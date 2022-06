AKB-Studie Trotz Ukraine-Krieg: Nachfrage nach Wohneigentum ist im Aargau ungebrochen Die Einfamilienhauspreise sind im Aargau von April 2021 bis Ende März 2022 um durchschnittlich 6,1 Prozent gestiegen. Im Raum Baden, unteres Fricktal oder Mutschellen gibt es für ein mittleres Portemonnaie kaum noch etwas Bezahlbares. Die Nachfrage erreicht jetzt – auch wegen Corona – bisher weniger gefragte Regionen. Dort wirds entsprechend teurer. Mathias Küng Jetzt kommentieren 09.06.2022, 00.30 Uhr

Die Preise für Einfamilienhäuser steigen und steigen. Sandra Ardizzone

Seit über drei Monaten tobt in der Ukraine ein russischer Angriffskrieg. Seither spielen die Finanzmärkte verrückt, Energie und viele Rohstoffe werden kriegsbedingt, aber auch infolge der hohen Nachfrage und coronabedingter Lieferkettenunterbrüchen teurer. Das hat bereits spürbare negative Folgen für die Konsumentenstimmung.

Bisher vermochte dies die Preisdynamik der letzten Jahre im aargauischen Immobilienmarkt jedoch nicht zu brechen. Das geht aus dem neusten, halbjährlich erscheinenden Immobilienbarometer der Aargauischen Kantonalbank (AKB) hervor, der in Zusammenarbeit mit dem Institut Iazi erarbeitet wird. Er umfasst die Zeit vom 1. April 2021 bis 31. März 2022 (zur Erinnerung: der russische Überfall erfolgte am 24. Februar 2022).

Laut der Studie sind die Preise für Einfamilienhäuser im Aargau in diesem Zeitraum erneut stark gestiegen, durchschnittlich um 6,1 Prozent. Diese sind bei Käufern besonders begehrt. Das schreibt AKB-Chefökonom Marcel Koller aufgrund der aktuellsten Markttransaktionen. Der kantonale Markt entwickelt sich damit mit ähnlich hohem Tempo wie der landesweite (+7,4 Prozent). Auch die Nachfrage nach Stockwerkeigentum ist nach wie vor im Aufwärtstrend.

Finden Sie heraus, wie sie die Immobilienpreise in Ihrer Gemeinde verändert haben:

Nachfrage nach Sachwerten und damit Immobilien steigt weiter

«Derzeit kann man wirklich nicht sagen, der Krieg bremse die Dynamik auf dem Immobilienmarkt», sagt AKB-Chefökonom Marcel Koller. «Eher im Gegenteil. Auch aufgrund der überdurchschnittlich wachsenden Bevölkerung und der inflationären Tendenzen steigt die Nachfrage nach Sachwerten und damit nach Immobilien weiter.» Auch deshalb seien die Preise nochmals so stark gestiegen, sagt Koller.

AKB-Chefökonom Marcel Koller Valentin Hehli

Er sieht jedoch gewisse räumliche Nachfrage-Verschiebungen: «Wer nicht ein besonders gut gefülltes Portemonnaie hat, versucht es im Raum Baden, Aarau, unteres Fricktal oder auf dem Mutschellen gar nicht mehr, zumal dort der Leerwohnungsbestand minim ist. Sie weichen in bisher weniger gefragte ländliche Regionen mit weniger Nähe zu Zentren und weniger guter öffentlicher Infrastruktur aus. Das geht in westlicher Richtung sogar schon über die Kantonsgrenze hinaus Richtung Olten, Gösgen, Gäu.»

In den preislichen Hotspots steigen Preise nur noch minim

In solchen Regionen wie etwa dem Aargauer Seetal, dem Grossraum Zofingen oder dem Wynen- und Suhrental dürften die Preise weiter steigen. In den bisherigen preislichen Hotspots (Baden, Mutschellen, Fricktal etc.) erwartet Koller dieses Jahr jedoch nur noch eine eher seitliche oder minim steigende Preisentwicklung.

Mit ein Grund ist die Coronaerfahrung, so Koller: «Da ist der Wunsch vieler nach einem eigenen Haus mit genug Platz und einem Garten sogar noch stärker geworden. Grössere Distanzen zum Arbeitsplatz und weniger gute öV-Verbindungen nimmt man für ein bezahlbares Objekt jetzt eher in Kauf, zumal viele erwarten, dass sie auch künftig wenigstens teilweise im Homeoffice arbeiten können.»

