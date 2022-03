Aktionswoche Kinder von Suchtkranken werden im Aargau oft vergessen – und Corona macht das Problem noch grösser Die Coronapandemie hat die Probleme von süchtigen Eltern und deren Kindern vergrössert. Ein Suchtmittel überwiegt im Aargau derweil massiv. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 23.03.2022, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Suchtkranke Eltern zerstören nicht nur ihr eigenes Leben, sondern unter Umständen auch dasjenige ihrer Kinder. Fotolia

«Mein Stiefvater lief immer betrunken durchs Dorf, da schämte ich mich, denn alle kannten ihn», sagt eine in der Kindheit betroffene Frau an der Podiumsdiskussion, die von der Suchtberatung ags organisiert wurde. Wenn die Eltern süchtig sind, leiden vor allem deren Kinder. Das Familienklima ist für sie oft unberechenbar. Täglich sind sie mit Gewalt, Angst, Scham und auch mit Isolation konfrontiert.

In Familien mit einem alkoholkranken Elternteil richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Sucht. Die kindlichen Bedürfnisse gehen vergessen, was für deren Entwicklung oft mit massiven Folgen verbunden ist. Es ist deshalb kaum verwunderlich, dass etwa zwei Drittel aller Kinder mit einem suchtkranken Elternteil Aufmerksamkeitsstörungen und später psychische Krankheiten entwickeln. Auch das Risiko selbst süchtig zu werden, ist für betroffene Kinder sechsmal höher, als wenn sie in normalen Familienstrukturen aufwachsen.

Die kantonale Suchtprävention beteiligt sich deshalb mit verschiedenen Veranstaltungen an der Nationalen Aktionswoche. So zum Beispiel auch mit der Podiumsdiskussion, bei der unter anderem Gäste wie Michel Guerrero, Psychologe bei der Suchtberatungsstelle BZBplus, Luisa Fehlmann von der Fachstelle für Angehörige der PDAG, aber auch in der Vergangenheit betroffene Kinder und Eltern über die Thematik diskutierten.

Sucht soll kein Tabuthema mehr sein

Das Schamgefühl sei stark, wenn jemand von einer Behörde anruft, auch wenn man schon seit Jahren trocken ist, sagt eine ehemals betroffene Mutter. Über das Thema Sucht zu sprechen, ist zentral, darin waren sich alle Teilnehmenden einig. Und das sowohl für die betroffenen Kinder als auch für die Eltern.

Aber: «Die Hemmschwelle, das Thema überhaupt anzusprechen, ist sehr gross», sagt Luisa Fehlmann von der Fachstelle für Angehörige. Suchterkrankungen sind oft ein «Familiengeheimnis», die Suchtberatungsstellen erfahren dann erst von den Zuständen, wenn die Behörden bereits involviert sind. Deshalb gibt es wohl eine hohe Dunkelziffer – geschätzt 100'000 Kinder sollen in der Schweiz mindestens einen Elternteil haben, der suchtkrank ist.

Für Jürg Kehrli, Bereichsleiter bei der Zweigstelle von Suchtberatung ags in Brugg, ist dieses Tabu, als Eltern oder Elternteil süchtig zu sein, das Kernproblem. «Es ist die Angst der Eltern, dass jemand interveniert und einem die Kinder weggenommen werden», sagt er. Die von der Suchtprävention Aargau angebotenen Kurse zu füllen, sei deshalb schwierig. Es mache den Eltern oft Angst, wenn Behörden involviert würden. Diese Hemmschwelle muss gesenkt werden – das Ziel der Kampagne der kantonalen Suchtberatungsstelle ags.

Stärkere Belastung während der Pandemie

Corona hat die Probleme von suchtkranken Eltern und deren Kindern indes noch verschlimmert. Während der Pandemie sind die Kinder noch mehr mit der Situation konfrontiert, gerade wenn konsumierende Eltern öfters zu Hause sind. Die durch Corona oft noch angespanntere Situation kann sich auch vermehrt in Gewalt entladen. Das Kinderspital Zürich beispielsweise meldete für das Jahr 2020 eine Zunahme an Kindesmisshandlungen von insgesamt zehn Prozent.

«Die Beschreibung passt auch auf die Erfahrungen, die wir im Aargau gemacht haben. Für vulnerable und schon vorher unter Druck stehende Familien ist diese Zeit eine grosse Herausforderung», sagt Jürg Kehrli. Auch bei der Aargauer Suchtberatungsstelle ags wurden in den letzten zwei Jahren wieder mehr Fälle von Eltern mit Suchterkrankungen gemeldet, nachdem die Zahl 2019 noch rückläufig war.

Alles anzeigen

Insgesamt bleibt die Anzahl von Neumeldungen suchtkranker Eltern im Aargau in den Pandemiejahren aber auf einem ähnlichen Niveau wie in den Jahren davor. Dass die Neumeldungen 2020 und 2021 im Kanton total gesehen abnahmen, führt Kehrli derweil auf die coronabedingten Schliessungen zurück.

Grösster Suchtfaktor bei Menschen mit Kindern, die 2021 bei der Aargauer Suchtberatungsstelle angemeldet wurden, war aber der Alkohol. Er ist damit das am weitesten verbreitete Suchtproblem im Kanton. An zweiter Stelle steht Cannabis, gefolgt von Kokain und Spielsucht.

Alles anzeigen

Dem Problem wird bei der kantonalen Suchtberatung ags unter anderem mit speziellen Angeboten und Programmen für die Thematik Sucht und Familie begegnet. Dabei gehe es vor allem darum, alle Familienmitglieder miteinzubeziehen. Die Fachstelle bietet deshalb auch Kurse an, in denen die Eltern lernen, wie sie altersgerecht mit ihren Kindern über die eigene Suchterkrankung reden und die Kinder auch in Krisenzeiten unterstützen können.

Hier finden Sie Hilfe: Die Suchtberatung ags bietet Kurse an, in denen die Eltern lernen, wie sie altersgerecht mit ihren Kindern über die eigene Suchterkrankung reden können. Die Kurse finden Sie hier: www.suchtberatung-ags.ch. Ein weiteres Angebot der Suchtberatung ags, für die ganze Familie, ist: «Gemeinsam stark». Ambulatorium Lenzburg: www.klinikimhasel.ch/ambulatorium Fachstelle für Angehörige: www.pdag.ch Verein für Selbsthilfe: www.loewenzahnkinder.com

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen