Der Strompreis bei AEW steigt: Was das fürs Portemonnaie heisst

AEW Energie Beim grössten Aargauer Energieversorger steigt der Strompreis um 25 Prozent: Was das für Ihr Portemonnaie heisst Die AEW Energie AG wird – wie im Frühjahr bereits angekündigt – die Strompreise für das Jahr 2023 erhöhen. Die Erhöhung beträgt 25 Prozent oder pro durchschnittlichen Haushalt rund 220 Franken im Jahr. Im Gegenzug gibt es für Solarstromproduzentinnen mehr Vergütung. Mathias Küng Jetzt kommentieren 25.08.2022, 18.53 Uhr

Der neue CEO der AEW Marc Ritter an der Medienkonferenz in Aarau. Bild: Alex Spichale/AGR

«Ich habe wegen der schwindelerregenden Strompreisentwicklung die eine oder andere schlaflose Nacht gehabt», sagt CEO Marc Ritter, als er an der Medieninformation in Aarau die ab Januar geltenden Stromtarife für Kundinnen und Kunden der AEW Energie AG bekannt gibt. Der Preis steigt für Klein- und Grosskunden in der Grundversorgung durchschnittlich um 25 Prozent.

Kostendämpfend wirkt bei der AEW Energie AG ihr 50-prozentiger Eigenstromanteil. Eingekauft wird der Strom über drei Jahre verteilt zum Voraus tranchenweise, um Preisspitzen abfedern zu können. Doch bei einer Preisspitze von 800 Franken pro Megawatt (MW, siehe Grafik) kann man nicht mehr viel abfedern. Immerhin habe das Kantonswerk dieses Jahr den Strom schon früh gekauft, als diese Spitze noch nicht erreicht war, so Ritter. Sonst wäre der Anstieg noch höher.

Lange kostete eine Megawattstunde Strom im Einkauf am Weltmarkt um die 50 Franken, derzeit werden bis zu 800 Franken fällig.

AEW Energie AG kauft bereits Strom für 2024 und 2025 ein

Jetzt wird bereits Strom für 2024 und 2025 eingekauft, weil die Marktpreise so weit voraus markant tiefer sind als für das kommende Jahr (vgl. wiederum die Grafik). In den kommenden beiden Jahren wird der Preis für die Endkundinnen und -kunden aber nicht sinken, denn auch 250 bis 350 Franken pro Megawatt sind immer noch fünf- bis siebenmal so viel wie vor einem Jahr, als der Strom auf dem Markt rund 50 Franken/MW kostete. Doch immerhin dürfte der Preisanstieg für die Endkunden 2024 und 2025 moderater ausfallen als jetzt.

Aktuell zahlt ein 5-Zimmer-Haushalt mit Elektroherd und Tumbler, aber ohne Elektroboiler (vgl. kleine Grafik), der jährlich und 4500 Kilowattstunden (kWh) bezieht, bei der AEW rund 900 Franken im Jahr. Ab 1. Januar steigen diese Kosten um 25 Prozent oder rund 220 Franken pro Jahr auf rund 1120 Franken. Dieses Verbrauchsprofil trifft für rund 85'000 der rund 100'000 Stromkundinnen und -kunden der AEW zu.

Eine Kilowattstunde kostet für den Durchschnittshaushalt neu 25,13 Rappen

Der Strompreis setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, wie unsere Grafik zeigt. Der Preis für die Energie allein steigt um 4,2 Rp./kWh, die Netznutzungsentgelte um 0,7 Rp./kWh. Die staatlichen Abgaben bleiben bei 2,3 Rp./kWh stabil. Alles zusammen kostet eine kWh für unseren Durchschnittshaushalt neu 25,13 Rappen.

In Franken noch viel heftiger zu spüren bekommt den Strompreisschock ein 5-Zimmer-Haushalt mit Elektroboiler und Wärmepumpe. So ein Haushalt braucht rund 13'000 kWh/Jahr. «Wenn eine 5 kW-Wärmepumpe im Winter 2000 Stunden in Betrieb ist, braucht sie bei voller Leistung rund 10'000 kWh. Das ist viel», sagt Marc Ritter. Dennoch wird die AEW mit Anfragen für Wärmepumpen, Solaranlagen und Batteriespeicher förmlich überrannt.

Die Kunden beziehen laut Ritter in die Überlegung ein, dass die Preisausschläge bei den fossilen Energien für sie als Verbraucher viel heftiger und unberechenbarer sind und sich die Frage stellt, ob diese überhaupt verfügbar sind. «Spätestens die Nachhaltigkeitsüberlegung gibt dann den Ausschlag für eine Wärmepumpe.»

Solaranlage ist zu heutigen Preisen nach acht bis zehn Jahren amortisiert

Wie lange muss man auf so eine Anlage warten? «Wer eine Beratung will, muss sich aktuell drei bis vier Monate gedulden», sagt Ritter. Wer eine Solaranlage auf dem Dach will, muss angesichts der vielen Bestellungen rund ein Jahr Geduld haben. Wer also jetzt erst bestellt, kann diesen Winter noch nicht mit einem eigenen Stromanteil rechnen.