Geht es in diesem horrenden Preistempo weiter?

Geht es in diesem horrenden Preistempo weiter? Das glaubt Koller nicht. Die Unsicherheit aufgrund des Ukrainekriegs sei gross, die Zinsentwicklung nach oben sei unklar, ebenso ob die Zuwanderung hoch bleibt. Zudem bremsen die durcheinander geratenen internationalen Lieferketten auch hierzulande die Konjunktur.

In der Schweiz habe dies aber weniger Auswirkungen als in anderen Ländern, weil hier der Dienstleistungssektor überdurchschnittlich stark ist. Der boomt aktuell, etwa Events, Tourismus etc. Doch die Zahl der Baubewilligungen sinkt, wohl auch aufgrund zum Teil enorm gestiegener Materialpreise, was den Hausbau verteuert, der Boden bleibt zudem sehr knapp. «Mehrheitlich spricht das alles für eine weiter steigende, gegenüber den letzten beiden Jahren allerdings abgeschwächten Preisentwicklung», sagt Koller.

Das Fazit des AKB-Chefökonomen: «Die Nachfrage für Wohneigentum im Aargau steigt weiterhin kräftig.» Die weitere Entwicklung hänge unter anderem vom Zinsniveau und den Folgen des Ukraine-Kriegs ab, doch sind weitere Zunahmen laut Koller durchaus möglich. Übrigens auch, weil der durchschnittliche Wohnraumbedarf pro Person in der Schweiz immer noch steigt.

Eigentumswohnungen: Auch hier ein deutliches Preisplus

Innert Jahresfrist werden auch Eigentumswohnungen im Aargau zu höheren Werten gehandelt. Die Steigerung ist mit plus 3,9 Prozent (Schweiz: +5,1 Prozent) weniger ausgeprägt als bei Einfamilienhäusern. Für Kaufinteressierte ist das aber auch enorm. Wie beliebt der Aargau unter Zuzügerinnen und Zuzügern ist, zeige die starke Zuwanderung aus dem In- und Ausland – diese hat sich in den Pandemiejahren 2020 und 2021 gar noch akzentuiert. Zugenommen hat insbesondere die Zahl derjenigen Neueinwohner, die aus der übrigen Schweiz in den Aargau gezogen sind.

Regional unterschiedliche Preissteigerungen

Besonders ausgeprägt waren die preislichen Folgen für Einfamilienhäuser in der benachbarten solothurnischen Region Olten/Gösgen/Gäu (+7,1 Prozent) sowie im Gebiet Aarau/Seetal (+6,7 Prozent), gefolgt vom Raum Wohlen/Freiamt (+6,4 Prozent) und von Zofingen/Wiggertal (+6,3 Prozent). Relativ am wenigsten stiegen die Preise mit 4,5 Prozent im Raum Rheinfelden/Fricktal, im Raum Brugg-Zurzibiet mit 5,4 Prozent, und im Raum Baden-Wettingen mit 6,1 Prozent.

Weder die Unsicherheit aufgrund des Ukraine-Kriegs noch die wachsende Teuerung scheinen also den Markt bislang zu beeinträchtigen, sondern gar eher zu stützen. Quasi als Begleiterscheinung der sich abzeichnenden Zinswende tendieren nun aber auch die Hypothekarzinsen erstmals seit Jahren wieder aufwärts. Je nach Intensität könnte sich dies mittelfristig preisdämpfend auswirken, erwartet Koller.

Häuser gibts im Aargau – noch – zu relativ moderaten Preisen Häuser gibts im Aargau – noch – zu relativ moderaten Preisen

Ein Grund für den Eigenheim-Boom im Aargau ist das verhältnismässig moderate Preisniveau. So wird ein typisches Einfamilienhaus mit 140 m2 Wohnfläche, 450 m2 Grundstück und Garagenplatz zu rund 900 000 Franken gehandelt (vgl. die grosse Kantonsgrafik). In den Agglomerationen von Zürich, Basel oder Zug wird für ein identisches Objekt gegen 1,5 Millionen Franken bezahlt, in den Städten selbst liegen die Preise noch weit höher. Der Preisabschlag im Aargau von rund 40 Prozent lockt laut dem AKB-Immobilien-Barometer denn auch seit Jahren Hauskäuferinnen und Hauskäufer in den Aargau.

