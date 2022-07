Eine Betroffene erzählt von ihrer Abtreibung

Abtreibungsdebatte im Aargau «In Gedanken sage ich meinem Wesen, warum es nicht geboren wurde, und dass es richtig war so»: Eine Betroffene erzählt Spätestens seit dem Urteil des US-amerikanischen Supreme Courts laufen auch in der Schweiz die Debatten über Abtreibungen. Die Fragen, die behandelt werden, sind politisch. Hier erzählen Betroffene, wie es sich anfühlt, der Frage: «Abtreibung – ja oder nein?» nicht mehr nur theoretisch gegenüberzustehen. Andrea Marti 1 Kommentar 02.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schwanger – was jetzt? Ein paar während einer Ultraschalluntersuchung. Bild: Getty Images

Die Komplexität des Themas fängt schon bei den Begrifflichkeiten an. Wie sagt man, wenn eine Schwangerschaft beendet wird? Ist es eine «Abtreibung»? Oder ein «Abbruch»? Es ist nur ein Wort, aber gleichzeitig ist es auch ein Statement. «Das Wort Abtreibung wird vor allem von Gegnern benutzt, deshalb finde ich es wichtig, dass von Abbruch gesprochen wird, so wie es auch in Fachkreisen schon üblich ist», erzählt Ursula Morel. Morel ist Leiterin von Selbsthilfe Aargau und begleitet eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die eine Schwangerschaft beenden liessen.

Was Ursula Morel erzählt, passt nur schwer in die Debatte, die momentan geführt wird und so einfach scheint – als wären die Fronten klar, die Argumente simpel, die Entscheidungen einfach. Dabei sind sie das überhaupt nicht. Denn es ist vieles gleichzeitig, was die Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft schwer macht – Zeitdruck, Scham, ethische Konflikte, Schwangerschaftshormone.

Woche 6, Tag 4, Morgen

Es ist ein Freitag im Winter, als Susanne P. einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält. Schon vor zwei Wochen hätte sie ihre Periode bekommen müssen, aber sie rechnet nicht mehr mit einer Schwangerschaft. Denn Susanne P. ist 45 Jahre alt, eigentlich nicht mehr jung genug, um einfach so schwanger zu werden. Aber sie ist es, das zeigen die zwei Striche auf dem Schwangerschaftstest unmissverständlich. Und das bestätigt die Untersuchung bei der Gynäkologin noch am selben Tag. «Man konnte das Wesen schon sehen auf dem Ultraschall», erinnert sich Susanne P. Es ist einer der Momente, die ihr geblieben ist. Und einer der Momente, die es ihr nicht leicht machen in den Tagen, die kommen. «Nachdem ich es gesehen habe, habe ich gehofft, dass es selber geht, einfach so. Manchmal passiert das ja.» Bei ihr passiert es nicht.

Selber Tag, Abend

Nach einem positiven Test muss sich die Schwangere oft innert Tagen entscheiden: Das Kind behalten? Oder die Schwangerschaft beenden? Denn eine Schwangerschaft kann nur bis zur siebten Woche medikamentös beendet werden, danach ist ein operativer Eingriff nötig.

Arztpraxen und Beratungsstellen wie die Fachstelle für sexuelle Gesundheit (Seges) müssen deshalb innert drei Tagen einen Termin anbieten können. In diesen drei Tagen werden die Schwangeren, die das möchten, in einem Beratungsgespräch darauf vorbereitet, eine Entscheidung zu treffen. Das erzählt Cynthia Zurkirchen von der Seges: «Wir wollen der Schwangeren eine Entscheidungsgrundlage geben. Sie soll möglichst ohne Druck von aussen entscheiden und auf ihre innere Stimme hören können.»

Auch Susanne P. trifft ihre Entscheidung, indem sie auf ihre innere Stimme hört. Sie weiss im Moment, in dem sie den Test in der Hand hält: Sie wird das Kind nicht austragen. «Ich hatte bereits zwei Kinder, meine Familienplanung war definitiv abgeschlossen. Und ich hatte die Ressourcen nicht, um noch einmal schwanger zu werden. Noch dazu wäre meine Schwangerschaft keine leichte geworden, in meinem Alter spricht man längst von einer Hochrisikoschwangerschaft.» Susanne P. sagt ihrem Partner, wie sie sich entschieden hat, er unterstützt sie. Trotzdem sind die kommenden Tage nicht leicht. Denn Susanne P. – das sagt sie heute – dachte trotz allem:

«Ich entscheide über Leben und Tod.»

