Abstimmungsanalyse: Wer das CO2-Gesetz im Aargau bodigte

Abstimmungen Wer das CO2-Gesetz im Aargau bodigte und acht weitere Auffälligkeiten zum Urnengang Im Aargau haben Stadt- und Landbevölkerung das CO2-Gesetz zusammen versenkt. Darob dürften die Auslandschweizer enttäuscht sein. Der Abstimmungssonntag aus Aargauer Sicht in neun Punkten. Mark Walther 14.06.2021, 16.38 Uhr

Es gibt mehrere Gründe, warum das CO2-Gesetz im Aargau mit 56 Prozent deutlich abgelehnt wurde. Einer der wichtigsten ist in den städtischen Gemeinden zu finden: Sie haben eine Achsendrehung weg vom Klimaschutz gemacht. Als das kantonale Energiegesetz im letzten Herbst hauchdünn abgelehnt wurde, war die städtische Bevölkerung in der Summe dafür. Am Sonntag stimmte sie hingegen mit der Landbevölkerung zusammen gegen das CO2-Gesetz:

Da halfen auch die grösseren Städte Baden und Aarau nicht, die das Gesetz mit je über 60 Prozent annahmen.

Ganze 34 Gemeinden sagten im Aargau letztes Jahr noch Ja zum Energiegesetz, am Sonntag dann aber Nein zum CO2-Gesetz. Frappant ist die Differenz in Spreitenbach: 52,8 Prozent waren letztes Jahr für das Energiegesetz, aber nur noch 36,6 Prozent für das CO2-Gesetz:

Dass die ländlichen Gemeinden dem CO2-Gesetz kritischer gegenüberstehen, war erwartet worden. Das Nein der städtischen Bevölkerung überrascht hingegen. Wie ist es zu erklären? Thomas Milic vom Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) hat eine Vermutung: «Die Flugticketabgabe könnte eine Rolle gespielt haben», sagt der Politikwissenschafter.

So teilt das Bundesamt für Statistik die Aargauer Gemeinden in städtisch und ländlich ein:

Selbst wenn die Städter dem CO2-Gesetz zugestimmt hätten - im Aargau wäre es wahrscheinlich trotzdem nicht durchgekommen. Der Grund: die grosse Ablehnung auf dem Land. Diese kam durch die starke Mobilisierung durch die zwei Agrar-Initiativen zustande.

In den Aargauer Landgemeinden betrug die Stimmbeteiligung fast 64 Prozent. In den städtischen Gemeinden waren es 58 Prozent. Üblicherweise ist diese Differenz wesentlich kleiner. Über alle Abstimmungen der letzten zweieinhalb Jahre lag die Stimmbeteiligung auf dem Land bei 49 und in den Städten bei 47,5 Prozent.

Kantonsweit gingen am Sonntag sogar mehr Stimmberechtigte an die Urne (59,1 Prozent) als bei der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative 2014 (55 Prozent).

Am höchsten war die Beteiligung in Geltwil: Acht von zehn Stimmberechtigten übten ihr demokratisches Recht aus. «Das ist sensationell hoch, fast nur noch vergleichbar mit der EWR-Abstimmung 1992», sagt Milic. Am tiefsten war die Stimmbeteiligung in Spreitenbach mit 42 Prozent.

Dass die Agrar-Initiativen das Zugpferd waren, sieht man auch an der Stimmbeteiligung der einzelnen Vorlagen. Bei der Trinkwasser- und der Pestizidinitiative war sie am höchsten, danach folgt mit marginalem Abstand das CO2-Gesetz und am Schluss das Covid- und das Terror-Gesetz.

Die Unterschiede kommen dadurch zustande, dass nicht alle Abstimmenden bei sämtlichen fünf Vorlagen eine Entscheidung getroffen haben. Einige begnügten sich damit, ihre Meinung zu den Agrar-Initiativen und zum CO2-Gesetz kundzutun.

Haben die Fahrerinnen und Fahrer von CO2-intensiven Autos eher gegen das CO2-Gesetz gestimmt?

