hohes Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, sie dürfen – wenn die 2G-Regel kommt – auch nicht mehr ins Restaurant, ins Kino, ins Fitnessstudio oder ins Museum.

Im Kanton Aargau hat sich das letzte Woche in den Impfzahlen niedergeschlagen. Es gab mehr Erstimpfungen. 3504 Personen haben sich ein erstes Mal gegen Covid-19 impfen lassen. Das sind 21,6 Prozent mehr als in der Vorwoche und fast 500 mehr, als sich während der nationalen Impfwoche vom 8. bis 14. November haben impfen lassen.

Alles anzeigen

Die Zahl der verabreichten Erstimpfungen stieg im Aargau etwas stärker als im Schweizer Durchschnitt. Knapp vor dem Aargau rangieren die Kantone Zürich und Bern, gleich dahinter folgt Basel. An der Spitze stehen zwei kleine Kantone: Glarus (rund 25 Erstimpfungen pro Tag) und Jura (42 Erstimpfungen pro Tag). In diesen Kantonen haben wegen der tiefen Bevölkerungszahlen schon wenige zusätzliche Erstimpfungen einen grossen Einfluss auf das Impftempo.

Mancherorts hat das Impftempo sogar abgenommen: In den Kantonen Thurgau, Uri, Wallis und Appenzell Innerrhoden ist der 7-Tage-Durchschnitt der Erstimpfungen im Vergleich zur Vorwoche gesunken.

Auffrischimpfungen wurden letzte Woche insgesamt 26'155 verabreicht. Ziemlich genau gleich viele wie in der Vorwoche (26'167). Bisher haben im Aargau 97'170 Personen ihren Impfschutz auffrischen lassen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Kanton ist auf Kinderimpfung vorbereitet

Am Freitag hat Swissmedic den Impfstoff für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zugelassen. Der Kanton Aargau sei für die Umsetzung der Impfung für Kinder ab fünf Jahren vorbereitet, teilt das Gesundheitsdepartement mit. Für eine Kommunikation dazu sei es aber zu früh. «Dafür sind die Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF) notwendig.» Die Empfehlungen werden diese Woche erwartet.

Auch der Impfstoff müsse zuerst noch geliefert werden, so das Gesundheitsdepartement. Darauf haben die Kantone keinen Einfluss. Für die Beschaffung des Impfstoffs ist das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zuständig. Beim Kanton rechnet man nicht damit, dass der Kinderimpfstoff noch dieses Jahr geliefert wird, «sondern eher im Januar 2022».

Fallzahlen steigen immer noch exponentiell

Letzte Woche sind am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag mehr als 800 neue Coronafälle registriert worden. Für Freitag meldet der Kanton 732, für Samstag 700 und für Sonntag 414 Neuinfektionen. Insgesamt wurden 5088 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das sind 18,6 Prozent mehr als in der Vorwoche, als 4289 neue Fälle registriert wurden. Der R-Wert im Aargau liegt bei 1,15. Das heisst, 100 Infizierte stecken 115 weitere an.

Die aktuellsten Zahlen zur Spitalbelegung stammen vom Freitag. Damals waren 120 Personen wegen Covid-19 im Spital. Im Vergleich zum Freitag vor einer Woche hat die Zahl der Covid-Patienten um 27,7 Prozent zugenommen. Am Freitag wurden 21 Coronapatientinnen auf der Intensiv- und 5 auf der Überwachungsstation behandelt.

Covid-Erkrankte in den Aargauer Spitälern

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr als 800 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Seit Beginn der Pandemie sind im Aargau 806 Personen gestorben, die an Covid-19 erkrankt waren. Seit Dezember gibt es wieder mehr Todesfälle. Letzte Woche meldete der Kanton 18 neue Todesfälle, in der Vorwoche 24. Noch Anfang November lag die Zahl der wöchentlichen Todesfälle deutlich unter 10.

Alles anzeigen