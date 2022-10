Kampf gegen Littering: Aktion im Aargau soll sensibilisieren

Littering Am Rand von 40 Kilometern Autobahn landen täglich 220 Kilo Müll – Aktion im Aargau will sensibilisieren Haben Sie schon einmal einen Zigi-Stummel oder eine Verpackung aus dem Fenster geschmissen? Täglich landen Tonnen von Abfall am Strassenrand. Eine Aktion der Interessengemeinschaft Saubere Umwelt und Nationalstrassen Nordwestschweiz bei der Autobahnraststätte Würenlos soll dem Littering entgegenwirken. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

220 kg Abfall, eingesammelt an einem einzigen Tag zwischen Oftringen und Kriegstetten. Bild: Dominic Kobelt

Es ist eindrücklich, was die Botschafterinnen und Botschafter der IG Saubere Umwelt (IGSU) bei der Autobahnraststätte Würenlos aufgetürmt haben. 15 Abfallsäcke, ihr Inhalt wiegt zusammen 220 kg, eingesammelt zwischen Oftringen und Kriegstetten, also auf knapp 40 Autobahnkilometern – an einem einzigen Tag. Die Aktion, die zusammen mit Nationalstrassen Nordwestschweiz (NSNW) durchgeführt wird, soll für das Thema Littering sensibilisieren.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen