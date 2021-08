Absturz im Wallis Verstorbener Alpinist war SAC-Präsident der Sektion Zofingen Der tragische Tod eines erfahrenen Berggängers in den Walliser Bergen erschüttert den SAC-Verein. Der Verstorbene ist im Wallis rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Für den 58-jährigen Sportler kam jede Hilfe zu spät. 10.08.2021, 18.56 Uhr

Am vergangenen Sonntag stürzte ein Mann aus noch unbekannten Gründen in Saas-Fee 100 Meter in die Tiefe. Wie die Recherchen von «Tele M1» zeigen, handelt es sich beim Verstorbenen um den Präsidenten der Sektion Zofingen.