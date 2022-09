AHV-Reform: Das sagen Aargauer Politikerinnen

AHV-Vorlagen Braucht es jetzt eine 13. AHV-Rente oder das AHV-Alter 67? Das sagen Aargauer Politikerinnen Wie die ganze Deutschschweiz hat der Aargau den beiden AHV-Vorlagen zugestimmt. Doch wie soll es jetzt weitergehen? Zwei Initiativen fordern Gegensätzliches: Eine will das AHV-Alter erhöhen, die andere fordert eine 13. Monatsrente. Mathias Küng Jetzt kommentieren 26.09.2022, 05.00 Uhr

Das Ringen um gleiches AHV-Alter für Mann und Frau ist hauchdünn entschieden. Annika Buetschi

National zitterten Befürworter und Gegner der AHV-Vorlagen bis zum Schluss, ob jetzt das Frauen-Rentenalter erhöht wird oder nicht. Am Ende fehlte noch der einwohnerstärkste Kanton Zürich. Erst nach seinem Ja stand das Ergebnis fest. Im Aargau allerdings waren die Resultate schon ab den ersten beiden ausgezählten Bezirken klar: Alle Bezirke stimmten beiden Vorlagen zu, derjenigen für eine Mehrwertsteuererhöhung gar deutlicher. Am höchsten war die Zustimmung zum höheren Frauen-Rentenalter mit 57,9 Prozent im Bezirk Muri, am tiefsten mit 51,1 Prozent im Bezirk Kulm, in dem gleich neun Gemeinden ablehnten.

Am deutlichsten Nein sagte Oberhof (Bezirk Laufenburg) mit 63,3 Prozent. Es fällt auf, dass weniger gut dastehende Gemeinden (Spreitenbach, Neuenhof, Burg, Gontenschwil und andere) ablehnten. Umgekehrt sagte das gut betuchte Oberrohrdorf mit 67,1 Prozent besonders deutlich Ja.

Stefanie Heimgartner (SVP): Freude über Ja, jetzt Auswirkungen beobachten

Die Aargauer SVP-Nationalrätin Stefanie Heimgartner. Zvg

SVP-Nationalrätin Stefanie Heimgartner hat am kantonalen Parteitag das zweifache Ja zu den AHV-Vorlagen vertreten. Das doppelte Ja freut sie, auch das zur Mehrwertsteuer: «Wir von der SVP wehren uns ja gegen höhere Steuern. Diese moderate Erhöhung unterstützen wir aber als Kompromiss.» Dass das Resultat hier sogar noch deutlicher ausgefallen ist, sei auch angesichts der aktuellen Teuerung alles andere als selbstverständlich:

«Immerhin bedeutet dies für eine Familie eine Mehrbelastung von 400 Franken im Jahr, derweil auch Energie, Krankenkasse und anderes mehr teurer wird.»

Froh ist Heimgartner, dass seit über 20 Jahren wieder eine Reform durchkam: «Dass die Frauen jetzt auch bis 65 arbeiten müssen, dünkt mich logisch, zumal wir Frauen länger leben und länger AHV bekommen.» Dass eine Frau mit gleicher Ausbildung und gleicher Erfahrung denselben Lohn wie ihr männlicher Kollege bekommt, ist für Heimgartner selbstverständlich. Sie selbst habe sich bisher nie diskriminiert gefühlt.

Wie geht es weiter? Zwei Initiativen liegen auf dem Tisch. Die Jungfreisinnigen wollen das AHV-Alter auf 67 erhöhen, die SP fordert eine 13. AHV-Rente: «Ich finde, jetzt sollen wir mal schauen, wie sich diese Reform auswirkt, etwa, ob dank Flexibilisierung viele länger arbeiten – natürlich nicht gerade Bauarbeiter mit ihrer körperlich sehr strengen Tätigkeit –, was den AHV-Finanzen helfen würde. Es ist nicht die Zeit, über weitere Forderungen zu diskutieren.»

