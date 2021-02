In einem Monat wird über die Burkaverbots-Initiative abgestimmt, die Plakate hängen vielerorts am Strassenrand. So auch in Buchs, obwohl die örtliche SVP sich dagegen entschied, Burkaplakate aufzuhängen. Das erzürnte Kantonalpräsident Andreas Glarner und brachte das Egerkinger Komitee dazu, selber aktiv zu werden.

Fabian Hägler 09.02.2021, 11.43 Uhr