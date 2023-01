Aktenzeichen AZ – die Serie Eine Leiche bei der Schlossruine Stein in Baden führte zu einem der grössten Justizirrtümer der Schweiz Bild: Sandra Ardizzone/Screenshot Schweizer Illustrierte In einer losen Serie berichten wir dieses Jahr über spektakuläre, ungewöhnliche Kriminalfälle aus der Aargauer Geschichte. Zum Anfang ein Justizirrtum aus Baden: Zwölf Jahre sass Walter Gross unschuldig im Gefängnis. Eine rote Jacke und seine Biografie waren ihm zum Verhängnis geworden. Der wahre Mörder wurde nie gefunden. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Es handle sich «um einen ausserordentlichen Fall in der Justizgeschichte des Kantons Aargau, ja der Schweiz überhaupt», sagt der Vorsitzende des Geschworenengerichts des Kantons Aargau bei der Urteilsverkündung. Am 19. November 1971 wird der 48-jährige Walter Gross von der Anklage des Mordes und Raubes freigesprochen – nachdem er zwölf Jahre unschuldig in Haft war. Ein «klassisches Fehlurteil» nennt es der Vorsitzende.

Wie die NZZ damals berichtete, hatte bereits lange Zeit vor der Urteilseröffnung eine grosse Menschenmenge den obersten Stock des Wettinger Rathauses gefüllt. «Als die Türen sich öffneten, strömten etwa 600 Personen in den Verhandlungssaal und auf die Tribüne. Das Urteil wurde mit grossem Applaus entgegengenommen.» Der Berichterstatter der «Schweizer Illustrierten» schrieb: «Die Stimmung erinnerte ans Foyer eines Vorstadttheaters, in dem ein Kriminalstück gegeben wird.» Und zum Moment, als das Urteil bekannt wurde:

«Raunen und Aufatmen im Saal, ein Betrunkener im Zuschauerraum ruft dazwischen, der Gerichtspräsident mahnt: ‹Das ist keine Fernsehsendung oder sonst eine Komödie.›»

Schulkinder fanden die Leiche

Doch was war passiert? Am Morgen des 24. Mai 1958, es war der Pfingstsamstag, fanden zwei Schülerinnen neben einer Bank vor der St.-Nikolaus-Kapelle bei der Ruine von Schloss Stein in Baden einen Mann mit schweren Kopfverletzungen. Die Kinder rannten in die Schule und berichteten von ihrer Entdeckung, worauf die Polizei verständigt wurde.

Beim Opfer handelte es sich um «Chrigel», wie der 58-jährige Christian Bätscher genannt wurde. Er sei «ein liebenswürdiges Original, das sich vagabundierend mit Altwaren befasste», schrieb der Reporter des «Spiegels» damals. Die NZZ spekulierte, er sei wohl Opfer seiner Gewohnheit geworden, «das Geld, das er jeweils auf sich trug, in den Wirtschaften zu zeigen». «Der fast taubstumme, allein lebende Mann kehrte oft in der Badener Altstadt ein, wo er bis zur Polizeistunde jasste und dann gelegentlich auf einer Bank in einer Anlage schlief oder anderen Unterschlupf suchte.»

Bätscher starb noch am selben Tag im Kantonsspital, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben. Als Tatwaffe wurde später ein Holzscheit gefunden. Da ihm das «Zahltagstäschlein» mit dem Lohn von 170 Franken fehlte, ging die Polizei von einem Raubmord aus.

Die rote Jacke führte zum mutmasslichen Täter

Am Abend seiner Ermordung hatte Christian Bätscher wieder bis zur Polizeistunde in einer Badener Wirtschaft gejasst, wie die NZZ damals recherchierte. Zwei seiner Jasspartner, die auf den Zug nach Zürich warteten, hatten ihn noch auf dem Perron gesehen, «als er sich mit einem Burschen unterhielt, der eine rote Weste trug».