Ritter weiss, dass viele pensionierte Hausbesitzende bisher nicht auf eine Solaranlage setzen wollten, da diese eine lange Amortisationsdauer von 20 Jahren aufwies. Diese hat sich dramatisch verändert: «Bei den heutigen Preisen ist sie schon nach acht bis zehn Jahren amortisiert, das lohnt sich definitiv auch für Pensionärinnen und Pensionäre.»

Gute Nachricht für Solaranlagenbesitzer, die Strom einspeisen

Immerhin etwas Gutes haben die hohen Strompreise. Im Gegenzug steigen auch die Einspeisevergütungen für Solarstrom, neu zahlt die AEW 12,15 Rp./kWh. Davon sind 3 Rappen für die Herkunftsnachweise. Die AEW AG übernimmt künftig im Zuge der Digitalisierung die Anmeldung bei der Pronovo AG.

Nach einem erfolgreichen Versuch mit Kunden mit einem Verbrauch unter 50'000 kWh/Jahr für Self Service online wird neu den Bezügern von Strom «AEW Classic» und «AEW Comfort» die Möglichkeit eröffnet, mit «AEW Online» via Kundenportal zu kommunizieren. Dabei entfallen Papierrechnungen und -korrespondenz. Dafür gibt es eine Gutschrift von 12 Franken auf der Jahresrechnung.

Notstromaggregate: Bundesrat soll Einsatz mit Notverordnung ermöglichen

Wie beurteilt Ritter eigentlich die Einsetzbarkeit der zahlreichen Notstromaggregate in einer drohenden Strommangellage? Der Kanton schätzt die vorhandene Leistung ja auf 200 Megawatt: «Wenn man möglichst viele dieser Aggregate betreiben kann, entlastet dies das Netz», sagt er.

Allerdings müsse dafür der Bundesrat dringend für so eine ausserordentliche Lage die Rahmenbedingungen anpassen. Denn die geltende Luftreinhalteverordnung erlaubt den Einsatz eines solchen Geräts nur für 50 Stunden pro Jahr. «Das würde für eine oder mehrere Mangellagen nicht reichen. Deshalb müsste der Bundesrat hier rasch mit einer Notverordnung Klarheit schaffen.»

AEW-Chef lanciert einen Appell zum Stromsparen

Marc Ritter appelliert mit Blick auf die befürchtete Strommangellage im kommenden Winter an die Konsumentinnen und Konsumenten, Strom zu sparen. Und wie? Er bringt ein Beispiel, das besonders viel einschenkt, ob man jetzt mit Öl, Wärmepumpe oder Elektroofen heizt: «Die Raumtemperatur um ein Grad runter zu stellen, spart rund 6 Prozent Energie.» Was tut er persönlich? «Ich heize daheim bereits mit einer Wärmepumpe und habe eine Solarthermieanlage auf dem Dach. Damit versorge ich mich zum Teil selbst.»

Die AEW Energie AG bezieht auch Strom von der Axpo, die mehreren Kantonen und zu einem Teil auch dem Kantonswerk gehört. Bekommen sie folglich Axpo-Eigenstrom etwas günstiger? Die Axpo sei für sie ein starker und verlässlicher Partner, schickt Ritter voraus. Doch Rabatt gibts nicht: «Wir wollten Markt. Den haben wir jetzt. Nun müssen wir damit umgehen. Das bedeutet, dass wir auch dann den vollen Marktpreis bezahlen müssen, wenn wir von der Axpo Strom beziehen.»

Laut Ritter haben einzelne Werke den Strom für nächstes Jahr bis jetzt noch nicht gekauft, in der Hoffnung auf sinkende Preise. Die dürften enttäuscht werden. Er rechnet deswegen damit, dass einzelne Werke den Strompreis sogar um bis 60 Prozent erhöhen müssen, vereinzelt sogar noch mehr. Alle Energieversorger müssen den neuen Preis bis am 31. August an die Elektrizitätskommission in Bern melden. Aus Rückmeldungen diverser Unternehmungen weiss die AZ, dass sehr viele den neuen Preis tatsächlich erst am 31. August kommunizieren werden.

Preise bei kleineren Versorgern steigen Stand heute

um bis zu 40 Prozent Nebst der AEW haben einige andere Versorger ihre Erhöhung schon bekannt gegeben. Bei der Eniwa AG (Buchs) steigt er um durchschnittlich 26%. Glückspilze sind die Leute in Dintikon. Da sind es nur bis 9 bis 10%. Neu ist auch die Erhöhung des Elektrizitätswerks Mellingen bekannt. Für ihren meistgewählten «Primastrom» (100 Prozent Wasserstrom aus der Schweiz und Europa) beträgt die Erhöhung per 1. Januar rund 40 Prozent. Für einen Durchschnittshaushalt mit 4500 kWh Verbrauch jährlich bedeutet dies Mehrkosten von 26,6 Franken monatlich oder rund 320 Franken aufs Jahr gerechnet.

