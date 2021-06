Nach Nein zu Agrarinitiativen: Nächste Initiativen kommen schon

Agrarinitiativen Die Aargauer Bauern atmen auf – doch die nächsten Agrar-Initiativen sind schon in der Pipeline Die klaren Abfuhren für die Trinkwasser- und für die Pestizidinitiative bestätigen auch die Aargauer Landwirte. Am Abstimmungsfest in Seengen war der Jubel dennoch verhalten. Eva Berger 13.06.2021, 20.58 Uhr

Landwirte und Landwirtinnen vom kantonalen Bauernverband Aargau freuen sich am Sonntag, den 13.6.2021 über das Abstimmungsergebnis. Bildmitte Vize-Bauernverbandspräsidentin und SP-Grossrätin Colette Basler und Fredi Siegrist (Stv. Geschäftsführer Bauernverband), rechts. Michael Würtenberg

Am Mittag trudeln die Gäste in der Bäsewirtschaft Roos in Seengen ein. Der Bauernverband Aargau (BVA) hat zum gemeinsamen Verfolgen der Abstimmungsresultate eingeladen. Ob es ein Fest sein wird, ist noch nicht klar, aber es gehe ihm gut, sagt BVA-Präsident Christoph Hagenbuch. «Ich bin unter guten Leuten, das Wetter stimmt und ich habe ein Glas in der Hand. Was sonst noch kommt, sehen wir dann.»