Im Aargau entscheiden sich jährlich über 1000 Schwangere gleich wie Susanne P. dafür, eine Schwangerschaft zu beenden. Das ist etwas mehr als jede fünfte Frau. Aber die meisten sprechen nicht darüber. «Erst, als ich Bekannten von meiner Situation erzählt habe, habe ich gemerkt, dass auch viele, viele andere so etwas schon erlebt haben», erzählt Susanne P. Der Grund dafür, erklärt Selbsthilfegruppenleiterin Ursula Morel: «Schwangerschaftsabbrüche sind ein Tabu.» Viele Betroffene sprächen nicht über das Erlebte, weil sie sich schämten und unter Schuldgefühlen litten. Dabei, erzählt Susanne P., tue es gut zu hören, dass man nicht die Einzige sei. Das habe sie in der Selbsthilfegruppe gemerkt: «Der Austausch mit anderen Frauen ist hilfreich und befreiend. Man fühlt sich verstanden und nicht mehr allein.»

Schwangerschaftswoche 7, Tag 1

Hat eine Schwangere einmal eine Entscheidung getroffen, die für sie stimmt, muss sie bei dieser bleiben, für sich selbst und ihre Entscheidung einstehen – zumindest, wenn sie an die falschen Fachpersonen gerät. So wie Susanne P. Der Arzt, der die Schwangerschaft beendet, gibt ihr zu verstehen, dass er ihre Entscheidung nicht gutheisst. Er sagt Sätze wie:

«Wenn Sie Gottes Geschenk halt nicht annehmen wollen, dann gibt es auch die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs.»

Der Arzt informiert Susanne P. kaum über den Ablauf ihres Schwangerschaftsabbruchs. Sie beendet ihre Schwangerschaft medikamentös, muss zwei Tabletten nehmen: eine, die das Leben des Fötus beendet, und eine zweite, die dafür sorgt, dass der Fötus ausgestossen wird. Susanne P. erinnert sich:

«Wie unglaublich stark das blutet, das hat er mir nicht gesagt. Es wäre so viel leichter gewesen, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt.»

Susanne P. bleibt trotzdem bei ihrer Entscheidung. Das sei nicht immer so, erzählt Ursula Morel aus der Selbsthilfegruppe: «Vor allem junge Frauen stehen oft unter sehr grossem Druck, sei dies von der Familie oder von Partnern – oder von medizinischen Fachpersonen.» Druck aus dem eigenen Umfeld standzuhalten, sei besonders schwierig. «Deshalb braucht es wertschätzende Fachpersonen, die die Frauen in der Entscheidungsphase begleiten und wertfrei unterstützen.»

Danach

Für jene Frauen, die sich unter Druck für ein Ende ihrer Schwangerschaft entscheiden, ist es oft schwieriger, danach mit ihrer Situation zu leben. Auch das erlebt Ursula Morel in ihrer Selbsthilfegruppe. Richtig leicht sei es aber für niemanden, das Ende einer Schwangerschaft zu verarbeiten.

Dabei helfen können Rituale. Solche hat auch Susanne P: Sie hat einen Ort, an den sie geht, wenn sie gedenken will. Ausserdem, erzählt sie, spricht sie manchmal mit ihrem nicht geborenen Kind. «Ich habe dem Wesen oft gesagt, warum ich mich so entschieden habe. Dass es besser war so, die richtige Entscheidung.» Das hat ihr geholfen. Heute, eineinhalb Jahre nach dem Ende ihrer Schwangerschaft, ist Susanne P. im Reinen mit ihrer Entscheidung.

«Die Entscheidung war nicht leicht, aber sie war richtig, das spüre ich immer wieder.»

1 Kommentar Wolfgang Fehlmann vor 6 Minuten «Ich habe dem Wesen oft gesagt, warum ich mich so entschieden habe. Dass es besser war so, die richtige Entscheidung.» Was wohl die Antwort des Wesens war? Alle Kommentare anzeigen