«Es gelang, diesen unbekannten Mann in der Person von Walter Gross zu eruieren und zu verhaften. Dieser bestritt sein Zusammensein mit Bätscher nicht, leugnete jedoch die Tat», schrieb die NZZ im Vorfeld des ersten Prozesses.

Gross sagte aus, Bätscher sei schwer betrunken gewesen, habe nicht mehr Rad fahren können, und so habe er ihn zum Schloss Stein hinaufgebracht, wo dieser gelegentlich unter einem Torbogen zu nächtigen pflegte. Er habe Bätscher zuletzt auf eben der Bank zur Ruhe gebettet, neben der er am nächsten Morgen gefunden wurde. Danach sei er noch eine Weile bei Bätscher geblieben, schliesslich jedoch gegangen, weil ihm zu kalt geworden sei.

Aktenzeichen AZ – die Serie Betrügereien, Banküberfälle, Mord und Totschlag: Kaum etwas bewegt die Bevölkerung mehr als Kriminalfälle. In der mehrteiligen Serie «Aktenzeichen AZ» berichten wir über beachtenswerte Verbrechen aus der Region.

Blut war an der Hose des Beschuldigten

Das «Badener Tagblatt» berichtete, Gross schweige hartnäckig, «obschon sich die Schlinge der Indizien immer fester zu schliessen scheint». So wurden an der Mordwaffe Faserspuren seiner roten Jacke gefunden. Der Inhaber einer Reinigung sagte aus, Bätscher habe eine Hunderternote bei ihm gewechselt, obwohl er sonst sehr knapp an Mitteln gewesen war – was dieser jedoch vehement bestritt.

An den Hosen des Verdächtigen konnten Blutspritzer festgestellt werden. Gross erklärte diese damit, dass Bätscher noch am Bahnhof in Baden gestürzt sei und aus der Nase geblutet habe.

Das Gericht glaubte Walter Gross nicht. Obwohl es keine Zeugen gab und er kein Geständnis abgelegt hatte, wurde er wegen Raubmord zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Dass er das Geld auch hätte nehmen können, ohne sein Opfer umzubringen, wurde nicht berücksichtigt. Und später sollte sich zeigen, dass die Indizienbeweise nicht so eindeutig waren, wie man zunächst angenommen hatte.

Zuerst der Täter, dann die Beweise?

«Walter Gross präsentierte sich 1958 der Schnelljagd als ideales Opfer», schrieb der «Spiegel», und kritisierte insbesondere Max Frei-Sulzer, der Leiter des Wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei Zürich. Dieser erklärte an der neuen Verhandlung, die 1971 einstimmig gutgeheissen wurde, dass man bei den Ermittlungen Gross als Tatverdächtigen nicht habe ausschliessen können, und so schliesslich den Retourschluss gezogen habe, dass er es gewesen sein müsse.

Das «Badener Tagblatt» zitierte Frei-Sulzer, der am Prozess zugegeben hatte, er sei «weit über das Ziel hinausgeschossen», als er während des ersten Prozesses Walter Gross als Täter bezeichnet hatte. «Ermittlung, Untersuchung und Strafverfolgung waren 1958 im Aargau, das ist in der vergangenen Woche überdeutlich geworden, personell unterbesetzt und ausserdem untereinander in verworrene Kompetenzverhältnisse verstrickt», so das Urteil des «Spiegel»-Reporters.

«Ein Amtmann, damals und heute noch tätig, sagte in Wettingen aus: Erste Aufgabe sei es, den Täter zu finden. Und wenn man ihn dann habe, gelte es, die Beweise zu sichern.» Dieser habe auch ausgesagt, dass Gross sehr im Vordergrund der Ermittlungen gestanden habe. Dass man sich zu früh auf Gross konzentriert habe, diesen Vorwurf empfand er dagegen als unberechtigt.

