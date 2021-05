Aktion Polizist verfolgte Verdächtigen mit dem Auto bis nach Deutschland: Der brisante Streitfall lässt sich nicht klären Gegen einen Polizeioffizier, der einem Verdächtigen über die Landesgrenze nachfuhr, gibt es weder ein Disziplinar- noch ein Strafverfahren. Auch ein renommierter Strafrechtsprofessor konnte nicht feststellen, ob die Aktion rechtens war, oder ob sich der Mann über eine Anweisung der Staatsanwaltschaft hinweggesetzt hatte. Fabian Hägler 08.05.2021, 05.00 Uhr

Ob die Verfolgung eines Verdächtigen durch die Kantonspolizei Aargau bis nach Deutschland rechtens war, lässt sich nicht feststellen.

Symbolbild: Sandra Ardizzone

Rechtsprofessor An­dreas Donatsch hat zehn Fälle analysiert, in denen es laut Staatsanwalt Simon Burger zu rechtswidrigen Festnahmen durch die Polizei gekommen sein soll. Burgers schwere Vorwürfe hätten sich weitgehend nicht bestätigt, hielt Regierungsrat Dieter Egli dazu an einer Medienkonferenz am Freitag fest. Doch die zehn untersuchten Fälle sind ein verschwindend kleiner Anteil bei Tausenden von Kontrollen, die jährlich von der Polizei durchgeführt werden.