Es zeigt sich tatsächlich ein Zusammenhang, wenn auch nur ein moderater. Anhand eines Datensatzes des Bundesamts für Strassen lässt sich für jede Gemeinde der durchschnittliche CO2-Ausstoss aller dort gemeldeten Autos berechnen. Die folgende Grafik zeigt, dass die Ablehnung des CO2-Gesetzes in Gemeinden tendenziell grösser ausfiel, in denen die Autos einen hohen CO2-Wert aufweisen:

Lesehilfe: Je weiter rechts, desto höher ist der durchschnittliche CO2-Ausstoss der Autos und je weiter oben, desto wuchtiger lehnte die Gemeinde das CO2-Gesetz ab.

Es gibt aber auch einige Ausreisser-Gemeinden. Politikwissenschafter Milic ordnet die Grafik ein: «Es gibt einen Zusammenhang, aber er ist nicht sonderlich stark.»

Ein Hauptargument der Gegner des CO2-Gesetzes waren die zusätzlichen Kosten. Die Treibstoffimporteure hätten den Benzinpreis neu um maximal zwölf statt fünf Rappen pro Liter erhöhen können. Ein Nein aus Sorge um das Portemonnaie? Tatsächlich haben einige Gemeinden mit tiefem Pro-Kopf-Einkommen das CO2-Gesetz besonders wuchtig abgelehnt, zum Beispiel Schmiedrued.

Lesehilfe: Je weiter rechts in der Grafik, desto höher ist das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen einer Gemeinde. Je weiter oben in der Grafik, desto höher der Ja-Anteil zum CO2-Gesetz.

Es gibt allerdings Ausreisser auf alle Seiten. Die Städte Aarau, Lenzburg, Windisch und Turgi weisen unterdurchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen auf, haben das Gesetz aber angenommen. Auf der anderen Seite verdienen die Mönthaler überdurchschnittlich gut und haben das CO2-Gesetz klar abgelehnt.

Beim CO2-Gesetz und den zwei Agrar-Initiativen war man von einem Stadt-Land-Graben ausgegangen. Gesamtschweizerisch tut er sich tatsächlich auf: Unter den fünf Kantonen mit einer Ja-Mehrheit beim CO2-Gesetz sind drei städtisch einzuordnen: Zürich, Basel-Stadt und Genf. Im Aargau haben die städtischen, ländlichen und städtisch-ländlichen Gemeinden hingegen alle solide Nein zum CO2-Gesetz gestimmt. Auch bei den Agrar-Initiativen und dem Terror-Gesetz war man sich einig. Ein Graben tut sich nur beim Referendum über das Covid-Gesetz auf: Hier sagte die städtische Bevölkerung mit 62 Prozent Ja, die ländliche hingegen mit 51 Prozent Nein (städtisch-ländliche Gemeinden: 56 Prozent Ja).

Das CO2-Gesetz hatte im Aargau keine Chance. Dennoch fand es die Gunst einer Gruppe Abstimmender: Die Aargauer Auslandschweizer stimmten der Klimaschutz-Vorlage mit 70 Prozent zu. Höchstwert im Aargau.

Ennetbaden stimmt gewöhnlich pronociert links-grün. Das war auch am Sonntag der Fall. In keiner anderen Aargauer Gemeinde fanden die zwei Agrar-Initiativen mehr Zuspruch - wobei auch in Ennetbaden «nur» 57,5 Prozent Ja zur Trinkwasserinitiative sagten. Zum Covid-Gesetz sagten 79,2 Prozent Ja. Beim CO2-Gesetz lag man mit 69,7 Prozent Ja-Anteil nur knapp hinter den Auslandschweizern.

Schweizweit stimmten nur drei Gemeinden der Klimaschutz-Vorlage stärker zu als Ennetbaden: Bern, Zürich und Villars-le-Comte.



Die wuchtigsten Resultate lieferte allerdings nicht Ennetbaden ab. Sie kamen aus Beinwil im Freiamt und Mandach, und zwar zu den Agrar-Vorlagen: Mandach verwarf die Trinkwasserinitiative mit 81,5 Prozent, Beinwil die Pestizid-Initiative mit 81,4 Prozent.

Und zum Schluss noch dies: In Birrhard stimmten rund 300 Personen ab. Beim Covid-Gesetz kam es zum Patt: 150 waren dafür, 150 dagegen.