Nora Langmoen (SP): Jetzt braucht es die 13. AHV-Rente

Die Aargauer SP-Co-Präsidentin Nora Langmoen. David Zehnder

«Das knappe Ja zur Frauen-Rentenalterserhöhung bedeutet einen harten Tag für uns Frauen», bedauert die Aargauer SP-Co-Präsidentin Nora Langmoen. «Wir Frauen müssen diese Reform ausbaden. Doch wir kämpfen weiter für gezielte Verbesserungen: Jetzt, da wir das gleiche Rentenalter wie die Männer haben, müssen endlich auch Fortschritte in der lohnmässigen Gleichstellung und bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreicht werden. Und wir setzen uns weiterhin für gezielte Verbesserungen in der AHV ein: unserem wichtigsten Sozialwerk.»

Meint sie damit die SP-Initiative für eine 13. AHV-Rente? «Ja», so Langmoen, «die braucht es unbedingt, und zwar für die Frauen und überhaupt für Menschen mit tiefen Einkommen. Bedenken Sie, dass jede vierte Frau im Rentenalter nur von AHV lebt. Diese profitieren bislang nicht von der zweiten Säule. Ziel ist aber, dass man möglichst von der AHV leben kann.»

Finanzieren will die SP dies mit der Initiative Nationalbankgewinne für die AHV. Aber aktuell macht die Nationalbank ja nur Verluste und es gibt nichts zu verteilen? Das dürfte dieses Jahr wohl so sein, räumt Langmoen ein: «Aber in der Wirtschaft gibt es Phasen, in denen es rauf und wieder runtergeht. Es wird auch wieder rauf gehen, und damit werden auch wieder Nationalbankgewinne zu verteilen sein, so wie in den letzten Jahren.»

Langmoen will die Wirtschaft sensibilisieren, jetzt die Frauen auch bis 65 im Arbeitsmarkt zu behalten: «Ältere Frauen und Männer bleiben nämlich länger arbeitslos als andere. Unternehmerinnen und Unternehmer sollten bedenken, dass Ältere viel Wissen und unverzichtbare Erfahrung in das Unternehmen mitbringen, und sie davon profitieren, in einer Zeit des grossen Fachkräftemangels erst recht.» Die Rentenalter-67-Initiative der Jungfreisinnigen werde die SP entschieden bekämpfen.

Maya Bally (Die Mitte): Jetzt beim BVG den Koordinationsabzug abschaffen

Grossrätin Maya Bally, Vizefraktionspräsidentin Die Mitte im Grossen Rat. Severin Bigler

Sie habe auf eine höhere Zustimmung gehofft, sagt Grossrätin Maya Bally (Die Mitte): «Ich bin aber froh über die knappe Zustimmung. Und ich bedaure, dass sich viele Frauen aufgrund von Missinformationen übergangen fühlen.» Die AHV sei aber ein sehr gerechtes Sozialwerk: «Jetzt müssen wir auch die zweite Säule, das BVG, endlich gerecht ausgestalten», fordert sie.

Gemeint ist damit die geplante Senkung des Koordinationsabzugs: «Dieser ist sehr ungerecht, er trifft vorab Frauen mit tiefen Löhnen und/oder (unter Umständen mehreren) kleinen Teilpensen. Da werden keine BVG-Beiträge einbezahlt, mit der Folge, dass zahllose Frauen im Alter eine mickrige oder gar keine BVG-Rente bekommen und nur von der AHV leben müssen.»

Dann ist sie also für die geplante Senkung des Koordinationsabzugs? «Er ist aktuell ungerecht, und manche Arbeitnehmer nützen das aus. Er gehört nicht nur gesenkt, sondern überhaupt abgeschafft», fordert Bally. Falls aber ein reduzierter Abzug bleibt, fordert sie, dass man mehrere Teilpensen einer Person zusammenzählen kann und die Arbeitgeber dann anteilmässig in die zweite Säule einzahlen.

Eine 13. AHV-Rente fände Bally sehr sympathisch: «Aber wie bezahlen? Geld von der Nationalbank, wie die SP fordert? Wie sicher ist das dann und was machen die Kantone ohne diese Beiträge?», fragt sie. Längerfristig glaubt sie, dass das AHV-Alter erhöht werden muss (ausser für gewisse Branchen wie etwa Bauarbeiter), aber: «Solange man ab 60 zum alten Eisen zählt, und es für die Gesellschaft und die Wirtschaft nicht selbstverständlich ist, dass auch 60-Jährige so problemlos eingestellt werden wie Junge, würde das nicht funktionieren. Hier braucht es noch einen Sinneswandel.»