So berichtete das Badener Tagblatt am 20. November 1971 über den Fall Gross. Archiv BT

Das «Badener Tagblatt» listete eine ganze Reihe von «Kunstfehlern» auf, etwa dass Fotoaufnahmen vom Tatort und von der als Tatwaffe identifizierten Holzlatte fehlten, es gab lediglich Skizzen. «Eine solche Skizze der fraglichen Holzlatte wurde durch ein Dia gezeigt. Sie entsprach ungefähr dem Kroki eines Pfadiwölflis.»

Er war «immer so gerade hin am Rand des Nichtstuns»

Von den Blutspuren sei weder bekannt, ob es tierischer oder menschlicher Abstammung sei, noch kenne man die Blutgruppe.

Auch die roten Fasern, die an der Mordwaffe gefunden wurden, und die angeblich von der Jacke des Tatverdächtigen stammten, taugten nicht als Beweis. Hilmar Driesen, wissenschaftlicher Direktor im Bundeskriminalamt in Wiesbaden, der beim Berufungsprozess beigezogen wurde, erklärte dem Gericht, dass eine individuelle Zuordnung von Fasern zu einem bestimmten Kleidungsstück gar nicht möglich sei.

«Der Beweiswert ist praktisch gleich null», schrieb das «Badener Tagblatt». Was die am Berufungsprozess angehörten Experten ans Licht brachten, sei «eine niederschmetternde Anklage gegen den Unfehlbarkeitsdünkel gewisser Amtsstellen, die ohne weiteres imstande sind, der behördlichen Rechthaberei ein Menschenleben zu opfern», kritisierte die Zeitung weiter.

«Eine unvernünftige Gattenwahl»

Auf die Verurteilung habe wohl auch die Biografie des Beschuldigten Einfluss gehabt, darin waren sich verschiedene Zeitungen einig. Im Alter von zwölf Jahren kam Gross in die Fürsorgeerziehung. Die Malerlehre schloss er nicht ab, stattdessen wurde er beim Diebstahl erwischt. Mit 16 Jahren kam er ins Erziehungsheim und wurde dort zum Schuhmacher ausgebildet.

Doch Magenbeschwerden hinderten ihn daran, seinen Beruf auszuüben. Es folgte die Militärzeit. Mit 22 Jahren heiratete er, wobei «seine Gattenwahl alles andere als vernünftig» gewesen sei, wie ein Zeuge vor Gericht ausgesagt hatte. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, die Familie bekam Asyl im Armenhaus der Gemeinde, 1956 liess sich Bätscher von seiner Frau scheiden. Unterhalt sei meistens nicht gezahlt worden. «1946 bis 1950 hält es Walter Gross an einem Arbeitsplatz aus: danach steter Wechsel, immer so gerade hin am Rand des Nichtstuns», schrieb der «Spiegel».

Trotz Entschädigung: Die verlorenen Jahre wiegen schwer

Walter Gross ist 48 Jahre alt, als das Verfahren um den Raubmord erneut aufgenommen wird. Ruhig und unbewegt habe er der Verhandlung gefolgt, schrieb die «Schweizer Illustrierte». Zwei Stunden dauert sie, dann darf Gross die letzten Worte sprechen: «Ich habe die Tat nicht begangen. Ich danke dem Gericht für die faire Verhandlung.»

Das Gericht spricht ihn nach sechsstündiger Beratung frei. Als Entschädigung werden ihm 130'000 Franken zugesprochen. Die Miene von Walter Gross bleibt unbewegt. Ein Reporter fordert ihn auf, fürs Foto zu lächeln. Gross: «Mir ist nicht ums Lachen.»

Was für ein Leben Gross nach dem Berufungsprozess geführt hat, ist nicht überliefert – sein Name taucht in den Zeitungen nicht mehr auf. Der Mordfall Christian Bätscher blieb ungeklärt.

Quellen: NZZ, Spiegel, Schweizer Illustrierte, Badener Tagblatt

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen