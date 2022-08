Accelleron Ein jahrhundertealtes Kerngeschäft der ABB spaltet sich ab: Ist das gut oder schlecht für die Stadt Baden? Nun ist es entschieden: Das Turboladergeschäft der ABB hat nicht nur den Namen gewechselt und die Badener Fassade umgeschrieben, es soll auch an der Börse auf eigenen Beinen stehen. Ein Blick in die geschichtsreiche Vergangenheit und die Zukunft. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Enthüllung des neuen Logos von Accelleron am 13. Juni 2022 im Trafo in Baden. Im Bild: Urs Gribi, Geschäftsführer ehem. ABB Turbo Systems Sandra Ardizzone

Vor hundert Jahren reichte Alfred Büchi ein Patent ein, das sich als ein massgeblicher Beschleuniger der Globalisierung erweisen sollte. Und dies wortwörtlich: Der Winterthurer hatte den Turbolader erfunden. Die Idee ist so simpel wie genial: Die ausgestossenen Abgase eines Dieselmotors durch einen Verdichter laufen lassen, um die Leistung zu steigern. Mehr Kraft mit weniger Treibstoffverbrauch. Dazu trug die in Baden ansässige Brown, Boveri & Cie (BBC), die zukünftige ABB, massgeblich bei.

Alfred Büchi Bild: ETH Bildarchiv

1924-1945: Eine Schweizer Erfindung mit globalen Auswirkungen

1924 lieferte die BBC den ersten Turbolader aus Baden an die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM). Kurz nach der Einreichung des Büchi-Patents gingen die Firma Sulzer (bei der Alfred Büchi arbeitete) und die BBC einen Lizenzvertrag ein. Das Rennen nach Effizienz für Dieselmotoren wurde zu einem der Zugpferde der BBC.

Das Turboladergeschäft entwickelte sich stets weiter, suchte nach Anwendungen in der Luftfahrt, in der Eisenbahn- oder Automobilindustrie. Vor allem aber bei Frachtschiffen, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit immer grösseren Motoren und Ladeflächen zum unabdingbaren Transportmittel der Weltwirtschaft wurden.

Der erste von Brown Boveri ausgelieferte Turbolader, 1924. Historisches Archiv ABB Schweiz, N.1.1.17426

1945-1970: Erdöl wird zur Weltmacht

Nach 1945 boomte das Turboladergeschäft regelrecht. Die Produktionsstätten der BBC in Baden blieben von der Zerstörung des Krieges verschont. Die Firma konnte deshalb den Wiederaufbau Europas und die westliche Hochkonjunktur der «Trente Glorieuses» von Anfang an bedienen.

Grafik aus dem Buch von ABB-Pionier Ernst Jenny, «Der BBC-Turbolader» Quelle: Springer Verlage

Das Geschäft wurde erst mit den Ölschocks der 70er-Jahre abgebremst. Der Schiffbau brach weltweit zusammen, unzählige Schiffe blieben gar unbenutzt in Häfen angelegt. Das Turboladergeschäft der BBC litt nicht zuletzt auch deshalb, weil es im asiatischen und US-Raum schwächer war als im europäischen. Die Japaner hatten in den letzten Jahrzehnten weite Teile der Schiffbauindustrie an sich gerissen und waren billiger als ihre europäischen Konkurrenten. Für die BBC begann sich die Lage erst Mitte der 80er-Jahre zu entspannen.

Von Turbo Systems AG zu Accelleron

Inzwischen wurde das Turboladergeschäft in einer Tochtergesellschaft der ABB, der Turbo Systems AG, gebündelt. Das Geschäft florierte weiterhin, auch nach dem Zusammenschluss der BBC mit der schwedischen Gruppe Asea zur ABB (1988) und trotz des Verkaufs des Kraftwerkbaus an Alstom (2000). Dabei genoss die Turbo Systems AG mit diesen Sektoren etliche Synergien.

Bruggerstrasse mit der Sektion ABB Turbocharging. Alex Spichale

Im Juni dieses Jahres taufte sich das Unternehmen in Accelleron um (man beachte die Verwandtschaft mit dem Latein, accelerare: beschleunigen). Es war bereits seit Monaten klar, dass sich das Unternehmen abspalten würde. Unklar war jedoch, ob die ABB es verkaufen oder in ein Spin-off umwandeln würde.

Nun soll Accelleron auf eigenen Beinen stehen, sofern dies die Aktionäre an einer aussergewöhnlichen Versammlung am 7. September gutheissen. Am 3. Oktober macht die Firma dann ihren Eintritt an die Schweizer Börse. Dabei bleibt sie zuerst einmal in den Händen der ABB- Aktionäre, die pro 20 ABB-Aktien jeweils eine Accelleron-Aktie erhalten.

Enthüllung des neuen Logos von Accelleron am 13. Juni 2022 im Trafo in Baden. Im Bild: Accelleron-CEO Daniel Bischofberger (links) und Urs Gribi, Geschäftsführer ehem. ABB Turbo Systems. Sandra Ardizzone

Teil der Neuorientierung der ABB

Mit der Accelleron verschwindet ein weiteres historisches Kerngebiet aus dem Unternehmen. Im Jahr 2020 verkaufte ABB auf Druck des schwedischen Investoren Cevian die Sparte Stromübertragung an die japanische Hitachi. Stets von den steilen Ertragserwartungen der Cevian aufgepeitscht, unternimmt die Führung radikale Veränderungen: Die ABB setzt zukünftig auf Automation, Elektrifizierung, Digitalisierung. Auf Modernität, wird oft gesagt.

Björn Rosengren, schwedischer Manager. Er ist seit März 2020 CEO der ABB-Gruppe. Sebastian Magnani / www.13photo.ch

Der Schritt sorgte damals für Tumult, denn den Gewinn aus dem Kauf (7,8 Milliarden) schüttete das Unternehmen an die Aktionäre in Form von Aktienrückkäufen aus. Nach einem hoch zelebrierten Führungswechsel (Björn Rosengren folgte auf den unterdessen umstrittenen Ulrich Spiesshofer) konnte die ABB ihren Rückgang gegenüber ihren Konkurrenten lindern.

Mittlerweile ist der Kurs der Aktie gestiegen. Dies trotz einer Pandemie, einer Energiekrise und des Ukraine-Kriegs. Allerdings zeigen die Halbjahreszahlen auch, dass der Gewinn rückläufig ist, und Björn Rosengren gibt zu, dass man angesichts der angespannten Grosswetterlage nur auf Sicht fahren könne.

Weshalb die Neuorientierung des Unternehmens?

Das Ziel der Abspaltung von Accelleron sei, dass sich beide Unternehmen nun besser auf ihre spezifischen Gebiete konzentrieren können. In absehbarer Zukunft dürfte sich die ABB auch von ihrer E-Mobility-Abteilung trennen. Diese wird wohl auch als börsennotiertes eigenständiges Unternehmen abgespaltet.

Ein Arbeiter schraubt 2019 an einem Turbolader in Baden. ABB

Doch weshalb trennt sich die ABB von einem hochprofitablen Geschäft? In der Tat läuft Accelleron mit ihren 2200 Mitarbeitenden weltweit auf Hochtouren. Letztes Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 756 Millionen Franken mit einer Marge von 25 Prozent, also weit mehr als die von ABB angestrebten 15 Prozent.

Eine aktionärsgetriebene Strategie

Aber das Geschäft mit den Verbrennungsmotoren passe nicht in das neue Portfolio der neuen Technologien, heisst es von Seiten der ABB. Aus ABB-nahen Kreisen ist zu hören, dass die strategische Neuorientierung zu einem gewissen Teil eine Image-Sache ist: Wenn man auf neue Technologien und Nachhaltigkeit setzt, dann ist es schwierig zu erklären, weshalb man immer noch Einzelteile für Dieselmotoren verkauft. Die «strategische Neufokussierung», die die ABB propagiert, scheint dabei vor allem ein Appell an Investoren zu sein.