Das Preisniveau ist aber bei weitem nicht das einzige Argument, das für den Kanton spricht: Neben landschaftlichen Vorzügen und der Einbettung zwischen den Deutschschweizer Wirtschaftszentren punkte der Kanton mit einem robusten Arbeitsmarkt, solider industrieller Basis und einer wachsenden Vielfalt an Bildungsangeboten, schreibt Koller. Er mahnt aber auch, die vergleichsweise gemässigten Preise sollten nicht darüber hinwegtäuschen, «dass es auch im Aargau immer anspruchsvoller wird, ein geeignetes Objekt zu finden».

Spannbreite für Musterhaus zwischen knapp 800 000 und 1,3 Mio. Franken

Gerade in den Grenzregionen mit kurzen Pendlerwegen nach Basel, Zürich, Zug und Luzern werde die Grenze von 1 Million Franken rasch überstiegen. «In Baden/Wettingen und auf dem Mutschellen sind Preise von 1,3 Millionen Franken für ein gleiches Musterhaus die Regel.»

Daneben kann der Aargau laut AKB aber nach wie vor mit günstigeren Standorten aufwarten: In rund einem Viertel der 233 Gemeinden im Marktgebiet wird das Musterhaus nämlich immer noch zu Preisen unter 800000 Franken gehandelt (vgl. wiederum die grosse Kantonskarte). Marcel Koller erwartet aber, dass sich mit der wachsenden Beliebtheit auch eher peripherer Lagen die Unterschiede zunehmend nivellieren werden.

4,5-Zimmer-Musterwohnung für 1800 und 2370 Franken plus Nebenkosten Während die Preise im Markt für Wohneigentum ungebremst steigen, wie der Hauptartikel auf dieser Seite zeigt, ist laut der AKB-Studie bei den Angebotsmieten im Landesmittel über die letzten zwölf Monate keine Veränderung zu beobachten (0,0 Prozent). In der Nordwestschweiz wurden Mietwohnungen im gleichen Zeitraum hingegen zu leicht höheren Preisen ausgeschrieben (+1,3 Prozent), wie die Analyse der veröffentlichten Inserate zeige. Das hält AKB-Chefökonom Marcel Koller in seiner Studie fest. Die insgesamt entspannte Marktlage widerspiegele das in gewissen Regionen sehr grosszügige Angebot an Mietwohnungen. Natürlich gelte dies bei weitem nicht für alle Standorte, schränkt er ein. In vielen Zentren herrscht bekanntlich seit Jahren Wohnungsknappheit, die sich in hohen und weiterhin steigenden Mieten äussere. So müssen Wohnungssuchende für eine typische 4,5-Zimmer-Wohnung mit 115 m2 Wohnfläche in der Stadt Baden monatlich rund 2370 Franken exklusive Nebenkosten budgetieren. In Aarau wird eine Wohnung mit den gleichen Eigenschaften zu rund 2100 Franken pro Monat ausgeschrieben. Es gibt aber auch zahlreiche Gemeinden mit deutlich tieferen Mietpreisen. In den südwestlichen und nordöstlichen Teilen des Marktgebiets kann die Musterwohnung zu 1800 Franken und weniger gemietet werden. Trotz fortlaufender Wohnungsabsorption ist in den eher ländlichen Regionen vorderhand nicht mit Erhöhungen zu rechnen.

Wohnungsleerstände sinken Hat der Wohnungsleerstand den Zenit überschritten? Diese Frage stellt AKB-Chefökonom Marcel Koller. Er hat Gründe dafür. Die Daten der amtlichen Leerwohnungszählung deuten nämlich darauf hin. Der Anteil leer stehender Wohneinheiten im Aargau lag per 1. Juni 2021 bei 2,1 Prozent und damit 0,6 Prozent unter dem Höchststand von 2020 (2,7 Prozent). Das Niveau sei im Vergleich zum Schweizer Schnitt von 1,5 Prozent nach wie vor erhöht, doch sei die Tendenz sinkend – und dürfte es mittelfristig bleiben, so Koller. Das Überangebot besteht zum Grossteil aus leer stehenden Mietwohnungen.