Letztere bevorzugen bei grossen Industrieunternehmen schmälere Strukturen, klare Geschäftsmodelle. «Investoren legen Wert auf Einfachheit, einheitliche Märkte», sagt ein Kenner globaler Industriekonzerne. Heisst: Man nimmt in Kauf, ein profitables Geschäft aufzugeben, wenn dafür der Wert der Aktie steigt.

Ehemaliger Geschäftsführer von ABB Schweiz begrüsst die Lösung

Kaum jemand kennt die ABB so gut wie Edwin Somm. Der mittlerweile 89-Jährige trat 1960 als Entwicklungsingenieur von Dampfturbinen in die damalige BBC in Baden ein. Nach deren Fusion mit Asea wurde Edwin Somm Geschäftsführer der ABB Schweiz.

Ex-ABB-Chef Edwin Somm. Alex Spichale (Baden, 27. April 2017)

42 Jahre arbeitete Somm im Dienste des Industriekonzerns, zuletzt von 1997 bis 2002 als Verwaltungsrat. Edwin Somm verfolgt den steten Wandel der ABB auch als Mitbegründer des Vereins Industriestadt Baden und damit auch den Wandel der industriellen Tätigkeit in der Region Baden.

Als die ABB 2018 das Stromnetzgeschäft an die japanische Hitachi verkaufte, ging der frühere ABB-Chef hart ins Gericht mit dem Management: Mit dem Verkauf habe die ABB das Selbstvertrauen aufgegeben und auch das Vertrauen der Kunden und Mitarbeitenden geschädigt, sagte er in einem Interview mit der «Schweiz am Wochenende». Den gesamten Verkaufserlös den Aktionären zu geben, sei «Kapitalismus in Höchstform», kritisierte Somm damals.

Sieht Edwin Somm die Abspaltung von Accelleron von ABB ähnlich kritisch wie den Hitachi-Deal? «Nein», sagt er. Das sei nicht vergleichbar mit dem Verkauf der Sparte Stromnetz an Hitachi.

«Im Gegenteil, ich finde diesen Schritt sehr gut, eine Riesenchance für die Mitarbeitenden der Turboladersparte.»

Die Turboladerfabrik 1957. Historisches Archiv ABB Schweiz, N.1.1.98682

Wichtig ist für Edwin Somm, dass der Fokus nicht einseitig auf die Shareholder-Interessen gerichtet wird, sondern alle Stakeholder, (Mitarbeitende, Geldgeber und Kunde) müssen profitieren. Denn: Es hänge von der Führung und von der Ausbildung und Motivation der Mitarbeitenden ab, ob die Accelleron als selbstständige Firma erfolgreich werde.

«Die gescheiteste Strategie bringt nichts, wenn sie nicht durch top ausgebildete und top motivierte Mitarbeitende umgesetzt wird.»

Die ABB sieht im Entscheid, Accelleron eigenständig zu machen, ebenfalls die bestmögliche Option für die rund 800 Mitarbeitenden des Standorts Baden. Davon scheint auch der Badener Stadtammann Markus Schneider überzeugt: «Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass die Arbeitsstellen der Accelleron nicht erhalten bleiben», sagt er. Ob Accelleron für mehr Steuereinnahmen sorgen wird, wagt er noch nicht einzuschätzen.

Turbolader an synthetische Treibstoffe anpassen

So überholt sie auch in Zeiten von Klimawandel und Energiewende wirken mögen: Frachtschiffe mit Dieselantrieb haben noch lange Jahre vor sich. Die Suche nach immer mehr Effizienz, um weniger CO 2 auszustossen, bleibe hochaktuell, glaubt deshalb der CEO von Accelleron Daniel Bischofberger.

Im Podcast der ABB zeigt er sich überzeugt, dass Accelleron gar die kommende Energiewende begleiten kann, indem es seine Turbolader an synthetische Treibstoffe anpasst. Verbrennungsmotoren haben im Kreislauf der Globalisierung noch nicht ausgedient. Und Baden noch nicht aufgehört, ein Knotenpunkt davon zu sein.

